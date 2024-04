El ‘cantante del gol’ reveló por qué salió del Gol Caracol y habló de su relación con Javier Hernández Bonnet

Javier Fernández Franco se destapó y contó cuál fue la causa de su salida del Gol Caracol - crédito Colprensa

Después de cinco años desde su salida del Gol Caracol, Javier Fernández Franco, popularmente conocido como el ‘antante del Gol’, finalmente rompió el silencio y compartió detalles sobre su pasado en el reconocido canal y su relación con el reconocido periodista y comentarista deportivo, Javier Hernández Bonnet.

En una emotiva entrevista con Tropicana, Fernández no dudó en expresar su gratitud hacia Gol Caracol, destacando los momentos inolvidables que vivió durante su tiempo en la empresa: “Sigue siendo un sitio que nunca olvidaré jamás en mi vida porque, a veces, si las personas se equivocan, serán las personas y no las empresas”.

El narrador colombiano, que ahora forma parte del equipo del canal deportivo Win Sports, aseguró que guarda un profundo cariño hacia sus excompañeros de Caracol Televisión y reconoció que allí vivió los mejores años de su carrera profesional.

Pero lo más destacado de la entrevista fue cuando Fernández abordó el tema de su relación con Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol. Contrario a los rumores de distanciamiento, Fernández reveló: “Compañero y profesional espectacular, pero Javier es consejero, amigo, nos aconsejamos mutuamente muchas veces, pero a Javier lo llevo en el corazón”.

Estas declaraciones despejaron cualquier duda sobre posibles tensiones entre ambos narradores, mostrando una conexión genuina y respetuosa, incluso después de tomar caminos profesionales diferentes.

La revelación de Fernández no sólo arroja una luz sobre su pasado por el espacio deportivo, sino que también dejó en claro que las relaciones personales y profesionales pueden mantenerse intactas más allá de los cambios laborales. Sin duda, su sinceridad y gratitud reflejan la verdadera esencia de un verdadero profesional del deporte y un ser humano íntegro.

El ‘cantante del gol’ compartió sus opiniones sobre colegas y dio consejos para futuros narradores

En una charla llena de anécdotas y reflexiones, Javier Fernández, no sólo reveló detalles sobre su pasado en el periodismo deportivo, sino que también ofreció su visión sobre otros colegas y consejos para aquellos que están iniciando su camino en la narración.

En una dinámica de preguntas rápidas, Fernández no dudó en expresar su respeto y cariño hacia Eduardo Luis, con quien recientemente hubo una polémica tras ser reemplazado por problemas de salud durante la transmisión del partido de Colombia vs. Brasil. “Hijo de un gran amigo”, dijo sobre su compañero y rival de narración en Win Sports, recordando incluso a su padre, Carlos Freddy, quien lo llevó a Medellín en sus inicios.

Desde su experiencia como referente en el campo de la narración deportiva, Fernández brindó consejos a los jóvenes que están labrando su camino en este exigente mundo: “Aguanten, esperen. Esto no es llegué y pegué, papá. Esto no es ensaladita light”, afirmó, destacando la importancia de la perseverancia y el trabajo duro.

Además, el reconocido narrador compartió su admiración por las voces consagradas del periodismo deportivo, como su compañero en Win Sports, Carlos Antonio Vélez, a quien describió como “un genio” y “el más estudioso de todos”. También elogió a Hernán Peláez, a quien llamó “Biblia” por su conocimiento y capacidad para captar la atención de los oyentes.

Sin embargo, también mira hacia el futuro y destacó el talento emergente de narradores jóvenes como Jefferson Piña, a quien describió como un alumno suyo con grandes habilidades y un futuro prometedor en el mundo del periodismo deportivo.

Las palabras de Fernández no solo reflejan su pasión por la narración deportiva, sino también su compromiso con el desarrollo y el crecimiento de nuevas generaciones de narradores, dejando un legado de experiencia y sabiduría para aquellos que aspiran a seguir sus pasos.

El ‘cantante del gol’ confesó cuál es su equipo del alma: No es el que todos pensaban

En una revelación que sorprendió a muchos seguidores del fútbol colombiano, Javier Fernández, aclaró finalmente de qué equipo es hincha, desmintiendo así los rumores que lo relacionaban con el América de Cali.

Durante una charla con la emisora Tropicana, Fernández no dudó en despejar las dudas sobre su lealtad futbolística, confesando que su verdadero equipo del alma es el Deportivo Cali. Contrario a las especulaciones, reveló que desde su infancia ha sido seguidor del ‘Azucarero’, gracias a la influencia de sus hermanos mayores, quienes lo llevaban al estadio desde temprana edad.

“Yo soy hincha del Cali. La primera vez que lo vi fue en los años 70. Mis hermanos mayores eran hinchas del Cali, me llevaban y me encariñé con el equipo”, afirmó Fernández, explicando así su conexión emocional con el club azucarero.

Sin embargo, el reconocido narrador deportivo se apresuró en aclarar que no se considera un hincha convencional, ya que no cumple con todas las características típicas de un aficionado apasionado. “El hincha es aquel que compra la boleta, que es aficionado, que llora... Yo no hago eso, no compro boleta porque entro gratis a los estadios para poder trabajar, no llevo una bandera, no voy a gritar. Soy simpatizante del Cali. Del equipo del que sí soy hincha es de la selección Colombia”, explicó.

Con esta revelación, Fernández no sólo despejó las especulaciones sobre su lealtad futbolística, sino que también ofrece un vistazo a su relación con el deporte y su rol como narrador, destacando su profesionalismo y objetividad en su labor periodística. Sin duda, su pasión por el fútbol colombiano queda reflejada en cada relato, sin importar los colores de su corazón.