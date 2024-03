“Última”, la canción con la que Shakira promete finalizar las ‘tiraeras’ a Piqué

De acuerdo con la artista, esta fue la última canción en incluir en su trabajo discográfico y sería una nueva pulla contra Piqué - crédito @shakira/Instagram

Shakira tiene todo listo para presentar Las mujeres ya no lloran, su nuevo trabajo discográfico que llegará a las plataformas digitales el próximo 22 de marzo. En este álbum, la artista colombiana tendrá nuevas colaboraciones con el argentino Bizarrap, la rapera Cardi B y Grupo Frontera, con una nueva entrega del género regional mexicano.

La barranquillera confirmó a través de sus redes sociales que estrenará una nueva ‘tiraera’ con la que aparentemente estaría cerrando el ciclo de composiciones en contra de su expareja, Gerard Piqué. El tema lleva por nombre Última, y como su nombre lo indica, la última de las canciones en incluirse en su álbum, pues no quedaba más tiempo para seguir componiendo y su equipo comenzó a presionarla.

Shakira presentó oficialmente el listado de canciones que contendrá su trabajo "Las mujeres ya no lloran" - crédito @Shakira/X

Qué dijo sobre ‘Última’

“Es otra balada en este álbum, además de Acróstico, que es la canción que le hice a mis hijos, Milan y Sasha”, expresó inicialmente la artista. De otra parte, Shakira afirmó que “esta es una canción que tenía ahí enquistada, que la tenía que sacar como sea y ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum y un poco contra la voluntad de todos”, pues querían que sacara más canciones y su equipo comenzó a presionar.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, la colombiana además entrega un pequeño avance de la letra de la composición musical en solitario: “Se nos perdió el amor a mitad de camino ... Cómo es que te cansaste de algo tan genuino. No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido y nos queda lo aprendido”.

Shakira daría su estocada final a la ruptura con Gerard Piqué con el lanzamiento de 'Última' en su álbum 'Las mujeres ya no lloran' - crédito Europa Press

Así las cosas, Shakira tiene todo listo para sorprender a sus seguidores con un trabajo discográfico en el que plasmó todo lo que ha vivido en estos dos años del proceso de separación. Esta publicación de la colombiana acumula más de 76.000 likes y miles de comentarios entre los que destacan: “Se me pararon todos los pelos del cuerpo y tengo los ojos llenos de lágrimas mientras escribo esto”; “este será el golpe final, que se prepare Voldemort y no se pique”; “volvió la Shakira de la que todos nos enamoramos con pies descalzos”, entre otros.

El apodo con el que se refiere a Piqué

Han pasado más de dos años desde que se conoció oficialmente la separación entre Shakira y Gerard Piqué, después de más de 12 años de relación y dos hijos: Milan y Sasha. La cantante expuso todo el dolor que esto le generó en varias de sus canciones, como fueron Acróstico y Music Sessions #53, por nombrar algunas.

Shakira tiene curioso apodo para referirse a su expareja y generó risas entre sus seguidores - crédito Europa Press

Mucho más tranquila, ad portas de estrenar un nuevo trabajo discográfico a sus seguidores y superado la tristeza de la ruptura, la colombiana se refirió a esos episodios que marcaron su separación del español y lo que sucedió después. De acuerdo con Shakira, en su álbum Las mujeres ya no lloran viene un tema más dedicado a Piqué; sin embargo, llamó la atención el particular apodo con el que se refiere a su ex.

La respuesta de la cantante colombiana se dio durante su entrevista con The Times y su lanzamiento el próximo 22 de marzo: “¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado?”, mencionó entre risas la artista, antes de afirmar que queda un solo tema musical contra el padre de Milan y Sasha y lleva el nombre de Última: “Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él”.

Después de esto, con una sonrisa pícara en su rostro, la colombiana aseguró que su respuesta se derivó de actitud traviesa de los organizadores de la entrevista o simplemente “una broma cósmica” en contra de Piqué, reconociendo que se sintió bien decirlo así.