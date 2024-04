Shakira enloqueció las redes sociales con el anuncio de su gira mundial: “Por fin”

Shakira confirmó que en noviembre llevará a cabo su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' iniciando en los Estados Unidos - crédito YouTube

Tremenda sorpresa se llevaron los asistentes al festival Coachella en la noche del viernes 12 de abril, cuando apareció junto a Bizarrap interpretando sus dos temas con el argentino: BZRP - Shakira Music Sessions Vol. 53 y La fuerte. Durante esta presentación, la barranquillera hizo un importante anuncio para los millones de seguidores en el mundo, después de haber estrenado su álbum Las mujeres ya no lloran.

La cantante reveló que su gira mundial denominada Las mujeres ya no lloran World Tour tendrá su primera presentación en noviembre de 2024: “Buenas noches, Coachella ... Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Noticia en desarrollo...