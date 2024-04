Jhonny Rivera contó qué haría si llega a descubrir que Jenny López está con él por interés

La artista Jenny López junto a su novio Jonny Rivera - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

La relación sentimental entre Jhonny Rivera y Jenny López sigue siendo uno de los temas de conversación para los amantes de la farándula criolla y no solo por su diferencia de edad, sino porque se han mostrado como una de las parejas más estables del momento.

Este hecho ha generado cientos de comentarios entre los usuarios de redes sociales que no dejan de hacer memes sobre la situación para recordarle a la pareja que se llevan 30 años. Incluso, en varias oportunidades, han calificado a la joven cantante como una “interesada”.

Otra de las críticas que han recibido está relacionada con una posible estrategia para promocionar la carrera musical de los dos. Estas palabras, en vez de deteriorar la relación parecen fortalecerla, puesto que los dos continúan demostrándose su amor con el pasar de los días.

A través de las redes sociales publican momentos de su vida juntos y también algunas de sus canciones o eventos que comparten. Del mismo modo Jhonny es reconocido por responder preguntas de sus seguidores y en medio de una de estas dinámicas dijo tener un plan en dado caso de descubrir que su novia está con él por interés.

¿Qué haría Jhonny Rivera si descubre que su novia está con él por interés?

Jhonny Rivera y Jenny López siguen presumiendo su relación - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

A diario las redes sociales de Jhonny Rivera y Jenny López se llenan de comentarios negativos de sus críticos, puesto que afirman que su amor no es real. Sin embargo, hay quienes los apoyan y les piden que sigan mostrando su amor, además de hacer caso omiso a todos los comentarios negativos.

En medio de las frecuentes preguntas que responde el famoso cantante, una de sus seguidoras le escribió “Esa niña se le nota en la mirada que te ama” y ante la gran cantidad de críticas sobre su relación aprovechó este comentario para hablar sobre las supuestas

“La gente no sabe nada. (...) Cuando una persona está por interés, eso es muy fácil de detectar, eso es supremamente sencillo; es más, uno puede saber que alguien está por interés y seguir porque uno también quiere disfrutar, así eso tenga un precio. (...) También puedo coger la curva si yo veo que alguien viene por algún interés económico; yo me abro de aquí y listo”, declaró el artista a través de redes sociales.

Jhonny Rivera y Jenny López comparten a través de redes sociales algunos momentos de su vida en pareja - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Es por ello por lo que los seguidores resaltaron que, en dado caso de que Jhonny confirmara que su novia está con él por “interés”, podría continuar la relación al tener el beneficio de su compañía. Una acción que fue aplaudida por muchos y rechazada por otras personas.

“La gente solo tiene envidia, esa niña también tiene su talento y puede conseguir su propio dinero, dejen vivir las parejas tranquilas, disfrute su buen momento que le da la vida”, dijo uno de sus seguidores.

Entre tanto, las críticas no cesaron y otro de los internautas dijo: “Disfruta mientras puedas porque nó se puede tapar el sol con un dedo , y NÓ es fácil detectar cuando alguien tiene interés económico porque las mujeres son muyyyyyy hábiles para lograr las cosas”.

Jenny López publicó una serie de imágenes en celebración del cumpleaños número 50 de Jhonny Rivera - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el padre de Andy Rivera defiende a su joven novia, puesto que su relación ha estado en la mira desde que fue confirmada. Precisamente, fue la joven la que dio a conocer que estaban juntos el 20 de julio de 2023.

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, dijo a través de un video que compartió con sus seguidores.