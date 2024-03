Paola Turbay reveló por qué no soporta encontrarse al expresidente Ernesto Samper: “Evito saludarlo para no reclamarle”

Paola Turbay y Ernesto Samper tienen una cuenta pendiente- crédito @ernestosamperpizano y @informandome.col/Instagram

Paola Turbay rompió su silencio y por primera vez habló de política, tema del que se había prometido nunca hablar por su apellido. Sin embargo, una deuda pendiente con el expresidente Ernesto Samper la hizo soltar la lengua.

La actriz y exreina colombiana menciono que guarda una enemistar con el político colombiano desde la época en la que él hizo campaña para aspirar a la presidencia del país, desde entonces ella lo evita, pero le guarda rencor. “Trato de no saludarlo porque eso me obligaría a hacerle el reclamo”.

Como buena reina conservadora, Paola Turbay le hace el quite a ciertos temas el sexo, la religión y la política, a los cuales se refiere con sutileza para no entrar en controversias ni herir susceptibilidades; no obstante, tiene que claro que su apellido está asociado al de un expresidente y político colombiano. “Me prometí no hablar de política por mi familia”. Aún así, 30 años después de haber sido decepcionada por Ernesto Samper Pizano, confesó su cuenta pendiente con él.

Fue Señorita Colombia en el año 1991 y pasó a ser una de las reinas más carismáticas, queridas y recordadas del país, pues se ganó el cariño del público al llegar a la final del concurso de belleza internacional Miss Universo en el año 1992, puesto que luego ocuparon Paula Andrea Betancourt en 1993 y Carolina Gómez en 1994.

Este logro que le mereció un puesto como personaje público en la sociedad colombiana y abrió el camino para su carrera como modelo, presentado y actriz.

“Resulta que cuando este señor estaba en campaña me contactaron para que saliera diciendo que yo iba a votar por él. En ese entonces yo era muy influyente y cualquier cosa que dijera la gente la hacía, yo era la infleuncer de la época”, comenzó contando Paola a la periodista española Eva Rey con quien conversó apara su programa de YouTube Desnúdate con Eva.

La exreina vs el expresidente

Conociendo el poder que tenía la palabra de Paola Turbay sobre el público colombiano, la campaña de Ernesto Samper, entonces candidato presidencial para el periodo de 1994-1998 persuadió a la exreina para dijera que su voto sería por el candidato del Partido Liberal Colombiano. Algo que ella se pensó demasiado.

“Me reuní con él para comunicarle que sí lo iba a hacer, pero que me tenía que prometer que no me haría quedar mal, porque yo tenía una reputación que proteger y además era mi palabra, mi imagen y respeto ganado”, relató Turbay.

Ernesto Samper juró ante la exreina no defraudarla con tal de contar con su apoyo, el cual los votantes colombianos asumieron como un respaldo de Paola a la campaña del candidato liberal.

Tal y como es sabido, Ernesto Samper salió vencedor en la contienda y ocupó el cargo. No obstante, enfrentó varios procesos y escándalos por corrupción, uno de ellos y el más sonado fue el proceso ocho mil.

“Me convenció, me prometió no hacerme quedar mal y vea. A los pocos días los escándalos. La verdad es que desde entonces lo evito porque soy rencorosa, yo no me puedo quedar con nada guardado, no me puedo callar, así que no le hablo. Si lo hago me toca hacerle el reclamo de una vez y qué pereza, prefiero pasar de él”, aseguró la actriz protagónica de la serie Ana de nadie que afirmó cruzarse con el expresidente en eventos sociales, pero lo esquiva para no confrontarlo.

