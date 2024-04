Natalia Durán confesó que vive “de manera artificial” por una condición de salud: esta es la razón

Natalia Durán contó que debe tomar hormonas sintéticas - crédito Santiago Quiceno/@nataduranv/Instagram

La actriz Natalia Durán reveló detalles de su salud en el programa Lo sé todo de Canal 1, luego de haber enfrentado un agresivo cáncer de tiroides y, además, varios abusos sexuales presuntamente perpetrados por su padre y dos primos cuando era una niña. La también creadora de contenido relató cómo es vivir sin la glándula tiroidea, encargada de producir hormonas, de contribuir al crecimiento y de ayudar al metabolismo, según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos.

“Yo no tengo un órgano, yo vivo de manera artificial. Yo tomé la decisión de quitar por completo todo mi sistema de hormonas: la tiroides, y las personas, así vivimos de manera artificial con unas pastillas”, relató la actriz en el programa, citada por Publimetro.

Aseguró que vivir sin la glándula ha sido complejo porque ha tenido que recurrir a hormonas sintéticas para mantener su salud. “Ha sido difícil el tema de las hormonas sintéticas, todo eso ha sido para mí un reto muy grande. Los médicos me dice usted que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Así que es un proceso”, precisó.

Indicó que los problemas de salud que ha tenido han sido resultado, en parte, de las situaciones de violencia que enfrentó en su vida y que se han visto reflejadas en su cuerpo. De hecho, insistió en que cree que no es posible que exista una separación entre la enfermedad y la parte emocional de cada persona. “Definitivamente, tuvo que ver el tema de mi abuso. No me duele en este momento, pero sí fue impresionante de ver y lo más lindo de ver fue mi mundo presente”, dijo.

Pero, además de las situaciones externas, hubo otros aspectos que comprometieron su salud y por los cuales tuvo que actuar con rapidez para evitar mayores repercusiones. En noviembre de 2023 explicó que las prótesis mamarias que alguna vez se puso, con la idea de aumentar el tamaño de sus senos, le generaron complicaciones.

“Esto es la causa de lo que me estaba enfermando, de lo que estaba haciendo que yo perdiera mis procesos cognitivos (sic) detrás de esto había complejos de mi cuerpo, traumas, muchas cosas que al confrontar esta realidad sané en mi espíritu y ahora soy yo, me siento feliz”, manifestó la artista caleña, luego de informar que se había retirado las prótesis, poco después de haber superado el cáncer de tiroides.

El cuidado de su salud posterior a las afecciones que ha tenido que enfrentar se ha centrado en tomar varias alternativas y ser precavida con su estilo de vida. “Hay unos medicamentos que debo tomar de por vida. Sin embargo, hay otros que decidí no tomar, como cosas que han mandado para temas autoinmunes que no me parecen. Todo lo estoy haciendo con naturopatía y medicina funcional, entendiendo toda mi biología, las consecuencias de los órganos, no viendo mi sistema como partes aisladas y con bases fundamentales, como dietas no inflamatorias, desintoxicación, ejercicio y buenas vías de eliminación”, explicó en conversación con la revista Vea.

Natalia Durán: sobreviviente de abusos sexuales

La actriz reveló en 2022 que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico, Fernando Segura. Según su relato, los abusos comenzaron cuando ella tenía tan solo tres años de edad y que, posteriormente, también fue agredida sexualmente por dos de sus primos.

“Fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía tres añitos (sic). Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también”, explicó Durán en un video publicado en redes sociales.

Esta serie de abusos no solo afectó su percepción personal y su bienestar emocional, sino que también tuvo repercusiones en cómo enfrentó y vivió su vida adulta, particularmente en relación con su imagen corporal y autoestima. La actriz mencionó que las presiones sociales y las exigencias de la industria del entretenimiento en torno al atractivo físico la llevaron a someterse a una cirugía de aumento de pecho, subrayando la compleja interacción entre trauma personal y expectativas culturales.

“Era un cuerpo que no me pertenecía, en el que siempre me sentía muy incómoda, sentía que algo no estaba bien conmigo”, agregó la creadora de contenido.