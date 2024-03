Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond, habría filtrado video sexual con su expareja: apareció un chat que lo probaría

Expareja de Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond, rompe el silencio sobre filtración de videos íntimos -crédito @rubenlanao/Instagram

En un escándalo en el mundo de la música vallenata, Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond, fue acusado por su expareja Paula (se omite el nombre completo) de acoso y de haber publicado un video con imágenes íntimas de su exnovia sin su consentimiento.

Paula, en una valiente declaración con la periodista Juana Gómez de la Revista Semana, destapó los detalles de una pesadilla que comenzó con el fin de su relación de cuatro años con Lanao, momento a partir del cual se desató un ola de llamadas, mensajes y, lo más dañino, la divulgación de videos privados que incluyen un momento íntimo de la pareja y una grabación de ella en un baño.

“Esta es una de esas situaciones en las que uno piensa que jamás va a estar envuelto. Mi vida dio un giro de 180 grados en cuestión de horas, minutos. Las personas han perdido sensibilidad con lo que comparten y comentan, no se dan cuenta que hay seres humanos detrás de las pantallas”, expresó Paula a Revista Semana, resaltando el impacto devastador que este hecho ha tenido sobre su vida privada y su bienestar emocional.

Después que los videos íntimos se divulgarán en las redes sociales, los usuarios desconocían el autor de este hecho, pero la joven reveló que el acordeonero le escribió un mensaje de advertencia previo a la publicación del clip: “Si te llega un video de nosotros, entonces no me digas nada”, una frase que demuestra la culpabilidad del músico.

La gravedad del asunto llevó a “Paula” a pedir la intervención de las autoridades, resultando en un fallo de tutela que ordena a Lanao detener la difusión del material y eliminarlo de todas las plataformas digitales en un plazo máximo de 48 horas. Hasta el momento, Rubén Lanao no ha emitido pronunciamiento alguno respecto a las acusaciones, entre tanto continúa su agenda artística en Australia junto a Silvestre Dangond, mientras que la joven no ha podido salir de su casa por miedo: “No he podido prácticamente ni siquiera salir de mi casa por miedo”.

El impacto de este caso resuena más allá de la privacidad violada de Paula debido a que ella misma destacó que el 60% de mujeres entre 18 y 45 años son víctimas de venganza por la difusión de contenido íntimo, una estadística alarmante que pone de señal de alarma a la magnitud del problema social. La joven, representando la voz de muchas, enfatiza el rol perjudicial de quienes comparten este tipo de contenido, señalando incluso la sorpresa ante el considerable número de mujeres que participan en la difusión de los videos.

“El 60% de las mujeres, entre 18 y 45 años, son víctimas de porno venganza, esta situación no solamente involucra a mi ex pareja, quien vulneró y agredió mi dignidad, sino también aquellos que comparten este tipo de contenido. Lo que a mí realmente me sorprende es que muchas veces son las mujeres, quienes más tienen estos vídeos en las redes sociales”, expresó la joven en entrevista con el medio.

En palabras de Paula, “es triste ver como mi privacidad y mi intimidad se han visto vulneradas por confiar en alguien a quien en algún momento amé. Duré 4 años con una persona que no respetó mi privacidad. Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes”, una declaración que pone en evidencia el dolor y el miedo que ha sufrido la joven y que la ha mantenido prácticamente recluida en su hogar, enfrentando ataques de pánico y considerando incluso la ayuda profesional de psiquiatra para superar esta traumática experiencia.