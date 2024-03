Virgen La Dolorosa de Barranquilla no salió en procesión por falta de recursos

De acuerdo con el jurista, un argumento común contra la inversión pública en patrimonio religioso es la preocupación por mantener la separación entre el Estado y las instituciones religiosas - crédito @alfonsodelacru/X

Habitantes de Barranquilla se quedaron esperando una de las procesiones más importantes de la ciudad el pasado Viernes Santo: la de la virgen La Dolorosa. Este acto religioso, que tradicionalmente sale de la Iglesia de San José, se celebra cada Semana Santa desde 1915. Sin embargo, esta vez, no se llevó a cabo.

La razón: la falta de recursos para arreglar el monumento de la virgen y para poder sacarla en procesión por las calles del centro de Barranquilla.

Así lo denunció el abogado Alfonso de la Cruz, a través de su cuenta en X (antes Twitter), señalando:

“Hubo una procesión, la más importante del viernes santo en Barranquilla. Congregaba a todos los estratos sociales, a todas las condiciones humanas, a varios dirigentes políticos, a alcaldes y gobernadores. Hoy no hubo esa procesión y al preguntar por qué no habían bajado a la virgen, me respondieron que ‘no hubo para arreglarla’”. dijo De la Cruz, explicando que no es la primera vez que pasa algo así en la ciudad y pidiéndole soluciones al respecto.

La imagen de la Virgen La Dolorosa en Barranquilla fue traída de España y donada hace más de 100 años por la Asociación de Madres Católicas - crédito Colegio San José de Barranquilla

“Esta celebración tiene lugar desde 1915, con una imagen donada por las Madres Católicas y traída desde España. Y así pasó la Semana Santa, tenemos joyas del arte religioso en todo el departamento, tiradas, abandonadas, sin ningún impulso”, agregó el abogado, que también manifestó que este tipo de actos conmemorativos a la Semana Mayor generarían importantes ganancias para la ciudad:

“Si lo quieren ver en términos económicos, esto con una estructura e impulso, generaría todas las ganancias que se quieran. Pero como tantas otras cosas, aquí esto no importa. Les recuerdo que solo a Málaga, una ciudad que en varias cosas se le pudiera comparar a Barranquilla, le genera 400 millones de euros la celebración de la Semana Santa”, puntualizó.

El jurista indicó que un argumento común contra la inversión pública en patrimonio religioso es la preocupación por mantener la separación entre el Estado y las instituciones religiosas. Sin embargo, dijo: “la financiación y promoción de la conservación del patrimonio y la cultura pueden y deben realizarse respetando el principio de laicidad del Estado. El objetivo es valorar estos elementos como parte de la herencia cultural y la identidad colectiva, más allá de sus connotaciones religiosas, y aprovechar su potencial para el desarrollo turístico y económico”.

Las propuestas del abogado ante la falta de inversión en el patrimonio cultural y religioso de Barranquilla

Para Alfonso De La Cruz, la solución a la falta de inversión en el patrimonio cultural y religioso de Barranquilla y el Atlántico “requiere de un esfuerzo colaborativo entre el sector público y el privado”.

Una de las propuestas del abogado es que asociaciones público-privadas financien proyectos de restauración y promoción cultural, generando a su vez oportunidades económicas para la región.

Otra iniciativa que dio a conocer fue la de crear un fondo de conservación del patrimonio cultural y religioso: “Este fondo puede financiarse con aportes públicos, privados y de donaciones internacionales, destinado específicamente a la restauración y mantenimiento de obras de arte y edificios históricos”, señaló De La Cruz.

Para el abogado Alfonso De La Cruz, la inversión en el patrimonio cultural y religioso de Barranquilla y el Atlántico "no debe verse solo como un gasto" - crédito Colegio San José de Barranquilla

Así mismo, se planteó establecer incentivos fiscales para empresas que apoyen la cultura: “Fomentar la inversión privada en proyectos culturales mediante beneficios fiscales puede ser un aliciente para las empresas locales y también para la generación y sostenimiento de procesos culturales”.

Finalmente, propuso invertir en campañas de marketing para promover el patrimonio cultural y religioso de Barranquilla y el Atlántico, “como destinos turísticos únicos”.

“La inversión en el patrimonio cultural y religioso no debe verse solo como un gasto, sino como una inversión estratégica que puede generar beneficios económicos significativos”, puntualizó Alfonso De La Cruz.