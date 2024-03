Néstor Lorenzo defendió con todo a James Rodríguez: “Tiene mucho para dar”

Néstor Lorenzo volvió a defender la convocatoria de James Rodríguez tras el triunfo 1-0 de Colombia ante España - crédito Reuters

Néstor Lorenzo volvió a dar una nueva lección para afrontar partidos complicados y conseguir un buen resultado, luego de superar 1-0 a España en Londres y ampliar el número de encuentros invicto a 20, 17 bajo su mando, y con varios jugadores como figuras del encuentro.

Uno de esos hombres destacados fue James Rodríguez, que solo necesitó 45 minutos para demostrar la razón de ser convocado y el entrenador argentino lo defendió, debido a las críticas que se presentaron por la falta de continuidad del mediocampista en São Paulo en la temporada 2024.

El lateral derecho abrió el marcador en el amistoso disputado en Londres el viernes 22 de marzo - crédito Viaplay

El siguiente reto será Rumania en Madrid, donde seguramente será una nueva oportunidad para que el volante siga callando esos comentarios en contra y se consolide en la Tricolor, además de que sirva para que le den más oportunidades en el fútbol brasileño de cara a la Copa Libertadores y el torneo local.

La defensa a James

Durante la rueda de prensa en el estadio Olímpico de Londres, el técnico Néstor Lorenzo defendió a capa y espada la convocatoria de James Rodríguez tras la victoria contra España, asegurando que su aporte es muy grande sin importar cuánto tiempo se le dé.

“James en su equipo no es criticado, juega poco. Pero jugó 11 minutos y Sao Paulo llegó mas que en los 80 minutos anteriores gracias a James. Uno sabe lo que puede dar James, no me sorprende. Esperamos que coja ritmo en su equipo para venir a la Selección y rendir los 90 minutos, lo va a hacer. Él a la Selección la siente de una manera especial, lo sabemos todos”, afirmó.

El entrenador también explicó que la razón para que el volante ingresara en el segundo tiempo era parte de la estrategia, ya que así fue como le cambió la imagen al partido, le brindó más opciones en ataque y contribuyó en el gol de Daniel Muñoz.

“James es un gran jugador, distinto. Estaba buscando su mejor forma, lo ideal era que le rindiera acá al equipo en el segundo tiempo. Lo hizo muy bien, lo dijimos en estos días a muchos medios españoles. Siento que James lo ha demostrado hoy y siempre que tiene la oportunidad le da mucho a la selección”, dijo.

Un mal primer tiempo, otra razón

Además del valor de James Rodríguez en la selección Colombia, la otra razón para defender su participación en el partido fue por el mal nivel en la primera parte del encuentro, ya que el equipo solo remató en una ocasión y el rival lo tuvo acorralado en su campo.

“No me gustó el primer tiempo, llegábamos tarde a las presiones y corríamos mucho detrás de la pelota. Cambiamos el sistema y se dio que mejoramos el segundo tiempo y podemos ganar”, fueron las palabras de Néstor Lorenzo sobre lo ocurrido en esos 45 minutos.

Otro punto que el argentino tocó es el esfuerzo para no perder ese buen nivel, siempre jugar de la misma manera ante cualquier rival y no desvanecerse: “Se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonistas, de jugar contra cualquier selección de igual a igual, de tú a tú.

“Hoy nos costó en el primer tiempo y por momentos España nos dominó. El equipo ha trabajado para salir de esas situaciones airosos y para cambiar desde lo táctico y desde la actitud. Es todo mérito de los muchachos”, finalizó Néstor Lorenzo, que espera el encuentro contra Rumania, el 26 de marzo en Madrid, para conseguir una nueva victoria y terminar de armar la nómina para la Copa América en Estados Unidos.