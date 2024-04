Daniel Carvalho dice que Daniel Quintero “no hizo nada” por la explotación a menores y “ahora viene a dar lecciones”

El congresista Daniel Carvalho le dijo a Daniel Quintero que a su titulo del peor alcalde se va a sumar el del peor exalcalde - crédito Colprensa

Daniel Carvalho arremetió en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en su cuenta de X. En esta oportunidad el representante a la Cámara antioqueño, de la coalición Centro Esperanza, criticó los múltiples mensajes de Quintero cuestionando la gestión de Federico Gutiérrez, luego del manejo que se le dio al caso del estadounidense Timothy Alan Luvigston, quien fue encontrado en la habitación de un hotel en Medellín junto con dos menores de edad de 12 y 13 años. El extranjero huyó del país.

En su mensaje el congresista, calificó a Quintero como cínico, y además de decir que según él, mientras que el exalcalde lideró la administración de la capital de Antioquia no tomó medidas en contra de la explotación sexual en Medellín, dijo que a su título como “el peor alcalde” se sumaría el de el “peor exalcalde”.

Las palabras exactas del legislador perteneciente a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fueron las siguientes: “El cínico quintero no hizo absolutamente nada como alcalde por la situación de explotación sexual y turismo depredador en Medellín y ahora viene a dar lecciones. A su título de peor alcalde le va a sumar el de peor exalcalde. Bravo”.

Y es que, desde que se tuvo conocimiento del caso del estadounidense en el hotel de Medellín, Daniel Quintero ha hecho múltiples publicaciones hablando sobre el tema y culpando a Federico Gutiérrez de que el extranjero se fuera de territorio nacional sin que haya respondido frente a las autoridades por sus actos.

De hecho una de sus primeras publicaciones al respecto fue la siguiente: “¿Por qué el Alcalde Federico Gutiérrez y sus funcionarios ocultaron el nombre del extranjero violador mientras este salía del país? ¿Por qué protegieron el hotel donde encontraron al señor con las niñas de 11 y 12 años?”.

Adicionalmente, en una de sus publicaciones más recientes Quintero mencionó al actual alcalde de Medellín diciendo que: “Lo que el Alcalde Federico Gutiérrez quiso ocultar, es que no pidió vacaciones, ni dejó Alcalde encargado cuando se fue de vacaciones para el Golfo de Morrosquillo. Se le vio, en Yates y tomando mientras la ciudad estaba a la deriva. Todo funcionario tiene derecho al descanso. Sin embargo, tenía la obligación de dejar a la ciudad con alguien al frente. No lo hizo. El resultado: Un pedófilo violó a dos menores, se burló de las autoridades y escapó del país”.

En cuanto al caso, recientemente el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de su cuenta de X pidió en extradición, al estadounidense al gobierno de ese país, además aseguró que su Gobierno pediría un informe en el que se explique cómo esta persona logró escapar del país y cuál era su nombre.

A esto último, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez le respondió al jefe de Estado lo siguiente: “En eso estamos de acuerdo, presidente. Tampoco comprendo ni entiendo cómo este pedófilo quedó en libertad luego de ser encontrado con dos menores en su habitación. Y le adelanto, el nombre del depravado es Thymothy Alan Livingston. Ya estamos articulados con agencias del Gobierno de Estados Unidos para buscar justicia. Ojalá se logre la extradición”.

Por otro lado, esa no ha sido la única critica que Carvalho ha hecho a Quintero, pues, desde que Federico Gutiérrez se convirtió en alcalde de Medellín, Daniel Quintero ha sido critico con su gestión, y es precisamente por estos mensajes que Carvalho en diciembre de 2023 le dedicó la siguiente publicación: “El tóxico quintero sigue gritando desesperado en tuiter para mantenerse vigente. Cuenta con la mala memoria de los colombianos para darle aire a su manchada carrera. No cuenta con el orgullo de los antioqueños que no vamos a dejar de recordarle sus cagadas”.