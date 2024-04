Colombiano murió ahogado en un lago de Polonia: entró a buscar una pelota de tenis y desapareció

Marcel Joseth Polo Lara murió ahogado en un lago de Polonia - crédito redes sociales Marcel Joseth Polo Lara

El martes 2 de abril se dio a conocer la muerte de Marcel Joseth Polo Lara, un joven voleibolista barranquillero de 24 años que se ahogó en un lago congelado de Polonia mientras intentaba recoger una pelota de tenis.

De acuerdo con los familiares del joven, había emprendido un viaje a Polonia en marzo de este año con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida. Sin embargo, un trágico incidente aparentemente accidental le costó la vida mientras departía con unos amigos en inmediaciones del lago Glinianki, situado en la localidad de Zielonka, cerca de Varsovia.

El suceso ocurrió cuando Polo Lara, en compañía de ocho amigos, se encontraban jugando con una pelota de tenis, que terminó en el agua y el joven barranquillero decidió ingresar al lago para recuperarla.

Sin embargo, las condiciones del agua estaban extremadamente frías y afectaron su capacidad para nadar o mantenerse a flote, por lo que se hundió y no volvió a aparecer sino hasta horas más tarde, sin signos de vida.

“Se le presentó una oportunidad con unos amigos en Polonia a principio de marzo, fue a averiguar cómo era la situación. Los pelaos le informaron todo y se quedó allá un rato tratando de ubicarse. En una de esas se fue quedó con sus amigos a pasear en los lagos famosos allá de Polonia y no sé por qué entró a este lago, dicen que jugando con una pelotica de tenis. La fue a buscar y el frío le entumeció las piernas. Se desapareció de la vista de sus compañeros”, le dijo a El Heraldo Rafael Camargo, tío del joven deportista colombiano.

El cuerpo del joven se encuentra en la morgue del hospital Szpital Wołominie en Polonia, donde corroboraron que la causa de muerte fue por un paro cardiorrespiratorio; entre tanto, la familia enfrenta el desafío de realizar los trámites necesarios para el reclamo y repatriación del cuerpo.

En redes sociales los allegados del joven deportista iniciaron una colecta de dinero para entregarle a los padres del joven los recursos que necesitan para trasladar los restos de Marcel Polo desde Polonia hasta Facatativá, donde residen actualmente.

“Tuvimos que decantarnos por lo de siempre, las donaciones por internet. El proceso está en unos 20 mil dólares. Hemos tocado las puertas de varios influencers, le pedimos a las autoridades nacionales e internacionales que nos ayuden ya sea económica, administrativa o logísticamente para tener el cuerpo acá (...) Comienza un trabajo para nosotros, porque los costos de la repatriación, la funeraria allá y la funeraria acá ha sido toda una locura. Hemos hablado con la Gobernación de Cundinamarca, congresistas, Alcaldía de Bogotá, todos nos dan aliento, pero nadie habla de dinero” agregó el tío del joven en diálogo con el medio citado.

La recolección de fondos por redes sociales tiene como meta conseguir los 20.000 dólares que necesita la familia Polo Lara para repatriar el cuerpo del joven voleibolista y llevar a cabo sus honras fúnebres.

Para ello primos, amigos y demás allegados del occiso pusieron a disposición de los donantes el número de Nequi 3238087807, que corresponde a la hermana de la víctima, quien está al frente de la financiación de la repatriación.

“La verdad es un dolor y sufrimiento inmenso que no se le desea a nadie, así que me tomo el atrevimiento de pedirles de corazón a esas personas que les nazca aportar cualquier granito de arena sería de mucha ayuda, deseamos hacerle una sepultura como el se lo merece, la verdad mi primo hermano Marcel Polo no fue un hombre malo en ningún momento, tenía un gran corazón su sueño era irse a otro país la cual fue Polonia hizo lo posible y logró cumplir su sueño pero lastimosamente Dios tenía otros planes para el que lamentablemente su sueño acabo con el. Así que en verdad les agradecería mucho su colaboración”, publicó en redes sociales Shai Polo, hermana de Marcel Polo.