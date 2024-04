Imponen medidas de ahorro de agua en Cogua, Nemocón y Zipaquirá para evitar racionamiento como el de Bogotá

Alcaldías desarrollarán operativos para identificar zonas en las que se esté desperdiciando agua o se esté acaparando de manera ilegal - crédito Aquae

La escasez de agua en Bogotá tiene en alerta a las autoridades ambientales y a la ciudadanía, que desde el jueves 11 de abril está pasando por un racionamiento de agua que abarca casi la totalidad de las localidades. Los embalses de los tres sistemas de que componen la red de agua potable de la ciudad tienen un alarmante nivel de almacenamiento de agua, lo que no solo afecta a la capital, sino también a municipios aledaños a los que también abastecen.

Así las cosas, los municipios de Nemocón, Cogua y Zipaquirá (Cundinamarca) encendieron las alarmas por el nivel de agua que alberga el embalse Neusa que integra, junto con Tominé y Sisga, el Sistema Norte que proporciona el 25% del abastecimiento del recurso hídrico. De acuerdo con datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), actualizados el 16 de abril de 2024, aunque el Neusa presta un 81,21% de almacenamiento, la tendencia es descendente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La CAR informó sobre el nivel de los embalses que abastecen Bogotá y otros municipios aledaños - crédito @CAR_Cundi/X

Por eso, los alcaldes de los tres municipios acordaron implementar medidas de ahorro de agua para evitar llegar a un racionamiento de agua como el que ya está en marcha en Bogotá y que ha funcionado para disminuir el gasto del líquido vital, pero que todavía no es suficiente para alcanzar la meta de 15 metros cúbicos de agua. En ese sentido, de acuerdo con la CAR, las medidas:

No estará permitido el ingreso a zonas de reserva en ninguno de los tres municipios.

Estará prohibido lavar vehículos y fachadas.

Las autoridades vigilarán los riegos agrícolas y los abrevaderos, donde llega el ganado para beber agua.

Alcaldías se comprometerán a hacer compra de predios en “puntos estratégicos” para recarga hídrica.

Alcaldías desarrollarán operativos para identificar zonas en las que se esté desperdiciando agua o se esté acaparando de manera ilegal.

Autoridades visitarán lavaderos de vehículos para verificar que todo esté en regla en materia de ahorro de agua y funcionamiento.

En Cogua, Zipaquirá y Nemocón no se permitirá el lavado de vehículos para ahorrar agua - crédito Freepik

De acuerdo con el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, aunque todavía no se contempla establecer medidas más duras como las que hoy rigen en Bogotá, lo cierto es que si el consumo del recurso hídrico continúa igual, podría pasar. “Con la CAR nos hemos puesto de acuerdo y por ahora no habría racionamiento, pero si la gente no toma conciencia y no cuidamos nuestra agua en los próximos días, es posible que sí tengamos que hacerlo”, explicó el funcionario, en conversación con Caracol Radio.

¿Cómo ahorrar agua desde casa?

En un esfuerzo por ahorrar agua, el Acueducto de Bogotá ha emitido una serie de recomendaciones destinadas a la ciudadanía, instándolos a adoptar prácticas responsables de consumo de agua.

Entre sus sugerencias más destacadas se incluye la reutilización del agua de la lavadora para tareas como la descarga del sanitario, así como la minimización del uso de agua para el riego de jardines y la limpieza de vehículos.

Se aconseja no acumular agua durante los periodos de racionamiento, con el fin de evitar el desperdicio y asegurar una distribución justa del recurso - crédito Fernando Vergara/AP

Las directrices propuestas buscan fomentar un uso más eficiente del recurso hídrico, destacando acciones simples, pero significativas, como cerrar la llave mientras se enjabonan las manos y utilizar un vaso de agua para lavarse los dientes, en lugar de dejar correr el agua innecesariamente. La entidad enfatiza la importancia de estas medidas no solo para contrarrestar los efectos del racionamiento, sino también como parte de una cultura de cuidado y preservación del agua ante futuras eventualidades.

Además, se aconseja no acumular agua durante los periodos de racionamiento, con el fin de evitar el desperdicio y asegurar una distribución justa del recurso. El Acueducto de Bogotá subraya que estas prácticas no solo contribuyen a la sostenibilidad ambiental, sino que también pueden generar ahorros considerables en las facturas de servicios para los hogares que las implementen.