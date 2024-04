Rodrigo Lara discute con usuario de X por foto multas: “El diseño del modelo de fotomultas en Bogotá es corrupción”

Rodrigo Lara criticó a las fotomultas en su cuenta de X y dijo que estas eran corrupción - crédito Colprensa/Camila Díaz

En su cuenta de X, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo, respondió a un usuario de esta misma red social llamado Darío Hidalgo Guerrero, quien realizó una publicación en la que expresaba su opinión sobre la visión del concejal de Bogotá, perteneciente al partido Centro Democrático, Humberto Amín, respecto a las fotomultas, las cuales considera como un negocio para la administración distrital.

Por su parte, Hidalgo Guerrero sostiene que eliminar dicha medida significaría proteger a infractores, mientras que Rodrigo Lara ha expresado en múltiples ocasiones opiniones similares a las de Amín sobre las fotomultas.

En un debate en el Concejo de Bogotá, Humberto Amín sobre las fotomultas comentó lo siguiente: “una pesadilla sin fin para los bogotanos, lo que venían haciendo era infundir el miedo y hacer terrorismo psicológico al usar el carro particular. Desde el 2020 a agosto de 2022 se impusieron más de 800 mil comparendos y lo que resulta aún más alarmante, es que, de esos comparendos, más de 745.000 fueron por la infracción C29, es decir exceso de velocidad. Esto equivale al 92.43%”.

Frente a lo cual el usuario de X Darío Hidalgo Guerrero, quien es profesor Transporte y Logística de la Universidad Javeriana, opinó sobre dichas palabras diciendo lo siguiente en una publicación de su perfil: “No entiendo el afán del Concejal @papoaminCD en proteger infractores o aumentar la velocidad máxima en contra de las recomendaciones @who y la tendencia global de #seguridadvial Puntos con cámaras reducen siniestralidad en 21%”.

A lo que el excongresista Rodrigo Lara, le respondió al usuario diciendo que los bogotanos estaban cansados tanto de la inseguridad callejera de la capital colombiana como el robo por parte de “corruptos de cuello blanco”, que según él tienen el “negocio” de las fotomultas.

“Los bogotanos están mamados de que los extorsionen, que los atraquen en la calle y los roben corruptos de cuello blanco que tienen el negocio de las fotomultas. Eso es lo que pasa”, comentó el antiguo pretendiente a ser alcalde de Bogotá en su cuenta de X.

Rodrigo Lara dice que las fotomultas en Bogotá son un negocio - crédito @Rodrigo_Lara_

Pero, la diferencia de ideas no quedó en las dos publicaciones antes mencionadas, pues, el usuario Hidalgo Guerrero le contestó a Lara Restrepo diciendo que: “Apreciado ex candidato @Rodrigo_Lara_. Es muy fácil, extremadamente fácil, respetar los límites de velocidad Sale gratis y salva vidas @conducea50 @PorLaViaXLaVida. Sugiero consultar la evidencia, no sus prejuicios”.

Darío Hidalgo Guerrero dijo frente a las fotomultas que es "fácil" respetar los límites de velocidad - crédito @dhidalgo65

Adicionalmente, realizó otro post de igual manera dirigiéndose hacia Rodrigo Lara, haciendo un especial énfasis en la importancia de poner a las víctimas en el centro de la discusión, cuestionó la actitud de excusar a quienes incumplen las normas y criticó la práctica de emitir acusaciones carentes de base sólida, como las que a su parecer hizo el excongresista Lara.

Teniendo lo anterior en cuenta, Lara volvió a la carga y nuevamente le respondió diciéndole que: “No entiendo el afán de defender la corrupción, un negociado. El diseño del modelo de fotomultas en Bogotá es corrupción. No hay una ciudad en el mundo en donde operen y funcionen como en Bogotá”.

Rodrigo Lara le responde a usuario de X por defender a las fotomultas - crédito @Rodrigo_Lara_

Y es que, en varias oportunidades Lara ha hecho comentarios dando a conocer su postura negativa frente a las fotomultas, pues, a principios del mes de febrero expresó su preocupación sobre la preferencia de ciertos grupos por implementar cámaras de fotomultas, que considera un método centrado en la recaudación, y que tiene un impacto económico negativo en los ciudadanos. Argumenta que sería más beneficioso enfocarse en el empleo de tecnologías avanzadas, como cámaras de seguridad y drones, para luchar contra la criminalidad y asegurar la protección de los residentes de Bogotá.

“No entiendo cómo algunos acolitan la instalación de más corruptas cámaras de fotomultas para sacarle plata a la gente, en lugar de proponer que se instalen cámaras y drones para combatir a criminales y proteger la vida y el patrimonio de los bogotanos. Bogotá tomada por el crimen”, dijo Lara.