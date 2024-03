Aida Victoria Merlano rompió en llanto tras ver el estado de salud de su “mami”: “Volví a la casa y no te vi”

Aida Victoria Merlano le dedicó sentido video a su "mami" - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Aida Victoria Merlano catapultó su reconocimiento gracias a ser la hija de la congresista Aída Merlano, procesada por delitos electorales y quien protagonizó una cinematográfica fuga por la que aún está respondiendo ante la justicia.

Victoria Merlano se ha caracterizado además por ser una destacada creadora de contenido que no le tiembla la voz para defenderse de sus detractores; sin embargo, esta vez desnudó su lado emocional y expuso a quien sería una de las personas que más ha querido y que estaría pasando por quebrantos de salud.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Como buena influenciadora, la barranquillera le dedicó un emotivo clip a una de las personas que la cuidó durante su infancia y por la que no pudo contener el llanto al conocer el difícil estado de salud en el que se encuentra.

Merlano comenzó contando que ella, como cientos de niños en Colombia, creció bajó el cuidado de terceros, en su caso fueron cinco adultos mayores, de los cuales dos han fallecido.

La creadora enfatizó en el cariño que siente hacia estas personas que estuvieron en una etapa importante de su vida.

Aida Victoria Merlano acostumbra a publicar contenido divertido y polémico, sin embargo, esta vez desnudó su corazón - crédito @aidavictoriam/Instagram

En una de sus visitas al lugar donde conviven los abuelitos, Merlano recibió la triste noticia de una de sus cuidadoras de infancia padece Alzhéimer.

“El corazón se me partió hace dos días cuando se llevaron a mi mami Miriam a un lugar especializado porque su alzhéimer le ha hecho perder la lucidez del todo. Como no puedo huirle a esto que me duele, esta ha sido mi manera de canalizarlo”, sostuvo la creadora de contenido, argumentando que la mejor forma de canalizar su dolor fue dedicándole el emotivo clip.

No contenta con la noticia, Aida emprendió la búsqueda de “mami Miriam” para comprobar si en efecto la mujer estaba apagando sus recuerdos como consecuencia de la enfermedad: “Hoy volví a la casa y no te vi. Te busqué y fui a tus ojos, pero ya no te encontré”, complementó la creadora de contenido.

Al final del emotivo video, Merlano le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento por permitir que llevara una infancia “feliz”:

“El ego es necio y a veces uno tan caprichoso que se me fue mucha vida interpretando mi infancia desde las carencias y el dolor. Pienso que fue mucha porque mientras sanaba y recuperaba las piezas de una infancia feliz, con cada cosa que yo recordaba, había muchas otras que tú olvidabas. Hoy solo quisiera volver al mecedorcito donde veíamos novelas y decirte que ya no me duele mi hogar roto, porque unos señores mayores agarraron los pedazos y me hicieron una casita, sacaron energía de donde no la había, buscaron las formas y se inventaron otras. Quisiera casar un momentico de lucidez para que me digas Carito. Una vez más gracias mami Miriam, porque aunque ya no habrá más tierrita en el patio, ni sopitas de espinacas, esos recuerdos me ponen descalza en el presente y me devuelven la calma cuando las turbulencias del avión me hacen entrar en pánico”.

Aida Victoria Merlano le dedicó un sentido mensaje a quien la cuido durante su infancia - crédito @elmundodeaco/YouTube

Síntomas del alzhéimer

De acuerdo con el portal Mayoclinic, el alzheimer es un trastorno del cerebro degenerativo, es decir, que va empeorando con el tiempo. Esta enfermedad provoca que el “cerebro se encoja” y que las neuronas cerebrales “mueran”. Estos son los síntomas más frecuentes del Alzheimer:

Dificultad para recordar evento o conversaciones recientes.

Repetir una y otra vez afirmaciones o preguntas.

Perder artículos y ponerlos en lugares en los que no tiene sentido hacerlo.

Las personas con Alzheimer con el tiempo olvidan a sus familiares - crédito Shutterstock