Tania Valencia fue la décima participante en abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Tania Valencia fue la décima eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Los habitantes de La casa de los famosos Colombia tenían las emociones a flor de piel con la gala de eliminación, pues uno de los integrantes de la placa de nominados abandonó la competencia. Entre los nominados estaban La Segura, Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Omar Murillo y Tania Valencia, siendo la última integrante de los nuevos competidores en ingresar a la competencia.

Pero no todo ha sido estrés pre-eliminación, pues durante las horas previas a la ceremonia de eliminación una de las participantes recibió un regalo de parte de su familia para bajar un poco la ansiedad. Karen Sevillano recibió un plato muy tradicional compuesto por frijoles, arroz, tajadas de plátano maduro y costillas asadas, algo que no dudó en agradecer.

Por otro lado, los famosos que estuvieron en riesgo de eliminación fueron los invitados a compartir un brunch en el que el Jefe lanzó fuertes interrogantes sobre lo que opinan de algunos de los participantes, incluyendo a los que se encontraban en la mesa. La primera en responder fue Karen Sevillano, que afirmó desconfía de Julián Trujilo y lo calificó como “conveniente”; la secundó Natalia Segura, que apoyó las palabras de la creadora de contenido.

Por su parte, Omar Murillo, Martha Isabel Bolaños y Tania Valencia calificaron como peligroso a Miguel Melfi, pues siempre se percata de cada uno de los movimientos de los habitantes para salir victorioso. Finalmente, Isabella Santiago señaló a Alfredo Redes, ya que “siento que conmigo no ha tenido la mejor actitud, el día de las etiquetas me mostró una parte de él que puede ser peligrosa”.

La discordia continúa ente Karen Sevillano, La Segura y Martha Isabel Bolaños - crédito Canal RCN

“¿Quién es el más peligroso de esta mesa?”, fue el siguiente interrogante que leyó Martha Isabel, que de inmediato fue señalada por Bola 8, pero ahí no quedó todo, ya que la Pupuchurra se despachó en contra de La Segura, afirmando que “yo he tratado de justificarte en tu edad, en tu madurez, me parece que te victimizas ... Esa mirada de sevicia, de placer viendo a otras personas sentirse mal, eso me hace verte muy peligrosa”.

La respuesta de Segura no tardó en aparecer, que le mencionó no haber conectado desde el primer día de la competencia “traté de ser empática”.

Así fue el posicionamiento

Como es habitual, el primero que se posicionó fue Pantera, que se fue en contra de Tania Valencia, mencionando que es necesario que deje que la competencia avance por sí misma y la invitó a que no lleve las cosas con afán: “Deja que pase todo”. Continuando con la línea del saliente líder de la semana, le tocó el turno a Ornella que también dio sus palabras a la actriz, pidiendo que sea consiente del brillo que la llamada Barbie costeña tiene en su interior: “Todos tienen derecho a brillar”. Otros que se ubicaron frente a la habitante fueron Diana Ángel, que recalcó no sentir una buena conexión con el reciente ingreso a la casa estudio.

Así quedó el posicionamiento de los famosos para decir, según ellos, quién debería abandonar la competencia - crédito Canal RCN

Uno de los posicionamientos más esperados era el de Julián Trujillo, que expresó el motivo por el que se ubicó frente a Karen Sevillano y mencionó que todo se trataba de un tema de afinidades. Sorpresivamente, Sebastián González también se ubicó frente a la creadora de contenido, que afirmó es con quien menos conexión ha sentido en la semana que lleva de competencia. Por su parte, en contra de la vallecaucana se despachó Mafe Walker, quien todavía no supera que se hayan burlado de la visita de su madre a la casa estudio.

Por su parte, Isabella Santiago recibió dos votos de parte de Camilo Pulgarín y Miguel Bueno, que no terminan de confiar del todo en la actriz venezolana. Omar Murillo recibió un voto de Alfredo Redes, que se despachó en contra del actor por haber dicho que era un “gamín sin estudios”; mientras tanto Martha Isabel Bolaños recibió un voto de Melfi y La Segura pasó en blanco sin votos.

Resultado de las votaciones

Con más de 11 millones de votos en total, la primera nominada que regresó a la casa por decisión del público fue La Segura con un 30,93% de los votos, demostrando una vez más que cuenta con el apoyo de sus seguidores a pesar de que su mamá hubiese solicitado que no la salvaran. Seguida de la vallecaucana con un 30,65% la segunda persona que regresó a la casa estudio fue la influenciadora Karen Sevillano.

“Gracias por devolvernos juntas”, agradeció Natalia Segura a las cámaras de la casa estudio.

Martha Isabel Bolaños fue la tercera participante en regresar a la competencia - crédito Canal RCN

La tercera participante en ser salvada fue Martha Isabel Bolaños con un 23,93% de los votos, que no dudó en agradecer a su familia y seguidores por demostrarle el apoyo en esta eliminación. Isabella Santiago recibió un 7,05% de apoyo para continuar en la competencia, dejando así en la sala de eliminados a Omar Murillo y Tania Valencia, que compitieron por el último cupo y continuar así una semana más en la casa.

Finalmente, la participante eliminada fue Tania Valencia con un 2,31% con una diferencia de 282.959 votos frente a Omar Murillo que recogió un 4,90% de los votos.

