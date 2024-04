La Liendra lanzó fuerte acusación en redes sociales y prendió las alarmas entre sus seguidores

La Liendra lanzó fuerte acusación en sus redes sociales sobre una millonaria estafa de la que fue víctima - crédito @la_liendraa/Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, es uno de los creadores de contenido colombianos que goza de gran popularidad entre el público digital. Recientemente, el cafetero fue tendencia al haber desaparecido durante varios días, cuando emprendió una travesía para llegar hasta el punto en Los Andes chilenos donde se accidentó el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Acostumbrados a su humor, recientemente los seguidores de Gómez se llevaron una sorpresa con la publicación en las redes sociales del pereirano en las que hizo una lamentable confesión. De acuerdo con el influencer, desde hacer varios meses ha tenido que responder por un dinero que no se gastó él y que sí fue extraído por uno de sus colaboradores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Liendra compartirá con sus seguidores cada paso de su camino a través de los Andes - crédito La Liendra/Instagram

Asimismo, aseguró que el culpable fue uno de sus colaboradores y que en poco tiempo revelará con pruebas lo que ocurrió, sobre la fuerte suma de dinero que ha tenido que sacar de su bolsillo para responder.

“Desde hace más de 1 año vengo arrastrando y pagando grandes sumas de dinero por errores muy graves e ilegales que cometió alguien que trabajaba conmigo. Esos errores gravísimos tienen nombre y apellido, pronto les podré contar todo con pruebas, firmas y facturas”, escribió el creador de contenido en sus redes sociales.

Las críticas en contra de la confesión que lanzó el pereirano no tardaron en aparecer y algunos le recordaron lo que dijo en el pasado, cuando afirmó que no era necesario estudiar. Entre los más destacados están: “Eso pasa cuando uno no estudia, toca pagarles a otros para que hagan el trabajo financiero”; “cuando ya no suenas, tienes que exponer tu vida privada, la vieja confiable”; “una pista: le dicen exmánager y se llama Santiago”, entre otros.

La Liendra aseguró que desde hace varios meses viene afrontando una deuda de uno de sus colaboradores - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La millonada que le hizo perder a Dani Duke

El creador de contenido subió a su cuenta oficial de Instagram un pequeño tráiler del nuevo post que va a compartir y allí dejó ver que le hizo una costosa chanza a Dani Duke.

Según las imágenes y lo que la modelo explicó, al parecer, La Liendra la hizo llorar y la dejó mal todo el día, pues le sacó de su closet dos bolsos de marca que juntos sumaban más de diez millones de pesos y los habría quemado.

Así le pidió perdón La Liendra a Dani Duke por una pesada broma que le hizo - crédito @siguelelapista/IG

“Lloré tanto que quedé mal todo ese día”, expresó en su perfil de Instagram la maquilladora.

Por lo anterior, la paisa indicó que su novio le está pidiendo perdón, y a través de un corto boomerang publicado en sus historias, Dani mostró el ramo de flores que La Liendra le envió a manera de excusa por la pesada broma, pero ella está dudando en dejar pasar la acción.

“Mi novio me hizo una broma extremadamente pesada. Y me manda mis flores favoritas porque sabe que lo que me hizo no tiene perdón. Obviamente, acepto las flores, pero mi corazón ¿quién lo repara?”, afirmó Dani Duke.

Así presumió las Apple Vision Pro

Recientemente, el influencer no se aguantó y adquirió un nuevo juguete, valorado en más de $13 millones, anunciando además que pronto publicará un review del producto.

La Liendra presumió en redes la adquisición de su nueva 'bobadita' - crédito Redes sociales

Por lo pronto, el influencer quindiano compartió con sus seguidores la caja del costoso producto, pues le dio prioridad a su vida de deportista: “Ni siquiera las he destapado porque quiero hacer una video bien chimba, probándolas”, dijo el influencer a través de sus historias de Instagram.

De acuerdo con lo que se encuentra en el sitio web de Apple, las Apple Vision Pro están disponibles en tres capacidades de almacenamiento: la versión de 256GB tiene un precio de 3.500 dólares (aproximadamente 13.800.000 en pesos colombianos); la de 512GB cuesta 3.700 dólares ($14.600.000); y 1TB que se vende por 3.899 dólares ($15.219.668).