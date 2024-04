Nuevo indirectazo de Claudia López para las elecciones 2026: “¡Obvio que estamos listos y listas!”

En 2019, Bogotá eligió a Claudia López como su alcaldesa, marcando un hito en la historia política de la capital colombiana al ser la primera mujer, la primera candidata de centro y la primera alcaldesa gay en ocupar tal cargo - crédito Alcaldía de Bogotá

Claudia López ha logrado atravesar los turbios caminos de la política, alcanzando lo que muchos no logran y es llegar a ser alcalde de Bogotá, todo esto debido a sus credenciales y experiencia en la academia, su gran paso por el Senado, e impulsando una consulta anticorrupción que, en su momento, no fue aprobada y, además, fue la fórmula a la Vicepresidencia del candidato de centro Sergio Fajardo en 2018.

¿Cree usted que Colombia está preparada para tener una mujer como presidente en el año 2026?

Por esto, la exalcaldesa en su cuenta de X (anteriormente Twitter) publicó una estadística sobre una encuesta nombrada como Ambiente Político generada por Ecoanalítica, donde la pregunta que surge es la siguiente: ¿Cree usted que Colombia está preparada para tener una mujer como presidente en el año 2026? a lo que señala que un 72,5% habría votado por Sí, un 21,1% por NO y 6,4% N/S (No sabe) N/R (No responde).

En este sentido, la exalcaldesa estaría confirmando de alguna forma una precandidatura a la presidencia del 2026 con la posibilidad que para dichas elecciones haya otras candidatas mujeres en alguno de los otros sectores políticos. En este sentido, con la posible candidatura de López el Partido Verde se dividiría para respaldarla, así le facilitaría a la exalcaldesa no tener que someterse a una consulta interna en el Partido Verde, pero según Noticias RCN todas esas decisiones se oficializarían en julio de este año, debido a que su congreso interno se llevará a cabo en agosto y, además, la propuesta de una Constituyente del presidente Petro estaría reacomodando las fuerzas dentro de las colectividades.

En 2019, Bogotá eligió a Claudia López como su alcaldesa, marcando un hito en la historia política de la capital colombiana al ser la primera mujer, la primera candidata de centro y la primera alcaldesa gay en ocupar este cargo. Durante su discurso de victoria el 27 de octubre, López destacó que los electores habían optado por un cambio significativo en la gestión de la movilidad y seguridad ciudadana, priorizando el desarrollo del Metro en lugar del sistema de transporte TransMilenio.

La elección de López no solo rompió barreras en términos de representación y diversidad, sino que también materializó la esperanza de avances en materia de infraestructura de transporte y seguridad. La pequeña ventaja con la que se impuso sobre su rival más cercano, Carlos Fernando Galán, hoy sucesor de López en la alcaldía, reflejó la división de preferencias en los ciudadanos de Bogotá, pero también dejó en claro el deseo de renovación y mejoras en la calidad de vida de los bogotanos.

Una de las promesas de Claudia López en su campaña durante el 2019 fue que sería la jefe de Policía, la cual haría temblar a los delincuentes

De acuerdo con el sistema de promesas establecidas, López aseguró en su momento que la capital votó “para recuperar su seguridad y tranquilidad”, junto con un compromiso hacia la creación de un sistema de transporte masivo eficiente que aliviaría los constantes congestionamientos de tráfico.

Su historia en cuanto a la carrera política se desarrolló no solo en la importancia del liderazgo inclusivo y representativo, sino también los desafíos y expectativas en torno a las promesas de campaña y su materialización en resultados concretos para la ciudadanía.

La promesa incumplida en seguridad

Una de las promesas de Claudia López en su campaña durante el 2019 fue que sería la jefa de Policía, la cual haría temblar a los delincuentes, según palabras de la exalcaldesa. Al no cumplir con ello, López aceptó la batalla perdida donde se enfocó en lo mucho que había por mejorar, afirmando en ese entonces que 12 de los delitos de gran impacto, solo ocho de ellos estaban bajando.

De esta manera, medio de una entrevista en W Radio en septiembre del 2023 se refirió al tema de seguridad “Hay cuatro que todavía no logramos controlar. Hay que bajar el hurto, hay que reducir la impunidad. Todo eso hay que mejorarlo, hay que añadir y mejorar”.

En su momento, Claudia López también comentó la necesidad de unas autoridades que realmente estén al tanto de las demandas de la ciudadanía, comunicando a la vez que los capitalinos exigen soluciones en el apartado más renombrado hasta el día de hoy, la seguridad.