Cupido entró de nuevo

La novena semana estuvo cargada de fuertes emociones, cambios y confrontaciones. Con la llegada de los nuevos habitantes regresó el amor a La casa de los famosos Colombia, pues un nuevo romance se avecina entre el influencer paisa Camilo Pulgarín y el actor caleño Sebastián González, una pareja que los demás compañeros apoyan y votan por ver junta. Sin embargo, no son los únicos entre los que florece la llama de la pasión.

'La casa de los famosos Colombia' se llenó de amor y nuevamente tres parejas encendieron la llama del amor: Miguel Bueno con Ornella Sierra, Miguel Melfi junto a Martha Isabel Bolaños y por último Camilo Pulgarín con Sebastián González - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Una dinámica en la que los participantes jugaron al popular reto llamado la verdad o se atreve evidenció entre cuáles parejas existe atracción, pues las llevó a intercambiar besos. Martha Isabel Bolaños y Miguel Melfi fueron los primeros en superar la prueba en dos oportunidades en las que pasaron de la ternura al fuego, pues incluso ella se sonrojó en el segundo beso. Por otra parte, estuvo Ornella Sierra con Miguel Bueno que también debieron cumplir con la misión del beso. Recordemos que, el artista urbano desde antes de ingresar a la casa ya había puesto los ojos en la Barbie costeña.

Por otra parte, el centro energético Bolaños reabrió sus puertas y allí Mafe Walker, experta en comunicarse con extraterrestres sorprendió a los famosos al preguntarle al tarot de la Pupuchurra si su llama gemela estaba dentro de la competencia. Además, abrió su corazón y manifestó que está dispuesta a dejarse conquistar y encontrar pareja en el reality. De inmediato las especulaciones comenzaron a relacionarla con su mejor amigo Julián Trujillo, ya que la creadora de contenido no ha mostrado otro acercamiento.

Miguel Melfi también preguntó a las cartas por su futuro amoroso y quiso saber si tendría la oportunidad de recuperar un antiguo amor, dando a entender que consultaba por sus posibilidades con la actriz Nataly Umaña fuera de la casa, según la lectura de Bolaños todo está dado para que la pareja esté de nuevo junta.

La tregua

Luego de la tormenta vino la calma a la La casa de los famosos Colombia, ya que la actividad del cine en la que les mostraron a los participantes fragmentos de lo que ha sido su desempeño en el juego, reiteró enemistades, pero dio paso a nuevas intrigas, pues algunos jugadores quedaron en evidencia con sus estrategia por lo que debieron confrontar la manera en la que están moviendo sus fichas.

A 'La casa de los famosos Colombia' llegó el cambio y sus participantes hicieron una tregua de paz - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

El primero en decidir hacer un cambio fue Omar Murillo que aplicó la sicología inversa con sus compañeros que en diferentes ocasiones le han pedido bajarle el nivel a su alegría, razón que lo llevó a decidir guardar silencio absoluto por 24 horas, hecho que causó conmoción en el resto de la casa, debido a que muchos extrañaron su canto.

Le siguió Martha Isabel Bolaños que aseguró estar apenada con el país y que esa no es la imagen que ella quiere proyectar. “Todo son procesos y la gente ama eso, estamos a tiempo de enderezar el camino y yo sé que el público agradecerá esa decisión. Lo importante es aceptar los errores”, comentó la actriz caleña.

Julián Trujillo se acercó a Miguel Melfi y La Segura con quienes empezó una nueva etapa y acordó tener un tiempo de paz, aunque algunos compañeros incluidos del team galáctico no creen del todo en su cambio.

La placa más grande

La novena semana sorprendió con nueve de los catorce famosos en la placa de eliminación. ‘El Jefe’ mostró su rudeza al poner por primera a vez a tres participantes que irán directo al cuarto de eliminación si opción de salvación. Martha Isabel Bolaños, Karen Sevillano y La Segura fueron sancionadas por su vocabulario, pues las tres protagonizaron una pelea en la que el cruce de palabras subió el tono a las groserías. “Participantes lamento haberme demorado en tomar esta decisión y no haber sido más fuerte anteriormente, la verdad confié en que ustedes iban a ser capaces de solucionar sus diferencias mediante el diálogo, pero no puedo permitir la agresión verbal. Ese no es el mensaje que le queremos dar a la audiencia”, expresó ‘El Jefe’ a la hora de comunicar la noticia.

La novena semana dejó la placa más grande hasta el momento en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Tania Valencia una de las integrantes del team infiltrado quedó en la placa por cuenta de otra sanción de ‘El Jefe’ pues la actriz compartió con Isabella Santiago información del exterior sobre Mafe Walker siendo castigada y advertida por romper las reglas. Omar Murillo fue nominado por el líder como una forma de reprenderlo para que reflexione sobre su comportamiento efusivo.

Miguel Melfi fue el sentenciado de la saliente Sandra Muñoz, pero finalmente se salvó en el jueves de beneficios donde a través de una polémica prueba en equipos consiguió sacar su nombre del tablero y garantizar una semana más de permanencia.

El influencer paisa Camilo Pulgarín quedó en riesgo de salir con falta de apoyo del público, no obstante, el líder de la semana, Pantera lo salvó. Por último Julián Trujillo ganó la prueba de salvación del día sábado al sumar la mayoría de puntos en la prueba de puntería y precisión imponiéndose sobre sus compañeros.