Ministro de Justicia habló sobre la constituyente de Petro y calmó las aguas: “No se convoca de un día para otro”

Ante la controversia que ha surgido en la esfera política nacional por la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar a una asamblea constituyente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió el martes 19 de marzo de 2024 a “calmar las aguas” y afirmó que, por el momento, no es más que una propuesta del jefe de Estado, que todavía necesita “cuajar” para que se pueda tramitar en el Congreso.

El funcionario, uno de los que aún sobrevive del primer gabinete del presidente, pues ejerce en el cargo desde agosto de 2022, manifestó que si bien es importante que se haya abierto el debate sin lo que llamó “demonizaciones” ni reacciones “puramente emocionales” a la proposición de Petro, dejó en claro que es un asunto que deberá irse madurando y analizando en sus temáticas de fondo.

“No hay una cosa más lejana para una asamblea constituyente que pensar que eso se convoca de forma urgente de un día para otro”, afirmó Osuna durante su encuentro con los medios, en el que reiteró que “solo es una idea, pero no hay ningún proyecto redactado”. Con esto, le bajó la temperatura a la densa atmósfera que se ha generado con respecto al anuncio del primer mandatario de la constituyente.

Asimismo, habló de la lectura “constitucional y legal” habla de la necesidad de cambios. Pero reiteró que un proyecto de esta envergadura “tiene sus tiempos, los tiempos propios de la democracia”, por lo que afirmó que no le ve temor alguno a que se dé una discusión acerca de la conveniencia o no de la constituyente, que de entrada ya tiene adeptos, entre ellos —de forma sorpresiva— Germán Vargas Lleras.

Es por ello que, en su concepto, radicar una iniciativa en la que se indique que se convoca al pueblo para aprobar una constituyente “es anticiparse a los hechos”. Y agregó que “cada día trae su afán” y ya se irá, según él, esclareciendo el panorama en relación con la propuesta de modificar la Constitución; en un proceso que sería distinto al que ocurrió en 1990 y que dio como origen una nueva Carta Magna.

Osuna destacó una “visión centrada” de la constituyente

En su diálogo con la prensa, Osuna manifestó que celebra que “voces connotadas” vean con buenos ojos el debate, en el que “cada quien podrá proponer”. Con ello se refirió a Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, que en medios radiales y sus redes sociales apoyó la asamblea constituyente; aunque los motivos por los que la respalde sean distintos a los manifestados por Petro.

“Apoyemos la constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente”, afirmó el exvicepresidente de la República, que le dio la razón al primer mandatario en que “es muy importante que el pueblo decida”, pero para él “la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea”.

Del mismo modo, Vargas Lleras se refirió a lo que sería el sentimiento de incertidumbre de millones de colombianos, que preguntan qué hacer ante la propuesta del primer mandatario y la constituyente. “Yo les digo: organicémonos”, manifestó en su perfil de X, ante el revuelo que causó su postura, con la que buscaría, según expertos, capitalizar el descontento popular hacia Petro en una posible campaña presidencial.

“La constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno. Bienvenida, abrámosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante. Y en el seno de ella, determinar cuál será el rumbo del país”, destacó Vargas, aunque señaló que hay que estar atentos a los deseos de reelección de Petro.