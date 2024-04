Yina Calderón opinó sobre la actitud de Karen Sevillano: “Ella es grosera siempre está gritando”

Yina Calderón criticó duramente a Karen Sevillano -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La casa de los famosos se ha convertido en uno de los programas más controversiales por las discusiones y polémicas que se ha generado entre sus participantes.

Entre los concursantes más controversiales se encuentra Karen Sevillano, cuyas actitudes y declaraciones han sido un debate en las diferentes plataformas digitales.

Yina Calderón no se pudo quedar atrás de la controversia que gira al rededor de la influencer caleña, así que dio su opinión acerca de la actitudes de la creadora de contenido.

La participación de Karen Sevillano ha sido especialmente señalada, algunos televidentes del programa la describen como una fuente de conflicto entre los televidente los concursantes. De hecho, sus enfrentamientos fueron motivo de sanción sin posibilidad de salvación en el reality, al igual que sucedió con La Segura y Martha Isabel Bolaños.

La DJ y empresaria Yina Calderón expresó abiertamente su percepción sobre ciertos participantes, describiendo a Sevillano como una persona que busca constantemente llamar la atención mediante sus comportamientos. “Yo cuándo no tengo la razón... amor esa mujer es una estoposa (sic), yo la he tenido de frente,” indicó la también influencer a través de un video.

Además, Calderón también comentó acerca de La Segura, señalando una cierta inseguridad en ella, pero aclarando que no la considera mala persona, sino manipulable. “La verdad yo siento que La Segura es una insegura, pero no siento que sea mala persona... Pero, como es una insegura, hace lo que dice la otra y ella jura que haciendo lo que dice la otra queda bien. Entonces es como una persona manipulable, siento yo. Que es fácil como que uno la pueda convencer de que haga algo”, expresó la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele.

La relación entre Karen Sevillano y Natalia Segura ha sido otro punto de interés, formando un dúo conocido entre los espectadores como ‘Las Chismosas de confianza’, que si bien ha proporcionado momentos de entretenimiento, también ha sido origen de tensiones dentro de la casa.

Yina Calderón compartió con Karen Sevillano en un reality

La influencer caleña ya había participado en otros reality shows como LOL Colombia y Duro Contra el Mundo, donde su comportamiento frente a las cámaras también fue objeto de críticas. En específico, su interacción con Yina Calderón durante Duro Contra el Mundo, habría generado una tensión entre ambas debido a los comportamientos de la caleña, según declaraciones de la empresaria.

“Nosotras dos estuvimos en otro programa y esa mujer grite y grite e irrespete a todo el mundo, hasta que yo dije sabe qué, me retiro. Ella es grosera, es una persona que siempre está gritando, que quiere llamar la atención”, expresó la colombiana.

Yina Calderón también tuvo la posibilidad de ingresar al reality La casa de los famosos, en donde iba a tener que convivir con Karen sevillano, pero no logró negociar con el Canal RCN. “A mí me llamaron. Yo envié todos mis documentos, pudimos llegar a una negociación. Ya luego ellos me mandaron el contrato, pero cuando el contrato ya estaba, no pudimos llegar a ningún acuerdo. Esa es la verdad. No hay nada en contra del canal. Siento que no es el momento para mí, no era la oportunidad para mí. De pronto más adelante, ¿saben? A mí me gustaría estar como en una casa así encerrada nuevamente, pero sí”, expresó.

A pesar de que la DJ huilense no logró entrar al reality dejó en claro su agradecimiento con el canal: “Simplemente porque siento que ustedes saben que yo respeto y quiero el canal de RCN porque me dieron esa primera oportunidad en Protagonistas de nuestra tele. Por lo tanto, yo soy una mujer agradecida y no hay que contar todo lo que pasó”, añadió.