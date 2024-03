Ministro de Hacienda alertó de una posible crisis financiera: “Se empezaría a reflejar por allá en octubre”

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló de los desafíos económicos en Colombia para 2024 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El panorama económico en Colombia para 2024 está marcado por una serie de desafíos y decisiones cruciales que el Gobierno nacional debe enfrentar para reactivar una economía que experimentó una desaceleración preocupante. En medio de este contexto, el Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal al 5,3%, que busca consolidar una política que permita impulsar el crecimiento económico.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó la situación fiscal actual, describiéndola como más ajustada de lo esperado. Ante la posibilidad de una próxima reforma tributaria, se plantea la reducción de la tasa de renta para las empresas, una medida que busca estimular la inversión y mejorar la competitividad del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, el panorama no es del todo optimista. Bonilla advirtió sobre posibles dificultades financieras que podrían surgir a partir de octubre, relacionadas principalmente con el recaudo tributario y las decisiones judiciales sobre las regalías. Esta advertencia puso de manifiesto la necesidad de tomar medidas precautorias para evitar un impacto negativo en la estabilidad económica.

“Eso significa que podríamos tener alguna dificultad de caja que se empezaría a reflejar por allá en octubre, noviembre y diciembre y que implicaría en ese momento tomar alguna decisión. Por eso, siendo realistas lo que hicimos fue decir que es probable que lleguemos a los límites de la regla fiscal”, señaló el jefe de cartera para el medio en mención.

Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, se establece una nueva meta del 5,3% - crédito Luisa González/Reuters

La incertidumbre se incrementa con el fallo de la Corte sobre la no deducibilidad de las regalías, lo que podría representar un desafío adicional en términos de recaudación fiscal. De acuerdo con el ministro, se estima que esta situación podría implicar una pérdida de alrededor de 3,5 billones de pesos anuales, lo que agrava aún más la situación financiera del país.

Además, la posible aprobación de reformas sociales provocó preocupación entre algunos analistas, quienes sugieren que esto podría ejercer una mayor presión sobre la economía. Sin embargo, el ministro Bonilla refuta estas afirmaciones, bajo el argumento que la reforma pensional, por ejemplo, no generaría un aumento del gasto público a largo plazo, sino que podría traducirse en ahorros significativos.

El ministro señaló en la entrevista que: “La reforma pensional no genera más gasto, a la inversa. Si el umbral es de 3 salarios mínimos, lo que dice es que Colpensiones recibiría recursos superiores a los que hoy le llegan por traslados de las AFP y entonces el Estado no tendría que girarle todo lo que hoy le gira para pagar a esos pensionados. Bajo esas condiciones, de aquí al 2070 tendríamos un ahorro en el gasto público. Y el pilar solidario no es pensión, sino un subsidio que, de hecho, ya lo estamos financiando”.

Posibles dificultades financieras desde octubre, es la advertencia sobre la necesidad de tomar medidas precautorias debido a decisiones judiciales y recaudo tributario - crédito foto suministrada por Asofondos

En el ámbito de la salud, el ministro plantea la necesidad de evaluar el costo real del sistema, especialmente en relación con el financiamiento de la atención médica. La discusión se centra en encontrar un equilibrio entre la calidad de los servicios y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

En cuanto a la gestión interna del Ministerio de Hacienda, desmintió los rumores sobre despidos masivos que hizo la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, por lo que aclaró que las salidas de personal están relacionadas principalmente con procesos de jubilación y concursos internos.

“No, se han ido 40 personas, pero porque van a pensionarse y otras 35 porque tenemos un concurso con unas listas de elegibles que ya se van a conocer pronto. Entonces la pregunta es: ¿ella los despidió porque yo hasta ahora no le he pedido la renuncia a nadie?”, dijo Bonilla a El Tiempo.

El ministro Ricardo Bonilla señaló que, en cuanto a la gestión presupuestaria y ejecución de proyectos, el gobierno enfoca esfuerzos en garantizar transparencia y eficiencia en inversiones clave - crédito @Asobancaria/X

Ejecución presupuestal: es necesario mejorar la gestión

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el jefe de cartera señaló que no hubo errores en el proceso de liquidación del presupuesto, aunque se reconoce la necesidad de mejorar la gestión de los proyectos de inversión. Dijo que solo se busca garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en proyectos de infraestructura clave como el metro de Bogotá.

En el ámbito económico, destacó la necesidad de activar obras de infraestructura para estimular el crecimiento y generar empleo.

“Lo que se necesita es activar obras. Lo que es importante para este año es que se activen, no que la plata se vaya y se quede en las fiducias, y esta es la evaluación que se está haciendo. Lo que necesitamos es financiar obras como Santander de Quilichao, Rumichaca, Medellín-Quibdó o los 55 puntos críticos de la Vía al Llano. Ese tipo de obras no tienen recursos importantes para financiar, pero sí hay predeterminados para unas obras que no se están haciendo o están atrasadas”, señaló el ministro Bonilla.

En cuanto a la política monetaria, planteó la posibilidad de reducir las tasas de interés para estimular la inversión y el consumo. Sin embargo, reconoció la necesidad de evaluar cuidadosamente el impacto de esta medida en el contexto económico actual.