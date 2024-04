Dos vendedores ambulantes residen en el consulado de Venezuela en Bogotá

Antigua sede del consulado de Venezuela en Bogotá. (Crédito: EFE/ Mauricio Duenas Castañeda)

Desde el 2019, luego de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el Gobierno del expresidente Iván Duque rompieran relaciones, la sede del consulado del país hermano en el norte de la capital colombiana ha estado abandonada, lo que ha tenido una serie de consecuencias, tanto para la otrora lujosa casa donde ahora los residentes son dos vendedores informales que aseguran que la recuperaron.

El inmueble prácticamente quedó en ruinas, luego de que se fuera el personal diplomático hace cinco años y quedara a su suerte, lo que fue aprovechado por habitantes de calle que la ocuparon por un tiempo, pero hace dos años a uno de ellos se le quedó prendida una fogata que provocó un incendio que se propagó por todo el lugar, reseñaron en el informativo de televisión Noticias Uno.

Tras ese siniestro, el sitio quedó en tan mal estado que ni siquiera las personas sin hogar pernoctaban en la vivienda, hasta que hace seis meses un vendedor informal decidió encargarse de ella, por petición de un misterioso hombre que no volvió a ver.

Así lucía la sede del consulado en 2020, antes del incendio que se provocó por la fogata de un habitante de calle. (Crédito: EFE/ Mauricio Duenas Castañeda)

“Un residente del sector me dijo que si me quería ganar una plata. Me dijo que encerrara el predio y lo cuidara un tiempo”, relató Óscar Tapiero, el nuevo ocupante.

Ante la situación Tapiero ahora vive y trabaja en la casa, que modestamente ha recuperado, desde finales del año pasado. Incluso tiene una mascota, una perrita pitbull que apoda como la cónsul y que incluso tuvo crías en ese tiempo de ocupación, detallaron en Noticias Uno.

“Era un mosquero tremendo y había ratas. Además, aquí aprovechaban para robar. Cuando llegué logre recuperar un poco el sector”, indicó.

La comunidad del barrio, uno de los más exclusivos en la capital colombiana, está dividida por esta nueva situación, ya que algunos les molesta el estado en que se encuentra, mientras que otros han visto con buenos ojos las ‘mejoras’ del ocupante.

“Al menos ha sacado el personal de indigencia y le ha hecho aseo al espacio”, contó en ese medio de comunicación una de las vecinas de la zona.

Aunque otros llaman a la Policía, que hacen que Tapiera salga del lugar, pero señalaron que luego el vendedor retorna a las pocas horas para seguir en el inmueble.

Su nuevo ocupante, también de facto, adaptó la recepción de la casa como su dormitorio, donde hay baños que, al parecer, están en funcionamiento, mientras que convirtió en una cocina, el que alguna vez fue el escritorio del cónsul venezolano.

Así lucía el lugar, tras ser abandonado en 2020. (Crédito: EFE/ Mauricio Duenas Castañeda)

Para rematar, adaptó una de las oficinas para que otro vendedor informal esté en el lugar los fines de semana y festivos.

“Cuando nosotros entramos, ahí vivían por lo menos unos cuatro habitantes de calle”, narró Edwin Tovar, que luego intentó arrendar el parqueadero para recuperar lo que aseguran que han invertido en estos últimos meses en el lugar.

Precisamente, los dos esperan una retribución por parte del régimen de Maduro, una vez decidan volver a tomar posesión del antiguo consulado.

“Cuando regrese el cónsul, que nos arregle los honorarios y lo que se la ha hecho”, solicitó Óscar Tapiera a través de Noticias Uno.

Aunque el régimen de Maduro y el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia gozan de una buena relación en la actualidad, desde el país hermano no han hecho nada por ese lugar donde se realizaban todas las gestiones propias de un consulado, pese a que desde el 2022 se restablecieron las relaciones diplomáticas.

De hecho, en septiembre de 2023 el cuerpo diplomático del Gobierno de facto de Maduro anunció en septiembre del año pasado que reabrirían cinco consulados, pero el de Bogotá ni siquiera fue mencionado, al menos, en una entrevista que le realizaron al embajador venezolano, Carlos Martínez, en el periódico El Tiempo.

Por el momento gestiones como registros de defunción, de matrimonios, partidas de nacimiento y otros más que se realizaban en el antiguo consulado, ahora se llevan a cabo en otra sede que se ubica la diagonal 40A N°. 8-40.