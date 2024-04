Creg no descarta racionamiento de energía ante crisis climática en Colombia: “Es una opción”

El racionamiento de energía no se descarta por parte de la Creg - crédito Colprensa

La crisis en materia climática que ha generado en el país el fenómeno de El Niño llevó al Gobierno a coordinar el lunes 15 de abril una reunión en la Casa de Nariño, con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, para analizar posibles medidas adicionales para contener los efectos de la crisis que ha causado este suceso. Una de las medidas que se contempla, a mediano plazo, es la de llevar a cabo un racionamiento de energía, según se pudo conocer al término del encuentro.

Así lo indicó el director de Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Ómar Freddy Prías, que, en diálogo con los medios concluida la reunión, indicó que es una de las determinaciones que está sobre la mesa, aunque no se tomaría de manera inmediata.

“Hasta el momento, hoy (lunes) y con este sol tan interesante en el que estoy acá, pues es posible que el racionamiento sea una opción. Puede darse, sin ninguna duda, pero es una condición que esperemos que no resulte”, manifestó Prías a la salida de Palacio, lo que generó revuelo en las redes sociales, frente a la situación por la que atraviesa el país.

En relación con las tarifas durante esta contingencia, de acuerdo con el titular de la comisión, se estudiaron diferentes alternativas para que el usuario final no sea el afectado ante esta contingencia. “Ojalá que no sienta ese cambio importante que se está dando, no por condiciones políticas, sino al final por condiciones climáticas. ¿Qué se esperaría? Que el usuario también contribuya a estas políticas que estamos desarrollando, en función de que sean eficientes”, afirmó.

En esta especie de cónclave, en el que se tomaron importantes determinaciones, también estuvieron presentes la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia; el ministro de Minas y Energía, Ómar Camacho; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverri; el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga y otros expertos en la materia.

En su concepto, el ahorro en los hogares es fundamental para que el consumo disminuya y, a futuro, no se vea afectada la calidad de vida de los colombianos.

Otras conclusiones de la reunión

Según informó el ministerio de Minas y Energía, se ordenó a las termoeléctricas que se pase a la “máxima generación termoeléctrica diaria”, todos los días de la semana. Lo anterior, como una medida de tipo transitorio frente a las condiciones que se registran en Colombia como consecuencia del prolongado verano, que inició a finales de 2023 y, salvo algunos cortos periodos de lluvia, se ha extendido; lo que ha causado un fuerte impacto en los embalses y empresas generadoras de energía.

“El objetivo de la medida es poner el parque de generación termoeléctrico en su máxima capacidad, a fin de abastecer la demanda de condiciones energéticas por el fenómeno de El Niño, caracterizado por la sequía”, se indicó en el comunicado posterior a la reunión. Una decisión que, según el ministro Camacho, se tomó con base en las recomendaciones remitidas por el Centro Nacional de Despacho (CND), a través de la comunicación del 12 de abril.

Según los datos consignados en esa comunicación, durante los últimos siete días se registraron lo que se denominaron aportes deficitarios, es decir, que no alcanzan a cubrir la demanda en materia energética del país, con un promedio de 93 GWh (gigavatio-hora)-día. “Que corresponden al 42% de la media histórica de abril”, precisó el ministerio, que dejó en evidencia el desbalance entre la energía que está produciendo el país y la que requiere para sus actividades.

“La Referencia de Generación Mínima Térmica Diaria expresada en GWh con tres decimales, correspondientes a los siete días de la semana, iniciando el lunes y finalizando el domingo, como una media transitoria para enfrentar las condiciones energéticas del verano 2023-2024 durante el fenómeno de El Niño del mismo período, será todos los días la máxima despachable hasta nueva orden”, puntualizó la dependencia.