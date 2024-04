Estadounidense que estaba con dos niñas en un hotel en Medellín se fugó a La Florida y Daniel Quintero le echó la culpa a Fico Gutiérrez

El hotel de El Poblado en Medellín, donde fueron encontradas las dos menores de edad estará cerrado temporalmente - crédito @DenunciasAntio2/X

El pasado sábado 30 de marzo, la Policía del Valle de Aburrá se presentó en un hotel ubicado en El Poblado, al suroriente de Medellín, tras recibir una denuncia que alertaba sobre la presencia de dos adolescentes, de apenas 12 y 13 años, en estado de vulnerabilidad y acompañadas por un ciudadano extranjero.

El establecimiento fue clausurado por un periodo de diez días para evitar que se cometiera el presunto delito de explotación sexual infantil y, mientras tanto, la ciudadanía estaba en espera de que las autoridades dieran a conocer la identidad del presunto implicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Horas después, se confirmó que se trataba del ciudadano estadounidense Timothy Alan Luvigston, de 36 años. Sin embargo, también se confirmó que el hombre ya había dejado la ciudad.

El pasaporte de Timothy Alan Luvigston fue expuesto en redes sociales - crédito X

Esta situación no cayó bien para algunas personas que lamentaron que no se hubiera investigado el hecho antes de que ciudadano extranjero abandonara Colombia. Fue el caso del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien no dudó en atribuir la responsabilidad a Fico Gutiérrez de que el hombre “no pagara las consecuencias”

“La Alcaldía de Fico escondió el nombre del extranjero que violaba niños. Le dieron tiempo para irse del país. Protegieron al hotel y lo sancionaron con ridículos 10 días. Sólo la presión mediana lo sacó de sus ‘vacaciones’. Una vergüenza”, escribió el exalcalde en su cuenta de X.

Al respecto, Fico Gutiérrez se defendió indicando que sin una orden de captura, no tenía capacidad operativa de retener al individuo. “Hay una responsabilidad de la persona [extranjera]. Por mí, ese tipo estuviera tras las rejas, pero no tengo las competencias para eso”, expresó el alcalde de Medellín a La FM.

Esta fue la respuesta de la Alcaldía de Medellín ante la presunta explotación sexual infantil

Por su parte, el alcalde Gutiérrez, en respuesta a este suceso, aseguró haber solicitado a las autoridades continuar con el proceso legal en contra del ciudadano extranjero y del establecimiento. Sin embargo, su reacción ha generado controversia, especialmente después de las críticas del exalcalde de Medellín, quien lamentó la aparente inacción de la administración actual.