El Congreso, así como varios políticos, rechazaron insultos de Milei a Petro

Luego de que en una entrevista con CNN el presidente de Argentina, Javier Milei, llamara “terrorista, asesino” a su homólogo colombiano, que tuvo como consecuencia que Gustavo Petro solicitara el retorno a Bogotá de Camilo Moreno, embajador en ese país, y la expulsión de su par argentino Alejandro Dzugala, el jefe de Estado ha sido rodeado por políticos de todas las vertientes y del Congreso.

“El Presidente de la República representa la unidad de la nación del Estado colombiano. En mi condición del Presidente del Congreso de la República repudio el irrespeto por parte del Presidente de la Nación Argentina hacia nuestro presidente, que representa al pueblo colombiano. Nuevamente hago votos por la hermandad de nuestras naciones”, publicó en un comunicado oficial Iván Name, presidente del Senado.

En la Cámara alta, el mandatario también fue respaldado por más congresistas, como fue el caso de Humberto de la Calle.

“Las discrepancias entre presidentes son inevitables. Y quizás necesarias. Pero la deriva hacia los insultos es inadmisible. Y como colombiano, no puedo aceptar el tratamiento infame de Milei a @petrogustavo. El presidente simboliza nuestra soberanía. No meta la mano Milei. Es cosa nuestra (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Un poco más atenuado, reconociendo que el mandatario colombiano también ha protagonizado salidas en falso en lo diplomático, el senador opositor del Gobierno Nacional David Luna instó a la serenidad.

“Se equivoca Petro al no rechazar la dictadura de Maduro, como Milei en insultar a Petro. Las relaciones diplomáticas no son un “trompo de quitar y poner”, es un tarea para administrar como jefes de Estado no como polítiqueritos buscando aplausos o likes. Es una lástima la falta de madurez para gobernar (sic)”, trinó.

Aunque en el Congreso algunos desestimaron los agravios del argentino, como fue el caso del representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero que señaló que fue excesiva la decisión de Petro contra la delegación diplomática de ese país.

“Romper relaciones con Argentina por los insultos del presidente Milei resulta un poco exagerado cuando @petrogustavo ha comparado al presidente argentino con Videla y Pinochet y vive buscando camorra con otros gobiernos. Mientras tanto al dictador venezolano le tolera todo (sic)”, afirmó.

Como era de esperarse, la senadora de la misma colectividad uribista María Fernanda Cabal fue la única que respaldó a Milei, aunque se debe recordar que ella lo apoyó en sus correrías políticas en 2023.

“Colombia está quedando al nivel de Cuba, Venezuela o Nicaragua con las pataletas de Petro. Gustavo critica a quienes le recuerdan que hizo parte del grupo terrorista (M-19), pero no titubea en atacar a quienes discrepan de su visión (sic)”, afirmó.

Pero fue más allá, y unos minutos después publicó una foto con el argentino, cuando estaba en campaña, y aseguró que la decisión de expulsar a los diplomáticos de ese país no era un expresión unánime del país.

“¡Viva la libertad! La decisión de Gustavo no representa a los colombianos. Estamos contigo @JMilei. ¡Aquí también venceremos a la casta! (sic)”, afirmó Cabal.

A su trino reaccionó duramente el representante a la Cámara David Racero de la coalición de movimientos de izquierda Pacto Histórico que llevó a Petro a la presidencia.

““Venceremos a la casta” ¿Vencerse a sí misma? Que cara dura @MariaFdaCaba para decir cosas sin el más mínimo de vergüenza (sic)”, criticó.

El congresista, que es muy cercano al mandatario, había señalado previamente que se trataba de un ataque contra toda la nación y apoyaba firmemente la expulsión del embajador argentino.

“No es un asunto de partido, ni de gobierno. Como colombiano no se puede tolerar el insulto al presidente @petrogustavo por parte de otro mandatario. Rechazamos las palabras soeces que ha utilizado en varios ocasiones el presidente Milei. Respetamos y queremos al pueblo argentino, pero no se puede tolerar este tipo de insultos. Respaldamos al presidente Petro por las decisiones tomadas(sic)”, aseveró el expresidente de la Cámara de Representantes.

Entre tanto, otros escuderos del presidente Petro la emprendieron contra Milei, como ocurrió con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

“Basta ya Milei. Usted no irrespeta solo al Presidente de Colombia, irrespeta a todos los colombianos (sic)”, publicó en su cuenta de X.

Pero algunos contradictores del jefe de Estado también descalificaron las expresiones desobligantes del presidente en Argentina, entre ellos Sergio Fajardo, excontendor de Petro en las elecciones presidenciales y con quien tiene grandes diferencias políticas.

“Las repetidas ofensas del presidente Milei contra el presidente Petro son vergonzosas, irresponsables y dañinas. Inaceptables. La decencia siempre es la mejor forma de tratarnos. Las relaciones entre paises no pueden ser como peleas de calle (sic)”, publicó en X.

También el acalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reprochó que aunque se tengan discrepancias de ideas, los insultos no tienen lugar.

“Las diferencias políticas entre presidentes, bajo ninguna circunstancia, pueden llevar a expresiones como las del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el presidente de Colombia. Esos términos son inaceptables (sic)”, afirmó.