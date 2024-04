Martha Peralta fue criticada por sus “boobies” y ella salió que responder: “Qué difícil es para las mujeres hacer política”

Martha Peralta fue blanco de críticas por los estereotipos de género en la política colombiana - crédito Senado de la República

En las redes sociales se cuestionó la apariencia física de Martha Peralta, que es senadora del Pacto Histórico. Como respuesta a estos ataques, a través del mismo medio en el que fue objeto de críticas, ella destacó una vez más los obstáculos que las mujeres enfrentan en la política.

El incidente en cuestión ocurrió durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, donde se discutía la reforma a la salud en Colombia. Algunos usuarios de redes sociales se burlaron de la apariencia física de la senadora Peralta, específicamente haciendo comentarios sobre sus senos. Lo más llamativo de estas acciones es que esas críticas provinieron, en su mayoría, de mujeres.

Durante la sesión, la senadora llevaba un vestido con escote en V que permitía ver parte de su pecho, además de estar maquillada, lo que fue objeto de críticas. Muchos opinaron que no debería vestir de esa manera para el Congreso e incluso insinuaron que había pasado por cirugía de aumento de busto, al compartir fotos suyas de años anteriores para respaldar sus afirmaciones.

Otro punto de crítica fue su maquillaje, con comentarios despectivos sobre que estaba “pintorreteada”, lo cual pareció más relevante que la propia discusión sobre la reforma que se estaba abordando.

La respuesta de Martha Peralta ante estos ataques fue serena y firme. En lugar de ignorar los comentarios despectivos, optó por enfrentarlos directamente, al evidenciar la misoginia que subyace en ellos. Su declaración, “Como siempre se quedan sin argumentos, les toca recurrir a los ataques bajos”, lo que reflejó la frustración de ser juzgada no por su capacidad política o sus propuestas, sino por su apariencia física.

Es importante destacar que Martha Peralta explicó el motivo de la apariencia de sus senos, al señalar que se debe al hecho de estar amamantando a su hijo de nueve meses. Este detalle personal, que no debería ser relevante en el ámbito político, tuvo que ser compartido para contrarrestar los ataques superficiales dirigidos hacia ella.

“Tengo las ‘boobies’ grandes porque estoy amamantando a mi hijo de 9 meses, es increíble que deba salir a explicarlo. Qué difícil es para las mujeres hacer política y ocupar espacios de poder, qué difícil es cuando decidimos empoderarnos y luchar por los intereses de la gente y no de los negociantes, se desesperan porque no nos vendemos así, sus ataques bajos, machistas, racistas no se detienen pero así la violencia política no pare, acá seguiremos firmes luchando por un verdadero cambio en Colombia (sic)”, publicó la senadora en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

A pesar de que Martha Peralta proporcionó una explicación sobre los eventos y enfatizó que estos no deberían disminuir su trabajo en el poder legislativo, las críticas persistieron. Muchas mujeres señalaron que, incluso si estaba en período de lactancia, no debería haber asistido con prendas con escote, lo que generó indignación entre muchos usuarios que no toleraron la continuación del maltrato hacia la senadora.

Estas fueron algunas de las respuestas que recibió la senadora del Pacto Histórico tras su declaración: “Cuando yo amamanté no iba a mi trabajo con escotes profundos. Aprenda a vestirse con decoro y acorde al lugar y al cargo que ahora ostenta. ¡Desubicada!”; “¿Y la nariz también se perfiló por lo de la amamantada?”; Pero cuéntenos dónde manda a hacer esos disfraces que se pone”; “Esas “boobies” no son de mujer que hace poco parió. Lo siento pero eso se ve más como silicón, que como una fábrica productora de leche”.

Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, se solidarizó con su colega y le envió un mensaje en esta misma red social: “Solidaridad con usted senadora. La bajeza de las bodegas es a penas normal en un país donde creen que las mujeres no merecemos estar en la política”.