‘La casa de los famosos’: la millonada que cobran Karen Sevillano y ‘La Segura’ por su participación en el reality

Este reality es uno de los más vistos por los colombianos actualmente, puesto que las diferentes discusiones y relaciones llevan al programa a alcanzar altos puntos de rating —el 13 de abril marcaron 7,50—. Los distintos participantes, con sus experiencias y múltiples acciones, han generado una variedad de reacciones en los televidentes, produciendo amores y odios entre los mismos.

Karen Sevillano y La Segura son personalidades que muchas personas del país siguen en cada una de sus plataformas digitales, alcanzando un alto nivel de fama por su contenido en redes sociales; pero su reconocimiento ha sido mayor debido a su presencia en el reality, generando una gran cantidad de reacciones y comentarios con el avance del programa.

Por ende, muchos de los televidentes han preguntado en las redes sociales cuánto dinero es el que ganan cada uno de los participantes del reality show, puesto que estas personalidades ingresaron al programa mediante un acuerdo monetario semanal con el canal de televisión.

La Segura y Karen Sevillano tienen una gran fanaticada y fueron muchas las personas que se preguntaron por el salario de cada una de ellas referente a su permanencia en la casa estudio

La Segura y Karen Sevillano tienen una gran fanaticada por su amplío reconocimiento en el mundo digital, por eso, fueron muchas las personas que se preguntaron por el salario de cada una de ellas referente a su permanencia en la casa estudio. Este dato fue emitido por Chacalito TV, siendo este un reconocido creador de contenido que reveló lo bien que les va a estas influencers en aspectos monetarios, siendo participantes de La casa de los famosos Colombia.

De acuerdo a esto, Karen Sevillano estaría facturando alrededor de los $39 millones de pesos por semana, y La Segura estaría ganando $52 millones.

Por otra parte, Sandra Muñoz, quien se convirtió en la octava eliminada de la competencia el pasado domingo 7 de abril, siendo así la eliminada con menor votación, habría facturado también una buena cantidad de dinero.

Sandra habría logrado salir con $189 millones de pesos por su participación en La casa de los famosos

El youtuber reveló que Sandra habría logrado negociar el pago de 27 millones de pesos semanales, por lo que, en total, logró salir con $189 millones de pesos por su participación en La casa de los famosos Colombia.

Estos son los nominados a eliminación esta semana

La reciente semana, que está por terminar, fue una de las más álgidas en temas de nominados, debido a que en la placa hay en total ocho nominados.

De acuerdo con el esta etapa del programa, estos son los nominados a eliminación para esta semana:

Isabella Santiago

Julián Trujillo

Tania Valencia

La Segura

Karen Sevillano

Martha Isabel Bolaños

Omar Murillo

Camilo Pulgarín

Muchos de los televidentes cuestionan si el reality tiene algún tipo de libreto, una duda que muchos tienen pero que fue respondida por una de las exconcursantes.

Así se pudo ver por medio de la cuenta de Instagram de Isabella Sierra, quien fue la cuarta eliminada de la competencia, y a quien le indagaron sobre esta duda que tienen muchos.

“¿La casa de los famosos tiene guion?”, fue la pregunta a la que Sierra decidió darle una respuesta, por lo que contestó con un rotundo NO, manifestando que todo lo que ocurre al interior de la casa estudio es real, producto del encierro, los sentimientos y la ausencia de sus familias y amigos.

“¿La casa de los famosos tiene guion?”, fue la pregunta a la que Isabella Sierra decidió darle una respuesta a los internautas - crédito @isasierraoficial/Instagram

“Todo lo que se pasa ahí es lo que sentimos, lo que queremos hacer, lo que nosotros queremos comportarnos, pensar, hablar, decir. Pero algo que ustedes no han entendido es que es un ‘reality show’; estamos encerrados 20 personas que no se conocen, totalmente diferentes, que no tienen celulares, sin ver el mundo exterior, solo compartiendo. Uno no actúa de una manera tan racional a veces y siempre pasa, pero eso es lo que mucha gente no ha entendido”, aseguró Isabella Sierra.