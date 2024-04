‘Carroloco’ apareció después de su embargo: “Aquellos que lanzan críticas con odio y envidia encuentren paz”

El humorista apareció en las redes sociales con un contundente mensaje en contra de las criticas después de el embargo a sus bienes -crédito Carroloco Juan G Zapata/Facebook

Juan Guillermo Zapata Noreña, más conocido como Carroloco, ha estado envuelto en una polémica en las redes sociales después de que la Fiscalía le embargara sus bienes por estar presuntamente implicado en una red de lavado de activos. El comediante apareció para dar la versión de sus hechos y defenderse de los mensajes de los detractores.

El comediante del programa de Sábados felices, de Caracol Televisión, enfrenta una investigación adelantada por las autoridades. De acuerdo con el director de la Dijín, el coronel Edwin Urrego, sí habría indicios del involucramiento del comediante dentro de la red: “Dentro de las actividades investigativas que se adelantaron se logró determinar técnicamente que este señor, conocido como Carroloco, prestó su nombre para que algunos bienes de la estructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, pasaran a su nombre, aprovechando el reconocimiento que tenía ante el público”, reveló el coronel Urrego en una entrevista para Blu Radio.

Sin embargo, la defensa del paisa a cargo del abogado William Soto expresó que el comediante no se encuentra involucrado con el grupo criminal el Clan de Golfo: “Ante cualquier requerimiento por parte de las autoridades, (la defensa) se presentará a dar las explicaciones correspondientes, de quien, debemos manifestar de manera contundente, no pertenece al denominado grupo criminal Clan del Golfo”, indicó el letrado para la revista Semana.

Después de la polémica en las diferentes plataformas digitales, la cual ha salpicado a otros comediantes colombianos con comentarios de los usuarios, Carroloco apareció con un mensaje contundente a través de la red social Facebook. “A quienes me aprecian y a quienes no. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes de mis presentaciones como humorista y desde muy niño, que no alcanzan a ser ni si quiera el 1% en los escenarios en los que he estado, porque gracias a mi Dios han sido muchos, tanto en nuestro país como en el exterior”, es solo el comienzo de la declaración del comediante.

En las diferentes plataformas digitales se cuestionó el ostentoso estilo de vida del humorista por tener bienes que evaluados en más de 12 mil millones de pesos. De acuerdo con el embargo de la Fiscalía, Carroloco posé una finca, dos apartamentos, un parqueadero y un deposito y el medio El Tiempo reveló que tiene carros lujosos como un vehículo BMW y una Toyota TXL.

Según las palabras del comediante, los usuarios que critican su estilo de vida desconocen la trayectoria de su carrera: “Entiendo que haya quienes desconozcan mi trayectoria y crean falsas suposiciones sobre mi trabajo. Debo aclarar que mi labor como humorista es mi profesión y que he dedicado años de esfuerzo y pasión a ella”, añadió el comediante.