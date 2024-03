Luly Bossa detalló la angustia que vivió minutos antes de la muerte de Angelo: “No había ambulancias, ni nada”

Luly Bossa ysu hijo Ángelo compartían mucho tiempo juntos - crédito Instagram @lulybossa1/Instagram

El luto consumió la vida de Luly Bossa el 9 de marzo, cuando su hijo murió por causa de una distrofia muscular de Duchenne, la cual lo había afectado desde sus 11 años de edad. Poco a poco, los órganos, sistemas y extremidades del joven fueron perdiendo funcionalidad, hasta que una falla respiratoria se lo llevó.

La artista ha logrado recuperarse del dolor que le causó su pérdida. De hecho, aprovechó sus redes sociales para agradecer a los seguidores que han estado al pendiente del proceso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Gracias, gracias. Han estado para Ángelo, yo no sabía que lo amaran y admiraran tanto, no sabía que nuestra historia los afectara tanto […] Quiero hablar con ustedes, quiero comunicarme con ustedes, darles las gracias, decirles desde el fondo de mi corazón que yo sé que Ángelo está feliz porque esto lo planeó él. Quiero contarles cómo fue la vaina. Se nos fue de repente; estaba bien, le dijo a la enfermera, ‘ya vengo’, y se atragantó con una flema y se fue”, indicó.

Luly Bossa, acompañada de sus dos hijos, Lucciani y Angelo - crédito @lulybossa1/Instagram

Ya con mucha más calma en su mente y en su corazón, decidió hacer una transmisión en vivo en sus plataformas digitales para dar más detalles de cómo fueron los últimos momentos al lado de su “príncipe”, como solía llamarlo cada vez que se refería a él.

“Yo no sé si él quería irse solo. (...) Él dijo ‘ya vengo’, respiró y se le atravesó una flema. (...) Él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. (...) Yo bajé enseguida, empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas; yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca”, comenzó narrando la estrella de la televisión colombiana.

En su narración también expuso que las complicaciones físicas de Ángelo ocurrieron justo en medio de la noche, era muy tarde, lo cual hizo todavía más difícil poder conseguirle a su hijo la atención que necesitaba por parte de los profesionales especializados.

“Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud”, agregó, comentando que tanto fue el desespero que acabaron yendo a un hospital lejos de su vivienda, pero que fue el único en el que pudieron brindarle los cuidados de urgencia requeridos.

Sin embargo, haber llegado al centro médico no fue una solución total, debido a que hubo después otras dificultades.

La actriz Luly Bossa confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hijo Ángelo el 9 de marzo - crédito @lulybossa1/Instagram

“El problema es que a Ángelo le habían quitado la posibilidad de que lo atendieran en el Hospital Cardio Infantil que a nosotros nos queda a seis cuadras, entonces había que llevarlo a la Clínica Colombia y esto era una urgencia, yo se los había dicho. (...) A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso, pero se me iba; finalmente lo entubaron y la ‘vuelta’ no estaba saliendo bien porque se le estaba inflando el estómago. No podían hacer nada, no le encontraban la vena. (...) Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, expresó.

Las palabras que Ángelo le había dicho a Luly Bossa antes de morir

Cabe mencionar que días antes de morir, el joven le había dado una carta conmovedora a su madre, en la que la felicita por el Día de la Mujer. “Feliz día de la mujer. Mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante. Eres mi ángel guardián y mayor motivación. Serás siempre mi mujer favorita. Mom, I love you so much”, decía el texto.

Finalmente, Luly Bossa recordó en Semana por qué siempre mostraba los avances de Ángelo. “Lo que hago en mis redes es compartir sus talentos, para mostrarle a la gente que los discapacitados son en realidad las personas que están alrededor de pacientes como él. Todo depende de lo que tengas en tu mente acerca de las circunstancias”, concluyó.