Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga: resultado del 14 de abril, goles, resumen y próxima fecha

Un penal transformado por Jhon Vásquez permitió al Independiente Medellín imponerse por 1-0 al Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot, poniendo fin a una racha invicta de 14 partidos en la Primera A.

Vásquez marcó el único gol del partido para Independiente Medellín a los 67 minutos desde el punto penal, con un disparo raso del mediocampista ofensivo al centro de la portería. Brayan Léon cometió falta sobre Luis Vásquez.

Aunque no impidió que su equipo se llevara los tres puntos, Baldomero Perlaza desperdició una gran ocasión para el Medellín en el partido.

Con esta victoria, el Medellín amplía a tres su racha de victorias ante el Bucaramanga.

¿LO SABÍAS?

Por primera vez en la temporada, el Medellín evitó que un rival disparase a puerta.

El Medellín amplió su racha goleadora en Primera A a ocho partidos. No se han quedado en cero desde su derrota del 24 de febrero contra Alianza. Los visitantes, por su parte, no marcaron por primera vez en cinco partidos de Primera. No se habían quedado en cero desde su empate del 10 de marzo contra Atlético Nacional.

Para el Medellín fue la quinta victoria por 1-0 de la temporada, la más abultada de la liga.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Atlético Bucaramanga es ahora segundo con 32 puntos, igualado a puntos con el primer clasificado, Deportes Tolima, tras 16 partidos.

Independiente Medellín asciende al 10º puesto con 22 puntos. Independiente Medellín sumó sus sextas victorias de la temporada.

EN LOS GOLEADORES:

Vásquez marcó por primera vez con el Independiente Medellín en su 15º partido de liga con el club. Al mantener su portería a cero, Yimy Gómez suma dos goles a cero en cuatro presencias en la competición esta temporada.

REPORTE DE LESIONES:

El Medellín sufrió una doble lesión: primero perdió a Jaime Alvarado en el minuto 42 y luego a Jhon Vásquez en el 86'.

INFLUENCIA DEL VAR:

Independiente Medellín ganaba 1-0 cuando Baldomero Perlaza, del Medellín, vio cómo le anulaban un gol en el minuto 78.