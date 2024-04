Hassan Fares relató su desencanto con su ‘amigo’ Jota Pe Hernández: “Lo que hace es para tener más seguidores”

La relación entre Hassan Fares y Jota Pe Hernández comenzó con un apoyo incondicional que se ha convertido en desilusión - crédito Infobae

Hassan Fares, conocido popularmente como El turco Hassan, desató una polémica al hablar públicamente sobre su desencanto y decepción hacia el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más reconocido como Jota Pe Hernández. En una entrevista para la cadena radial de La W, el excandidato a la Alcaldía de Barranquilla reveló detalles explosivos sobre su relación con el legislador y acusó al senador de estar siendo manipulado por la derecha política.

La relación entre Hassan Fares y Jota Pe Hernández se remonta a la campaña política del senador por el Partido Alianza Verde en 2022, durante la cual el empresario de origen colombiano-libanés, dueño de la marca Tierra Santa, brindó su apoyo incondicional. Sin embargo, las aguas tomaron un rumbo turbio desde entonces, y Fares ahora levantó la voz para expresar su desilusión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Hassan Fares, mismo que se vio envuelto en un incidente con oficiales de tránsito, que le pidieron la documentación de su automóvil mientras se desplazaba, protagonizó un típico caso de “¿usted no sabe quién soy yo?”, ahora con sus declaraciones en contra de su “amigo” generaron controversia.

La relación entre Hassan Fares y Jota Pe Hernández comenzó con un apoyo incondicional que se ha convertido en desilusión - crédito @hassanfares1970/Instagram

En sus declaraciones a la cadena radial, Fares no titubeó al señalar que Hernández está siendo utilizado por la derecha política. “Jota Pe Fernández es una persona como te digo, no sé cómo hablarle porque es que todavía le tengo un cariño grande, pero me duele, más que todo, lo que más me ha dolido es el tema cuando humilló al ministro de Defensa, no es la primera vez”, expresó el empresario, visiblemente afectado por la situación.

Las acusaciones de Fares no se detuvieron ahí. Según él, Hernández ha perdido el rumbo político y está más preocupado por ganar seguidores en redes sociales que por abordar los problemas reales del país.

“Lamentablemente, él se inclinó a ser quieren (...) todo lo que hace es para tener más seguidores en su página web o en sus redes sociales, él cree que impacta, pero él no está, no está razonando, que eso puede hacer mucho daño al pueblo”, lamentó el empresario.

El excandidato a la Alcaldía de Barranquilla también señaló que el senador de los verdes padece de lo que él llama “la enfermedad de la grandeza”, lo que dificulta cualquier intento de diálogo o reconciliación. “Como te ha dicho una persona con esa actitud que tiene la enfermedad de la grandeza y ese es imposible que tú puedes seguir convenciendo. Él tiene que acercarse más al misericordioso, a sus familiares”, comentó Fares.

El turco Hassan expresa su decepción con Jota Pe Hernández, acusándolo de ser manipulado por la derecha política - crédito @hassanfares1970/Instagram

Estas revelaciones sacudieron el ámbito político colombiano y generaron un intenso debate sobre la autenticidad y las motivaciones detrás de las acciones de Jota Pe Hernández. Mientras tanto, las reacciones no se han hecho esperar, con varios internautas y figuras públicas al expresar su sorpresa y preocupación ante las acusaciones del empresario.

“Yo no creo que sea amigo, si fuera amigo le buscaría y hablaría de eso con él personalmente”; “El Cambió porque el Cambio fué una vil estafa!!”; “Los mismos amigos de @JotaPeHernandez dicen que es un pobre diablo”; “JP y polo bobo son los idiot4s útiles del uribismo”; “no puedo creer que está hablando del mismo que en el pasado cantaba música cristina”; “Ese senador se metió entre los verdes y es un fraude”; “ya sabíamos que HP Hernández era un espia de la derecha y del Centro Democrático“; fueron algunos de los mensajes que se encontraron en redes sociales.

Ante esta situación, no existe una respuesta de Jota Pe Hernández; sin embargo, la presión aumenta para que el senador aclare su postura y responda a las acusaciones vertidas en su contra.