Pullas entre Martín Elías Jr. y Dayana Jaimes encienden las redes: “Cada quien vive su duelo como quiere”

Martín Elías Jr. no se calló nada y respondió a criticas de Dayana Jaimes - crédito @martineliasjr y @dayanajaimes55/Instagram

Siete años se cumplieron de la muerte del Gran Martín Elías que falleció a causa de una trágico accidente automovilístico en la Semana Mayor del 2017. Razón por la que este viernes y domingo Santo tanto el martinismo, como sus familiares, lo recordaron.

No obstante, a Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato le pareció “terrorífico” que el joven primogénito del artista usara su misma ropa y replicara una de las imágenes más populares de su padre.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La critica de la comunicadora desató un rifirrafe en redes sociales, ya que Martín Elías Jr. no se quedó callado y respondió a sus comentarios de manera contundente. “Cada quien vive su duelo como quiere, no soy partidario de recordarlo con tristeza, yo siempre lo voy a recordar con alegría eso era lo que le gustaba a él”.

Martín Elías Jr. respondió a pullas de Dayana Jaimes - crédito @martineliasjr/Instagram

“Lo que le hice a mi padre fue un homenaje a su legado, su amor y talento, por eso usé la misma ropa que él. Estuve feliz porque por primera vez canté más de dos canciones en un concierto y figuré en un flayer junto a grandes artistas, yo aun me estoy preparando, todavía no soy cantante, pero tengo una responsabilidad con el martinismo y la memoria de mi papá”, agregó el joven artista.

“Casi me da algo cuando la vi… Y no se trata del tema musical porque ‘Martincito’ llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre. Pero recrear esta foto de un día triste y doloroso para todos, me dejó con los pelos de punta”, aseguró Dayana en una publicación de Instagram.

Dayana Jaimes y Martín Elías Jr. se lanzan pullas en redes sociales por conmemoración al Gran Martín Elías - crédito @dayanajaimes55/Instagram

Por su parte, los comentarios de los seguidores del nieto de Diomedes Díaz elogiaron su compromiso con la fanaticada de su padre y aplaudieron su presentación en Coveñas, (Sucre), población cercana donde el Martín Elías Díaz sufrió la tragedia.

“Su primera presentación, ese ‘pelao’ tiene como ser grande... va bien en su proceso”, “La verdad era su papá y él está en todo el derecho de hacerle los homenajes que quiera”, “son Igualitos👏la carrera es difícil, pero no imposible. Pa’lante y con toda”, “Martincito tiene el apoyo total de todos los Martinistas de Colombia”, “que orgulloso debe estar Martin desde el cielo, viendo a su hijo luchar por sus sueños. 👏”, escribieron parte de los internautas.

Renació la dinastía Díaz

Elder Dayán, hermano del Gran Martín Elías continúa firme en apoyar la carrera de su sobrino Martín Elías Jr. con el que está renaciendo el martinismo, nombre que adoptó la fanaticada de Martín Elías Díaz.

Martín Elías Jr. se presentó en el mismo lugar en el que su papá cantó por última vez - crédito Infobae

“En este concierto un 14 de abril mi papá partió a la gloria y acabó su historia tan grande en la tierra y ahora en este mismo concierto algunos años después empieza la mía, ¡volvió el martinismo! con amor y humildad voy a seguir mejorando porque el legado continúa〽️💛. Gracias”, así agradeció el menor de la dinastía Díaz a la oportunidad que le dieron de compartir tarima con su tío y otros grandes exponentes del vallenato en el homenaje a su padre.

“ya con solo ver la cara de felicidad de la mamá me basta ❤”, “abran pista, que se metió el mejor cantante vallenato, vamos con toda hermano, ya estás muy cerca de tus sueños ❤”, “palente niño que la estás haciendo bien”, “vamos Martincito eso esta en la sangre papá”.

Pese a que ya cuenta con un millón y medio de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Martín Elías Jr. afirmó que no se considera famoso y que le falta camino para hacerse llamar cantante; sin embargo, reiteró su palabra de seguir los pasos de su padre y recuperar su fanaticada. “Me sigo preparando para que la dinastía Díaz se mantenga viva”.