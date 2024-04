Por sacar los ‘pasos prohibidos’, la mascota de una reconocida marca quedó ‘frita’ tras ser despedida

La reconocida mascota quedó 'frita' al no ser llamada de nuevo para trabajar - crédito Pollo Frisby

Israel de Jesús González Amaya, natural de Venezuela, afirmó que no lo llamaron más de Frisby por los videos que se viralizaron en redes sociales. El joven, de 28 años, relató que perdió su empleo a raíz de unas grabaciones realizadas en la playa y otros lugares de Santa Marta, donde mostraba todo su estilo y carisma interactuando con las personas que se acercaban para tomarse fotos con él o simplemente para disfrutar de su singular baile, conocido como “pasos prohibidos”.

En uno de los videos que se hicieron virales se le ve bailando música urbana de forma sensual con dos mujeres en lo que parece ser una playa, lo que le valió una gran notoriedad y el afecto del público por su espontaneidad.

La mascota es muy querida en la costa Caribe, donde vestido de marimonda y bailando, se tomó el Carnaval de Barranquilla - crédito elpollofrisby/Tiktok

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar: “Por eso me gusta ese pollo”, “¿dónde estará el pollo de la publicidad que no lo veo en la entrada dando publicidad? Míralo allá tirando pase”, “oye pero qué ofertón”, “¿quién pidió pollo?”, “Frisby es puro sabor colombiano”, “ese pollito Frisby está hot”, “Frisby debería pagarle por la publicidad que está haciendo”, entre otros.

Tras la ruptura de su relación laboral con la reconocida empresa, donde estima haber trabajado como mascota corporativa en Santa Marta durante 8 años, González Amaya, quien reside en el barrio Luis R. Calvo de la capital del Magdalena, ofreció disculpas por los hechos que, para él, representaban una oportunidad para conectar con la ciudadanía y acercarla a la compañía.

“Reconozco mi error, pido disculpas, no lo hice con malas intenciones”, se sinceró en la cuenta Impacto News en Instagram, con la esperanza de recuperar su empleo, el cual le proporcionaba el sustento a su familia. “Soportaba el calor en el traje hasta por cinco horas”, dijo el joven González al expresar también que “espera encontrar otro trabajo donde pueda seguir alegrando a la gente dentro de un disfraz”.

El pollo Frisby se hizo viral en un video bailando música urbana - crédito @impactonews/Instagram

Al parecer, las oportunidades para Israel González de mostrar su estilo, sus movimientos atrevidos y su determinación para seguir adelante están surgiendo. Benito Juárez, un reconocido restaurante de Santa Marta de comida mexicana, le ha ofrecido a Israel González la oportunidad de convertirse en el nuevo ‘Tacoman’, la mascota corporativa del establecimiento.

“¡No te preocupes! En Santa Marta tenemos un local y creemos que serías perfecto para ser nuestro nuevo ‘Tacoman’”, expresaron los propietarios del restaurante a través de su cuenta oficial. Aunque Israel de Jesús González Amaya sugirió que perdió su empleo debido a su estilo de baile usando el disfraz, aún no se ha revelado la versión de Frisby sobre la aparente finalización de su relación laboral con el joven venezolano.

“La vida continúa, soy joven. Como decían mis padres, ‘al mal tiempo, buena cara’”, compartió González en sus historias de Instagram, mostrando una actitud positiva ante las circunstancias.

El éxito detrás del pollo Frisby

A menudo se pasa por alto que el icónico pollo apanado de Frisby tuvo sus comienzos en 1977 como una modesta pizzería. Sin embargo, todo cambió cuando el fundador, Alfredo Hoyos Mazuera, regresó de un viaje a Estados Unidos con una idea innovadora: incursionar en el negocio del pollo frito.

Con la calidad como su principal estandarte, respaldado por el eslogan “Nadie lo hace como Frisby lo hace” y una sólida política de innovación y responsabilidad empresarial, la cadena se consolidó como una de las preferidas por los colombianos.

La mascota de la cadena de restaurante es un fenómeno de las redes sociales donde se mostrado en situaciones cómicas - crédito @frisbylohace/X

Continuando con su tradición de decisiones arriesgadas, y consciente del alcance de las redes sociales entre los jóvenes, la empresa optó por adentrarse en TikTok. Decidieron que su emblemática mascota, el pollo con chaqueta roja, sería el protagonista de situaciones diseñadas para cautivar a la generación Z. Aunque esta iniciativa podía parecer aventurada, el resultado fue todo menos decepcionante. Videos de la mascota interactuando con las personas, se convirtieron en un rotundo éxito que le da ganancia a la marca.