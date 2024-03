La Semana Santa de Germán Vargas Lleras se vio frustrada por falta de conectividad: “Llevamos tres días sin señal”

Germán Vargas Lleras criticó a una empresa de telecomunicaciones por falta de señal en Anapoima, a lo que recibió el apoyo de varios usuarios de redes sociales - crédito Colprensa

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder del partido Cambio Radical, desató una ola de críticas contra la reconocida compañía de telefonía e internet Claro, al manifestar su frustración por la falta de señal durante sus vacaciones de Semana Santa en Anapoima (Cundinamarca).

El político, que se encontraba disfrutando de un descanso en dicho municipio, desde donde expresó su disgusto a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde señaló: “¡@ClaroColombia anunció su programa de 5G y en Anapoima llevamos tres días sin señal, ni comunicación, ni datos, ni nada! ¡Terrible!”

Su queja no pasó desapercibida en las redes sociales, donde numerosos usuarios respaldaron su reclamo y aprovecharon la ocasión para compartir sus propias experiencias negativas con otros proveedores de servicios de telecomunicaciones en Colombia. Desde problemas con la cobertura hasta interrupciones prolongadas en el servicio, las quejas se multiplicaron en línea, revelando una frustración generalizada entre los usuarios.

La compañía, por su parte, respondió a las críticas asegurando que el servicio en la zona afectada había sido restaurado desde el martes 26 de marzo. Según la empresa, el inconveniente se originó debido a un acto de vandalismo que dejó incomunicada a la región, de acuerdo con la comunicación que tuvo la red de medios de Publimetro con ellos.

Por lo tanto, varios usuarios compartieron sus experiencias no solo con ese proveedor, sino también con otras compañías de telecomunicaciones, señalaron que: “Si por allá llueve por acá no escampa @ETB sin señal en Suba todo el día y grabación dice que hasta el viernes. Sin internet ni TV, bonito así”; “Ahora imagínate el litoral pacífico, la Amazonia, la alta Guajira, Vichada. Además de no haber conectividad, no hay energía ni servicios dignos de salud”; “Hay que apoyar a las empresas nacionales como @ETB para que logren expandir su red de fibra óptica a todos los rincones de Colombia”.

Emergencia por vendaval en Anapoima daña infraestructura

Sin embargo, la pérdida de señal en Anapoima no fue un incidente aislado. Se descubrió que la interrupción del servicio se produjo en el contexto de que entre el 20 y 21 de marzo se presentó una situación de emergencia debido a un vendaval en ese municipio que provocó daños en los techos de múltiples hogares y tuvo repercusiones en 12 familias y 2 locales comerciales.

El cuerpo de Bomberos de Cundinamarca acudió rápidamente al lugar para atender la emergencia, aunque hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Sin embargo, la magnitud del incidente y la necesidad de realizar labores de rescate y limpieza en la zona podrían haber contribuido a la interrupción de los servicios de telecomunicaciones en la región.

“Se registró un intenso vendaval en Anapoima que provocó múltiples emergencias, las cuales fueron atendidas por el cuerpo de Bomberos. Actualmente, estamos trabajando en estrecha colaboración con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que nos informó sobre la caída de árboles y el destechado de varias viviendas como resultado del fenómeno natural. Además, como consecuencia de esta situación, el municipio quedó sin suministro eléctrico”, señaló el oficial de Bomberos, el capitán Álvaro Farfán, en ese momento.

Según el reporte de las autoridades, debido a la pérdida de techos y la caída de árboles en las residencias, dos grupos familiares fueron trasladados a un refugio temporal durante la noche. Además, dos negocios locales sufrieron graves daños, incluyendo la pérdida de inventario y daños en sus estructuras exteriores. Las fachadas de las viviendas resultaron seriamente dañadas, con ventanas rotas.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos reportó la interrupción de los servicios eléctricos, de comunicación y otros cables, así como bloqueos en las carreteras debido a los árboles caídos.

El representante también indicó que continúan colaborando estrechamente a través del centro de coordinación de emergencias del departamento de Cundinamarca para ofrecer toda la ayuda requerida a los afectados por esta situación de urgencia. Además, se está llevando a cabo un registro más detallado de los residentes afectados.

Farfán, además, mencionó que se anticipan lluvias en los próximos días, acompañadas de posibles tormentas eléctricas en múltiples áreas del departamento. Es relevante destacar que el miércoles pasado también se experimentaron fuertes aguaceros en Bogotá, resultando en inundaciones en ciertas carreteras y generando congestión vehicular en distintas partes de la capital.