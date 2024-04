Gustavo Puerta habló como campeón del Bayer Leverkusen: “Me va a marcar para siempre”

El volante Gustavo Puerta es uno de los jóvenes destacados del Bayer Leverkusen en la temporada 2023/24 - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

El Bayer Leverkusen se coronó campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia, un logro alcanzado el domingo 14 de abril, marcando el fin de la hegemonía del Bayern Múnich, que había dominado el campeonato alemán durante 12 temporadas consecutivas.

Dentro de la plantilla del equipo dirigido por Xabi Alonso destaca la presencia del mediocampista colombiano Gustavo Puerta, que, a pesar de haber disputado solamente ocho partidos entre la liga y la Europa League esta temporada, ha logrado salir campeón en su primer año con el equipo de las aspirinas.

Bayer Leverkusen cortó una hegemonía de 12 años del Bayern Múnich en Alemania - crédito Martin Meissner, File/AP Photo

La contribución de Gustavo Puerta al Bayer Leverkusen, aunque limitada en términos de minutos en el campo, ha sido positivamente valorada por su entrenador, Xabi Alonso, que ha expresado su satisfacción con el rendimiento del futbolista caleño y anticipa otorgarle más oportunidades en el futuro.

Esta victoria no solo representa un hito para el club alemán sino también para Puerta, que se convierte en el primer jugador colombiano en levantar el trofeo de la Bundesliga en los últimos cinco años.

Durante una entrevista para el programa ESPN F Show, el ex Bogotá FC compartió sus sentimientos al respecto: “Lo que viví este fin de semana fue algo que nunca pensé. Me va a marcar para siempre, estoy muy feliz por haber ganado el título”.

Las chances con Xabi Alonso

Xabi Alonso logró su primer título como entrenador - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Así mismo, el jugador, de 20 años, que convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de la selección Colombia para la fecha FIFA de marzo, destacó la influencia de Xabi Alonso en su carrera.

“La relación con Xabi Alonso es excelente. Siempre transmite mucha tranquilidad. Le sabe llegar muy bien a los jugadores. Siempre está ahí para apoyarte. El profe me habla mucho, me corrige algunas cosas, me dice que esté tranquilo y que siga trabajando bien; él me ayuda mucho, además está la ventaja de que jugó en mi posición, así que eso lo debo aprovechar para mi beneficio”, dijo Gustavo Puerta.

El camino de Gustavo Puerta en el Bayer Leverkusen es un ejemplo inspirador de cómo el talento y la dedicación pueden llevar a un futbolista a ser parte de hitos históricos en el fútbol internacional, incluso con limitada participación en la cancha.

“Para ser mi primera temporada en Europa, creo que ha sido muy buena; aunque no he sumado muchos minutos, ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, y como todo en la vida, esto es un proceso; ahora toca esperar lo que queda de la temporada para pensar en la siguiente, que sé que con la ayuda de Dios voy a tener más minutos”, aseguró el jugador del Bayer Leverkusen.

La gesta del Bayer Leverkusen de derrotar al hasta ahora invicto campeón Bayern Múnich y alzarse con el título de la Bundesliga, sumado al reconocimiento de las habilidades de Puerta por parte de su entrenador, resalta la importancia de cada miembro del equipo en la consecución de los objetivos colectivos.

Puerta en la lista de selecta de colombianos campeones en Alemania

El colombiano, de 20 años, se coronó campeón en Alemania con el Bayer Leverkusen - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

Gustavo Puerta solo ha sumado ocho partidos en la presente campaña con el Bayer Leverkusen, de las cuales, cinco fueron en la Bundesliga.

De esta manera, el volante se convirtió en el tercer colombiano en lograrlo, después de Adolfo El Tren Valencia en 1994, siendo goleador con 11 anotaciones, y James Rodríguez en 2018 y 2019, durante su cesión al conjunto alemán durante dos años.

No obstante, Gustavo Puerta logró una marca inédita para el fútbol colombiano, ya es el primer cafetero en salir campeón de la Bundesliga en un conjunto que no es el Bayern Múnich, dado que Valencia y James lo consiguieron con el cuadro Bávaro.