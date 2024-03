Karen Sevillano y La Segura criticaron a Nataly Umaña por querer reconquistar a Melfi en ‘La casa de los famosos’

La Segura y Karen Sevillano siguen dando de qué hablar en la casa - crédito captura de pantalla

Los ánimos en La casa de los famosos Colombia siguen tensos por cuenta de la relación entre la actriz colombiana Nataly Umaña y el músico panameño Miguel Melfi que, pese a llevar poco tiempo, ha tenido gran repercusión, no solo para los colombianos que siguen el reality, sino también para los participantes.

Precisamente, las opiniones de Karen Sevillano y La Segura no pasan desapercibidas, puesto que son dos de las famosas con mayor cantidad de seguidores debido a sus ocurrencias y, como es costumbre, no se han guardado ninguna opinión respecto a la polémica cercanía entre sus dos compañeros de la casa estudio.

En un giro inesperado dentro de La casa de los famosos Colombia, el amorío entre Melfi y Nataly Umaña llegó a su fin después del ingreso de la mamá del panameño en la dinámica ‘congelados’, puesto que ella le dejó en claro que no le gustaba cómo estaba llevando las cosas con la actriz.

“Te quería decir que sigamos llevándonos bien, sin ningún tipo de comportamientos. Me parece bien así”, fueron las palabras que usó Melfi para terminar con Nataly. Esto le molestó a la ibaguereña que, ante las cámaras, dijo: “A mí no me termina nadie, la que termina las relaciones aquí soy yo”.

Los demás participantes de La casa de los famosos Colombia han mostrado su incomodidad ante la situación, destacando que Nataly parecía más enfocada en mantener su vínculo con Melfi que su matrimonio con Alejandro Estrada.

Este hecho fue destacado por Karen Sevillano y La Segura, que en una nueva edición de su aparición juntas en el confesionario criticaron las acciones de la actriz, lo que después generó un amplio debate en redes sociales.

Las dos creadoras de contenido destacaron, entre risas, que Umaña se vio más afectada por su rompimiento con el panameño que por la decisión que tomó Estrada, con quien duró casada por 12 años.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, puesto que muchos respaldaron las declaraciones de Karen y La Segura, afirmando que Umaña no habría respetado su matrimonio al sostener un amorío con el joven cantante.

En contraste, hubo quienes criticaron lo dicho por Karen y por La Segura, calificándolo como una “falta de respeto” en contra de Nataly. “Estas dos ya dan pereza con sus comentarios sucios y su forma de pensar”, indicó uno de los usuarios de la plataforma X.

“Par de cacatúas desagradables. No se cómo pude seguirlas en sus redes sociales, dos seres humanos despreciables”, decía otro de los comentarios que desató la polémica, puesto que las influenciadoras cosechan millones de seguidores que las respaldan.

El interés por esta historia no es casualidad, ya que La casa de los famosos Colombia ha logrado cautivar a la audiencia con las amistades, romances y conflictos que surgen entre las figuras públicas que conviven bajo el mismo techo.

La relación entre Melfi y Nataly Umaña se convirtió en uno de los focos de atención principales, teniendo en cuenta que ella estaba casada con Alejandro, el cual la estaba apoyando, pero que debió ingresar a la casa estudio para terminar su romance.

El anuncio de divorcio de la actriz después de la visita de Alejandro Estrada a la casa fue un suceso que atrajo la atención de una gran cantidad de espectadores que se enganchó con la historia tras la llegada de la madre de Melfi a la casa, pues, luego de escucharla, el panameño reconsideró su relación con Nataly y a ella le molestó demasiado que el joven le hubiera puesto fin al romance que estaban viviendo.

“Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso sí es real, tienes que discernir entre lo bueno y yo malo y esto que está pasando no es bueno”, dijo Annie de Melfi tras visitar la casa.