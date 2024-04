Al diputado de Santander Jesús Ariza, procesado por violación, ahora lo investiga la Procuraduría

Al diputado de Santander Jesús Ariza le imputaron los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar en contra de su excompañera sentimental. (Crédito: Asamblea de Santander)

El lunes 15 de abril la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander anunció que le inició una investigación disciplinaria a Jesús Ariza, el diputado de la Asamblea de Santander que es procesado por violencia sexual e intrafamiliar en contra de su excompañera sentimental durante 2022 y 2023.

“Verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, citaron del documento del ente de control en el diario regional Vanguardia.

Tendrán en cuenta el testimonio de la presunta víctima, así como pidieron a la Asamblea del departamento la versión libre de Ariza. Además, solicitaron a las comisiones de Ética de esa corporación y del partido Cambio Radical copia de sus actuaciones, luego de que se revelara este presunto caso de violencia de género, explicaron en la emisora Blu Radio.

El nuevo proceso, ya en el ámbito disciplinario, se suma al que le llevan en la justicia ordinaria, luego de que el pasado martes de 9 de abril lo sindicaran por los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravada, ya que la Fiscalía, en su investigación, estableció que el servidor público sometía a su expareja a agresiones físicas y emocionales, informaron en esa ocasión en Vanguardia.

Mientras que en el periódico El Tiempo destacaron que la juez 15 penal de Bucaramanga (Santander) mencionó de la indagación del ente acusador que la mujer fue accedida carnalmente en 50 oportunidades, cada 15 días, desde enero de 2022 hasta noviembre del año pasado.

Agregaron que Ariza sometía a la mujer con violencia económica, ya que como ella no aportaba dinero al hogar que tenían juntos, él la obligaba a sostener relaciones sexuales. También detallaron en la audiencia que la agredió en el rostro y luego perpetraba los actos sexuales, al parecer, si su consentimiento.

“La víctima teme por su vida, y por lo que pueda llegar a hacer Jesús Alfredo. Ella dice que él permanece armado, eso según, la noticia criminal del 10 de enero del 2024″, citaron de las declaraciones de la fiscal del caso, Olga Caivas Bustos.

La representante del ente acusador señaló que el diputado cometía los violento vejámenes tras consumir licor.

“Al menos una vez por semana, el señor Jesús Alfredo Ariza llegaba en estado de embriaguez, obligándola a tener relaciones sexuales introduciendo el pene vía vaginal o en algunas ocasiones le introducía los dedos al tiempo que la insultaba”, recogieron en la emisora Caracol Radio del relató de la fiscal en el juzgado bumangués.

Caivas Bustos concluyó su intervención recordando que por el delito de acceso carnal violento, Ariza podría enfrentarse a una condena de entre 16 y 30 años de cárcel, y por el de violencia intrafamiliar agravada, entre 6 y 14 años.

El diputado, sin embargo, no aceptó tener responsabilidad en los delitos que le endilgaron; y su abogado defensor, el reconocido jurista Jaime Lombana, también uno de los defensores del expresidente Álvaro Uribe, afirmó que no compartía la veracidad de esos hechos, pero sus observaciones no las entregaría en esa fase del proceso.

“Su señoría esos cargos no son ciertos, por lo que no acepto los cargos”, declaró el diputado al concluir la diligencia, reseñaron en el medio radial.

Este escándalo se desató luego de que a mediados de marzo fuera revelado un video donde se evidenció como atacaba con insultos e improperios a su excompañera, con la que tuvieron un hijo.

La grabación daría cuenta también de que Ariza estaba bajo los efectos de estupefacientes como la cocaína, ya que acepta que consumió “perico” e incluso le ofrece una dosis a la presunta víctima, aludieron en El Tiempo.

La excompañera de Ariza, por su parte, ha negado de que se trate de una campaña de desprestigio, ya que los delitos habrían ocurrido antes de que fuera elegido para ese cargo.

“Coloqué en la Fiscalía las denuncias. Eso sucedió mucho antes de que él, ni siquiera pensara en postularse para para su cargo como diputado”, afirmó en una entrevista con La W Radio.