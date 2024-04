Novio de La Segura cuestionó actitud de Ómar y Sandra en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Falta empatía”

El uruguayo se pronunció por la falta de empatía que mostraron ambos con 'La Segura' debido a sus problemas de salud - crédito @ignaciobaladan/Instagram

El ambiente en La casa de los famosos Colombia se ha caldeado considerablemente durante la octava semana de convivencia. El ingreso de tres nuevos participantes, Camilo Pulgarín, Miguel Bueno y Nanis Ochoa amenaza con alterar las dinámicas de poder que ya se habían formado en las semanas previas, algo que se agrava con la expectativa de quién será el cuarto y último nuevo ingreso al reality show del Canal RCN.

Pero si algo ha definido la semana en la que Omar Murillo se quedó con el privilegio de ser el líder, es la situación de salud que afronta La Segura. La influenciadora vallecaucana padece un problema en su espalda que limita su movilidad y por el que según explicó, mensualmente debe viajar a Estados Unidos para realizarse unos bloqueos que controlen ese dolor.

Debido a su participación en el programa, no ha podido realizarse dicho procedimiento, algo que durante la última semana comprometió no solo su participación en las pruebas, sino que ahora afronta la posibilidad de despedirse anticipadamente del programa de telerrealidad.

A la distancia, pero siempre pendiente de la situación se encuentra su pareja, el influenciador y chef uruguayo Ignacio Baladan, que ha reaccionado a cada situación relacionada con su novia al interior de la casa en sus redes sociales. Su participación se hizo más intensa cuando La Segura reportó los problemas de salud, y en particular por los condicionantes que afronta esta para la prueba de salvación.

Karen Sevillano fue la única que apoyó a La Segura incondicionalmente a la hora de discutir su situación para la prueba de salvación - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Debido a que es una prueba que ya se anticipó que involucra equilibrio, La Segura en principio no podría tomar parte. Por ello, la producción determinó que ella podía elegir a otro de los participantes para que la representara en la prueba, pero con la condición de que los otros nominados estuvieran de acuerdo por unanimidad en su elección. En caso de que no hubiera consenso, La Segura afrontaría directamente la eliminación. Al final, la influenciadora decidió no elegir a nadie para representarla, y afrontará directamente la eliminación, tras reconocer ante el resto de los participantes que no iba a poder participar de la salvación.

Baladan aunque elogió la actitud de su pareja, se mostró especialmente duro en sus comentarios con Ómar y Sandra, acusándolos de no tener la empatía que sí tuvieron otros participantes como Juan David o Melfi ante su situación, a quienes elogió en sus historias.

Sobre el líder de la casa, el uruguayo señaló su continuo rechazo por el hecho de tener apoyo de sus seguidores en redes sociales. “Ómar sigue con el tema de los seguidores, yo no sé qué tema tiene él, a veces el reflejo de lo que uno dice es el reflejo de lo que es o de lo que carece”, expresó. Con relación a Sandra Muñoz, con quien La Segura tuvo un fuerte roce en días pasados, Baladan expresó que “sacó su verdadera personalidad, no le importó nada Natalia. Es entendible que cada uno quiera salvarse por sí mismo, pero hay que tener empatía, y este es un momento para ver quien tiene empatía y quien no”.

La creadora de contenido recibió apoyo de Karen Sevillano, quien la motivó a no dejarse vencer - crédito @canalrcn/TikTok

Con relación a Julían y Martha que no mostraron mayor respuesta frente a la situación de la creadora de contenido, se limitó a decir que “están haciendo su estrategia”, asegurando que era lo que esperaba de ellos. Mientras que de Alfredo Redes, Juan David y Melfi manifestó que tomaron partido por ella en la discusión. “Entiendo que todos quieran ganar, pero hay que ponerse en el lugar de las otras personas”.

En sus publicaciones insistió en que faltó empatía por parte de los otros concursantes frente a la situación de La Segura, y en ese sentido agradeció a Karen porque “la defendió a capa y espada”.

