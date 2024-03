¿Petro dio un paso en falso con Argentina? Analistas avistan posibles represalias diplomáticas de Javier Milei contra Colombia

La decisión de la Cancillería habría sido tomada "rápidamente". Para algunos expertos es adecuada, para otros, es "apenas normal" - crédito Infobae

Las consecuencias de los continuos insultos del presidente de Argentina, Javier Milei, al primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ya se dejan ver. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió ordenar la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en el territorio nacional, luego de que el jefe de Estado gaucho tildara a Petro de ser un “asesino terrorista” en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer.

“Cero y van tres. Es claro que cada que le pregunten a @JMilei por @petrogustavo, responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores, el presidente colombiano ha preferido restarle importancia a esas ofensas. Las palabras de Milei hablan más de él que de Petro. Hoy el Gobierno colombiano está explorando todas las medidas. Pronto se anunciarán decisiones”, anunció el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, en X (antes Twitter), anticipando la expulsión de los diplomáticos.

El panorama parece evidenciar un ambiente diplomático tenso entre ambos países, que se vendría gestando desde hace un par de meses, cuando Milei aseguró que el primer mandatario colombiano es un “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”, en medio de una entrevista con la periodista Ángela Patricia Janiot.

Así las cosas, la decisión tomada por la Cancillería deja en el tintero el cuestionamiento de si existe en este momento una crisis diplomática entre Argentina y Colombia. Por eso, Infobae Colombia consultó con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Manuel Camilo González, para identificar cuál es el panorama actual de las relaciones entre ambos países.

Desde su perspectiva, Petro se saltó el debido proceso y tomó una decisión adelantada que refleja que existe un “desagrado” entre las naciones. “Lo que debió hacer fue, primero, llamar a consultas al embajador y (sic) la idea de la expulsión del embajador debería ser procedente”, detalló el experto.

Esta misma postura la comparte el analista político e internacionalista Jorge Munévar, que aseguró a Infobae Colombia que no fue “adecuada”, ya que no se trata únicamente de un conflicto entre dos personas, sino que hay repercusiones en los países que administran.

“Se requiere entender la importancia de las relaciones internacionales (sic) en términos comerciales, empresariales, de asistencia mutua”, precisó el analista, asegurando que ni los insultos de Milei, ni las decisiones de Petro y la Cancillería, son beneficiosas para ninguno de los territorios.

“Las implicaciones para los dos países son realmente lamentables (sic), la situación que enfrenta a dos presidentes con posiciones absolutamente extremas hace que la situación se convierta en lamentable tanto para Argentina como para Colombia”, precisó Munévar.

¿Hay una crisis diplomática?

Aunque la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene consecuencias, no necesariamente significa que existirá una completa suspensión de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos, pero sí hay afectaciones. Según el docente Manuel Camilo González, los consulados siguen funcionando, pero los intereses de cada país sí se ven limitados, ante la ausencia de un embajador en el territorio.

En ese sentido, pueden presentarse consecuencias negativas en los sectores del comercio, la economía y la cultura. “[La decisión] deja en el congelador las relaciones. Esto quiere decir que estamos a un paso de las rupturas de las relaciones diplomáticas entre ambos países”, anotó el experto.

González aseguró que Argentina podría responder de manera recíproca y enviar al embajador de Colombia en su país, Camilo Romero, de regreso, lo que implicaría una ausencia de representación del Gobierno nacional en Buenos Aires.

Sin embargo, existe un punto de vista contrario, que indica que las afectaciones podrían no ir más allá para Colombia. De acuerdo con la explicación que brindó a Infobae Colombia el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, la expulsión de diplomáticos en Argentina es “apenas normal” y “esperable”, aunque es la primera vez que sucede con ese país.

“No va a tener muchas implicaciones más allá de lo político, que implica un terremoto, una situación inédita. Comercialmente, no hay una relación robusta, en materia de migración hay muchos colombianos en Argentina, pero ahí no va a haber cambios”, indicó el analista.

¿Presidentes sensibles o mensaje de dignidad?

Desde el punto de vista de Jassir y de Jorge Munévar, el mensaje que dejó el presidente Gustavo Petro con la expulsión de diplomáticos es de “dignidad” y que, en su calidad de jefe de Estado, debe ser tratado como tal. Esto se extiende hacia la población colombiana que debe ser respetada.

No obstante, Manuel Camilo González indicó que la manera en que Milei y Petro han llevado sus relaciones internacionales es, básicamente, una “diplomacia de micrófono” informal, magnificada por las redes sociales. Además, advierte que existe un contexto en el que, al parecer, los primeros mandatarios están siendo “sensibles” a esta diplomacia. Eso quiere decir que lo que se dice, por más mínimo que sea, implica la toma de decisiones más grandes.

“Los presidentes están siendo muy sensibles a los mensajes, particularmente la diplomacia de micrófono, y esto lo que está generando es una red unas reacciones muy voluntaristas que efectivamente terminan por cerrar capítulos de relaciones bilaterales antiquísimas, simplemente por cuestiones muy mínimas”, aseveró el profesor de la Universidad Javeriana.

El futuro de las relaciones de Colombia y Argentina

Jorge Munévar explicó que las tensiones, discrepancias y decisiones bilaterales entre los países no parece que se vayan a detener, por lo menos, por el tiempo que duren Gustavo Petro y Javier Milei en la presidencia. Esto acrecentará la ruptura diplomática que en este momento evidencia en el panorama y que podría tener implicaciones sociales, políticas y económicas para los territorios en un futuro.

“No podemos decir que es algo muy importante para la economía colombiana, pero las relaciones con un país como Argentina deben ser guardadas con mucho celo. Sin embargo, no creo que a futuro esto vaya a mejorar, porque son dos posiciones que no se ven conciliables”, indicó el experto.

Mauricio Jaramillo Jassir también aseguró que no se avista una reducción de tensión entre los presidentes, sobre todo por las posturas aparentemente radicales que ha tomado el primer mandatario argentino con respecto a Petro. “Va a ser muy difícil que, siendo Milei presidente, haya un restablecimiento. No veo un Milei reculando, pidiendo disculpas. Creo que Milei desprecia a los diplomáticos”, precisó el analista político.

Incluso, dijo que la decisión de Colombia hace que el jefe de Estado de Argentina se “quite un problema de encima”, teniendo en cuenta, además, que tiene otros problemas en su país qué atender, como la inflación, el hambre y el desempleo. En ese sentido, indica que las relaciones diplomáticas entre los países entrarían a un “estancamiento”.