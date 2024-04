La reunión secreta que tuvieron “los nuevos” en ‘La casa de los famosos Colombia’: hablaron de un complot en su contra

Los encargados de revelar la información fueron Miguel Bueno y Camilo Pulgarín - crédito La casa de los famosos Colombia/Facebook

Todo parece indicar que los cuatro nuevos integrantes de La casa de los famosos Colombia ya se dieron cuenta de las estrategias que tienen armadas sus compañeros. O por lo menos así lo dieron a conocer frente a las cámaras, en una reunión secreta que tuvieron para analizar las estrategias del juego de los antiguos participantes.

El primero en hablar en este encuentro fue Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, que le reveló a sus compañeros que había escuchado a Miguel Melfi referirse a una estrategia supuestamente planeada por Isabella Santiago y dada a conocer a Ornella Sierra. De acuerdo con el también músico, el día de la fiesta de bienvenida se habría puesto en marcha el plan para que, en lugar de nominar a los antiguos, se elimine a los nuevos integrantes.

Cuando el participante terminó de exponer esta situación, de inmediato intervino Camilo Pulgarín, que aseguró que “así entre los antiguos se odiaran, eso no importaba, que nos sacaran a nosotros solo por ser nuevos […] Yo siempre he dicho que yo no los juzgaría por quererme sacar por ser nuevo, pero nea aquí de frente andan de doble cara”.

En medio de la conversación, el joven creador de contenido conocido por interpretar el personaje de María José, la taciturna, destacó que el único que ha tenido los pantalones de encararlo e irse de frente contra él fue Julián Trujillo: “Las cosas como son, él al menos cuando hicimos una actividad y delante de todos dijo ‘voy con toda por los nuevos’ y sabe qué, bien”.

Este generó reacciones entre los seguidores del formato, que dejaron opiniones como: “Karen y Segura dijeron primero que iban a sacar a los nuevos, pero ellos no saben”; “otro más que se dejó influenciar, lo que están haciendo es sembrar cizaña”; “y qué pasa, Ornella también lo dijo y no sé por qué solo se van en contra de Isabella”, entre otros.

Pelea entre Melfi e Isabella Santiago

Después de que llegara a oídos de Camilo Pulgarín la estrategia que tendrían los antiguos famosos para eliminarlos de la competencia, el influencer se acercó a la actriz venezolana para expresarle su inconformidad. Esto despertó molestia en Isabella Santiago, que aseguró que no había sido ella la que había hecho el comentario.

“Aquí lo que me molesta es que digan que fui yo […] Yo no fui la de la idea de la estrategia, la que empezó a hablar, hablar y hablar fue Ornella”, aseguró la actriz de Lala’s Spa. Asimismo, aseguró que cuando se habló de ir por la cabeza de los nuevos integrantes estaban presentes, Miguel, Ornella Sierra y ella, pero que fue el panameño quien inventó el chisme que había sido Santiago la que planeó todo.

“Tu fuiste la que abrió el tema”, le refutó Melfi a la venezolana, que reaccionó diciendo que “cómo tú me vas a decir a mí que fui yo si era Ornella la que estaba hablando de eso […] ¡Mentiroso! Eres un mentiroso y además llevando chisme donde no es”.

La discusión continuó entre los famosos, que se encararon en repetidas ocasiones sobre el tema de eliminar a los nuevos integrantes del reality y escaló a mayores cuando Melfi le dijo a Isabella: “Abriste o no abriste el tema tú diciendo ¿chicos ustedes qué opinan de esto? […] Ah porque cuando lo digo yo no te gusta, por eso yo estoy tranquilo, porque tú abriste el tema”.