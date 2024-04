Coronel de la Policía fue imputado por la Procuraduría por conductas abusivas contra subalternas

El entonces coronel también realizó comentarios discriminatorios en contra de una patrullera indígena - Ilustración Jesús Áviles/Infobae Colombia.

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Dalmiro Rafael Heras Santana, quien ocupó el cargo de comandante del departamento de Policía del Guaviare durante los años 2022-2023, bajo acusaciones de presunto acoso sexual y comportamiento inapropiado hacia diversas funcionarias.

Heras Santana es acusado de emplear métodos físicos, verbales y tecnológicos para acosar sexualmente a varias subalternas, además de tratar de manera descortés a siete miembros de la Policía y a una funcionaria de la Alcaldía de Calamar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Dentro de las denuncias se incluyen actos como interrogatorios inapropiados sobre la vida sentimental de las afectadas, insinuaciones sexuales y cambios de asignaciones laborales como forma de coacción. Una patrullera fue obligada a abandonar su puesto para acompañar al coronel, sufriendo durante esta jornada comentarios morbosos.

Procuraduría formuló cargos contra coronel (r) de la Policía por presuntas conductas de acoso sexual y violencia de género contra 10 mujeres - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La uniformada afectada relató también cómo en días posteriores el coronel derogó una orden de traslado administrativo como represalia por no acceder a una sesión privada en su oficina, y una tercera víctima reportó haber recibido numerosas llamadas y videollamadas no solicitadas, aproximadamente 30, enfrentando reacciones agresivas al no responder.

Los testimonios sugieren que Heras Santana buscaba someter la voluntad de estas mujeres a través de su posición de poder dentro de la institución.

En uno de los apartados del comunicado emitido por la Procuraduría se aprecia lo soez del lenguaje de Heras Santana con sus subalternas: “durante una reunión laboral, sacó de su bolsillo una tirilla de condones y le indicó (a una patrullera) que si quería se los enseñaba a usar”.

Además, la Procuraduría critica el uso de un lenguaje degradante y discriminatorio, particularmente en el caso de una patrullera indígena, quien fue objeto de burlas delante de un amplio grupo de colegas, lo cual no solo constituye un acto de violencia de género, sino también de discriminación étnica.

La instancia disciplinaria recalca la importancia de que los líderes policiales promuevan un ambiente de respeto hacia la dignidad y libertad sexual del personal femenino, alineándose con los estándares establecidos por la Corte Constitucional en materia de prevención, protección y no repetición de actos de violencia o discriminación basados en género. Las acciones de Heras Santana han sido calificadas como faltas graves cometidas con intención deliberada.

Descubra como denunciar el acoso laboral y sexual si es un funcionario público - crédito Colprensa

Un funcionario público en Colombia que se encuentre siendo víctima de abusos de carácter laboral y sexual por parte de un superior puede realizar la denuncia ante varias entidades, dependiendo de la naturaleza específica del abuso y el contexto en el que ocurra. Las principales entidades a las cuales se puede acudir son:

Ministerio del Trabajo : A través de la Unidad de Gestión de Riesgos Laborales, donde se pueden reportar vulneraciones a las normas laborales, incluidas aquellas relativas al acoso laboral y sexual.

Fiscalía General de la Nación : Para interponer una denuncia formal por delitos de acoso sexual, la cual iniciará una investigación penal contra el agresor.

Procuraduría General de la Nación : Para denunciar a funcionarios públicos que cometan faltas disciplinarias, incluido el abuso laboral y sexual. La Procuraduría tiene la facultad de investigar y sancionar a los servidores públicos.

Defensoría del Pueblo : Esta entidad puede brindar orientación en cuanto a los derechos humanos y intermediar en casos de abuso, además de dirigir a la persona afectada hacia la institución correspondiente.

Unidades de Derechos Humanos de la entidad donde trabaje el funcionario: Algunas entidades del Estado tienen oficinas dedicadas a garantizar el respeto por los derechos humanos de sus trabajadores, donde se pueden reportar estos abusos.

Es importante que el funcionario recolecte y conserve todas las pruebas posibles de los abusos, como mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones, testimonios de testigos, entre otros, para apoyar la denuncia. Asimismo, buscar asesoría legal para entender mejor sus derechos y el proceso a seguir puede ser de gran ayuda durante este difícil proceso.

*Esta nota fue hecha con ayuda de I.A.