Detenido abusador sexual en Bogotá: lo señalan de robar y atacar a por lo menos siete mujeres en el sur de la ciudad

En Bogotá, un presunto abusador sexual en serie conocido bajo el alias de ‘Óver’, fue detenido en la localidad de Tunjuelito.

Se le acusa de haber violentado y robado a al menos siete mujeres, entre ellas, una menor de 16 años y una mujer embarazada. La captura de ‘Óver’ suma a un total de 78 arrestos por delitos sexuales en la capital colombiana en el transcurso del año 2024.

‘Óver’, que se presentaba como un trabajador del transporte en la zona, ganaba la confianza de sus víctimas antes de intimidarlas con arma de fuego y cometer los abusos sexuales. Residía en una zona de invasión de la capital, complicando su captura que, según la Coronel Ana María Luquerna de la Policía Metropolitana de Bogotá, requirió tres meses de investigación. Su modus operandi implicaba, además de la violencia sexual, obligar a sus víctimas a realizar transferencias bancarias a través de aplicaciones móviles.

“Un sujeto que está sindicado por acceso carnal violento contra mujeres mayores de edad, menores de edad y con personas en incapacidad de resistirse. Desafortunadamente, son siete hechos que se presentaron, pero esas denuncias fueron los insumos que nos permitieron realizar toda la labor investigativa y poder dar con la captura de este sujeto que hoy ya se encuentra tras las rejas”, sostuvo la coronel, en conversaciones con Citytv.

El caso más reciente documentado por la investigación ocurrió el 21 de febrero de 2024, cuando una menor venezolana fue abordada y agredida por un individuo en moto, en San Carlos, Tunjuelito. La Fiscalía General de la Nación y su Grupo Élite de Delitos Sexuales (Gedes), junto con la Sijin y el CTI, identificaron a ‘Over’ a través de un meticuloso rastreo de las transacciones financieras y el análisis de imágenes de seguridad.

Pese a la gravedad de los cargos, ‘Óver’ no aceptó los cargos imputados durante su proceso judicial. Sin embargo, se le ha impuesto una medida de aseguramiento en prisión, considerando su riesgo para la sociedad y se han solicitado pruebas de ADN para fortalecer la evidencia en su contra. Las autoridades instan a posibles víctimas adicionales a presentar denuncias, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar la justicia.

Otro de los casos de abuso sexual e intento de violación, registrados por la periodista Carol Malaver, de El Tiempo, fue el de una mujer en estado de embarazo. “Yo estaba cerca de una tienda de Tunjuelito. Iba a coger un bus cuando se acercó a mí un motociclista. Era manejada por un hombre negro, alto. Tenía un arma de fuego y me dijo que tenía a un cómplice esperándolo. Como yo no tenía mucha plata me obligó a entrar a mi celular, pero no tenía la clave, entonces cogió mi dedo y con mi huella pudo entrar y obligarme a transferirle. Yo reporté todo esto a la Fiscalía porque tenía el número en donde la había hecho... Lo más terrible es que me quería obligar a subirme a su moto, pero yo le dije que no, que le entregaba todas mis pertenencias”.

Según este testimonio recogido por Malaver, la mujer en estado de embarazo le solicitaba a este hombre que no le hiciera nada y que la entendiera por su estado de gestación. Al final, el hombre se fue sin antes haberle robado más dinero. “Luego ya pude verificar las transacciones de dinero que había hecho. También que la transacción estaba dirigida a un hombre llamado Cleber Moreno Moreno por 140.000 pesos y que su ubicación daba en Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar”.