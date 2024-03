Delantero de la Liga BetPlay que está en el radar de Néstor Lorenzo para ser llamado a la selección Colombia

La selección Colombia se medirá a Rumania en su segundo amistoso del año - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia se enfrentará a Rumania el martes 26 de marzo, partido que se llevará a cabo en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España a partir de las 2:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión del Gol Caracol y Canal RCN. Este duelo representa una prueba significativa para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, el cual lleva una racha de 20 encuentros consecutivos -17 bajo la dirección del argentino— sin conocer la derrota.

A pesar de este impresionante registro, la Tricolor se mide ante un adversario que, enfrentamientos pasados, ha demostrado ser superior, registrando dos victorias y un empate.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la selección, tomó el lugar del estratega Néstor Lorenzo para hablar sobre los preparativos del equipo. El exdefensor destacó la posibilidad de realizar ajustes en la alineación titular con el objetivo de explorar diferentes configuraciones tácticas.

La razón de la ausencia de Dayro Moreno en la selección Colombia

Dayro Moreno está a 12 goles de igualar la marca de Víctor Hugo Aristizábal como el máximo goleador colombiano en la historia - crédito Colprensa

Del mismo modo, el extécnico del Junior de Barranquilla se refirió a la ausencia de varios futbolistas de la Liga BetPlay Dimayor, uno de ellos Dayro Moreno, que hace poco se convirtió en el máximo goleador del balompié cafetero con 225 tantos.

“Pensamos en todos. Es complicado porque hay que elegir y no entran todos. Néstor lo explicó, quería repetir los delanteros que habían venido para darle oportunidad a otros. El otro día jugó Cassierra. No es que no se quiera convocar, es qué se prioriza; de allí sale la decisión. Los que están en buen momento están en nuestra agenda. La tarea más difícil de Néstor es elegir”.

La idea central detrás de estas potenciales modificaciones es probar variantes que puedan enriquecer el desempeño del equipo en la cancha, especialmente ante un rival de la talla de Rumania, que al igual que Colombia lleva goza de un invicto de 12 partidos.

“Es un equipo con características distintas a España. Vienen bastante bien, con muchas fechas sin perder, es algo a tener en cuenta. No tienen problema en cederle la pelota al rival y defenderse en bloque medio-bajo. A partir de ahí contraatacar. Hay que ser inteligentes y circular la pelota porque es un equipo que se defiende muy bien”, aseguró el asistente técnico de la selección Colombia.

La conferencia de Perea sirvió no solo para esbozar los planes inmediatos respecto a la estrategia de juego, también para reiterar la solidez y el buen momento por el que atraviesa el combinado cafetero bajo la batuta de Lorenzo. Las expectativas son altas para este enfrentamiento, ya que Colombia busca mantener su racha invicta y, al mismo tiempo, superar el desafío que representa enfrentarse a un equipo que históricamente ha sabido complicarle los partidos.

El asistente técnico de la selección Colombia palpitó el duelo ante Rumania - crédito FCF

Este amistoso, además, servirá como un termómetro ideal para medir el estado actual del equipo y su capacidad de adaptación frente a diferentes estilos de juego de cara a la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y 4 de julio.

“Estas fechas son importantes para ir definiendo. Se ha mantenido un grupo importante del número de jugadores que han repetido. Pero hemos perdido jugadores y hasta último momento no se sabe con quién se va a contar. Esperamos que estén sanos para que Néstor pueda elegir. Es una fecha que nos permite ir perfilando lo que será la Copa América”, dijo Amaranto Perea.

La selección Colombia se encuentra en un momento crucial, en el que cada partido amistoso cobra relevancia de cara a las competiciones oficiales que se avecinan. Esta confrontación contra Rumania no es la excepción y se presenta como una oportunidad invaluable para que los dirigidos por Lorenzo demuestren su crecimiento como equipo.