Margarita Rosa de Francisco y el polémico mensaje de izquierda: “Siempre me fue bien en los gobiernos de derecha”

La reconocida actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, ha ganado popularidad en el ámbito político por su apoyo a las ideas, posturas y propuestas del presidente Gustavo Petro desde que fue candidato a la Presidencia.

En la mañana del domingo 24 de marzo, la colombiana publicó en sus redes sociales un polémico mensaje que ha generado todo tipo de reacciones en los internautas.

“A mí siempre me fue bien en los gobiernos de derecha que han forjado la historia colombiana. ¿Qué me está pasando? ¿Acaso soy una desagradecida con Dios que es justo y me ha tratado bien a mí, a mi familia y a gente de buena clase como yo?”, inició su publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

Entre líneas seguidas, la actriz colombiana se refirió a “la chusma” como gente inculta, revoltosa, inferior a ella que es decente. Fue de esa manera que Margarita expresó que “esa gentuza nada tiene que ver conmigo, se creó sola, ha elegido su incultura, su falta de ortografía, su mal español y su desgracia porque es bruta; le falta inteligencia y astucia para emprender negocios y salir de su miseria”.

En la publicación que por el momento cuenta con más de 1.000 reposteadas y 3.258 me gusta, la también presentadora calificó a Dios como “misterioso e hipócrita”: “Yo tuve suerte y me salvé, gracias a Dios que me eligió. Dios ha sido muy bueno conmigo. Con otra gente un poco menos, pero yo qué culpa tengo. En fin, Dios y sus misterios en materia social y económica. En fin, la hipocresía de Dios”, concluyó Margarita Rosa.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, “no metas a Dios en el mierdero que ha provocado el hombre. Tal como va (El hombre), en pocos siglos el planeta podría ser Invivible”; “Ya lo dijo la gran Margaret Thatcher ‘El socialismo no viene del pueblo, viene de una élite de clase alta que se cree más inteligente para decirnos a todos que tenemos que hacer’”; “Estimada Margarita: Los gobiernos de izquierda no ayudan a los pobres. Los empeoran aún más. En el mundo no hay un solo caso de éxito en el mundo. Mira Venezuela y Cuba Si deseas ayudar a los pobres mejorar el bienestar de Colombia, el capitalismo es el camino, a pesar de todo”: fueron algunos de los mensajes.

Margarita Rosa de Francisco elogió a Gustavo Petro en medio de críticas por una posible Constituyente

En una de sus últimas publicaciones en la red social, Rosa de Francisco mostró una vez más sus elogios a Petro asegurando que su modelo de Gobierno transformará a la sociedad colombiana, a pesar de las fuertes críticas que ha suscitado el presidente con sus controversiales decisiones y comentarios.

Luego de que Gustavo Petro insinuara la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de aprobar a como dé lugar sus reformas, la actriz colombiana envió un mensaje de apoyo al primer mandatario.

“Permítanme dar mi arrogante opinión: no creo que la propuesta de convocar a una Constituyente sea viable en este momento y el presidente lo sabe. No habría quorum. El gran problema de la sociedad colombiana es que estamos en pleno cambio hacia una nueva mentalidad”, comentó la presentadora.

Margarita Rosa de Francisco entre líneas expresó también que: “Apenas la mitad de la población votante eligió a un hombre que tiene el coraje de desafiar el sistema con las herramientas constitucionales. Muchos hijos e hijas de esta cultura clasista estamos saliendo de la burbuja y admitiendo que no es posible forjar la paz y la seguridad a punta de armas y exclusión. Al presidente Gustavo Petro le tocó abrir la trocha para sembrar una conciencia de lo social que algunos no habíamos considerado antes”.