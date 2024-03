Yina Calderón habló sobre el embarazo de Ana Lucía Domínguez: “Usted decide sobre su cuerpo y decide cuando ser mamá”

La empresaria colombiana habló acerca del embarazo de Ana Lucía Domínguez a sus 40 años -crédito @yinacalderonoficial-@analuciado/Instagram

La actriz Ana Lucía Domínguez y su pareja, Jorge Cárdenas, anunciaron con felicidad la espera de su primer bebé. A sus 40 años, la actriz vive la maternidad, y su estado es tema de opinión en las redes sociales, incluyendo la de Yina Calderón, la controvertida empresaria e influencer, conocida por su participación en Protagonistas de nuestra tele.

“Los hijos se deben tener cuando uno quiere, deben ser planeados y uno, de mujer, conoce su proceso, conoce su cuerpo, y decide en qué momento ser mamá”, expresó la huilense, que también resaltó la importancia de la preparación y el derecho de cada mujer para elegir el momento perfecto para ser mamá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La influencer recalcó la importancia de la preparación hacía la maternidad y celebró la noticia del embarazo de Ana Lucía Domínguez -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La relación de Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, consolidada durante 15 años, se ve ahora en una nueva etapa con la llegada de su bebé. Frente a la oleada de comentarios acerca de la edad de la actriz para embarazarse, la empresaria resaltó que ‘el número’ no debería ser un impedimento para la maternidad.

“Nada más lindo que uno planear y decir: ‘planeé a mi hijo, a mi hija, lo tuve a la edad que yo quise y me sentí preparada’ (...) entonces, no coma cuento cuando le digan que se está quedando el bus, es que mire que ya cumplió no sé cuántos años, su hijo la va a conocer vieja, no, no”, afirmó a través de un video.

Ana Lucía Domínguez quedó embarazada a sus 40 años -crédito @analuciado/Instagram

“Cada mujer elige en qué momento de nuestra vida tener a nuestros hijos. Los hijos no debemos tenerlos porque sí, porque pasó no los hijos deben ser planeados (...) no es como que tienes que tener esta edad, no, tiene que ser cuando tú te sientas preparada y si uno a los cuarenta se siente preparada, es la edad perfecta (...) igual si usted lo tuvo a los 22, 23, 24 o 25 lo importante es que usted se haya sentido prepara a esa edad porque mamita usted decide sobre su cuerpo y decide cuando ser mamá, entonces si ella decidió que era esa edad, se lo apoyó”, añadió la colombiana.

La DJ conocida por sus canciones de guaracha como Amor de locos, Te encontré, Sálvame, Miau y Cuenticos regalados, también habló acerca de cuándo sería el momento adecuado para ella para tener sus hijos: “Yo a los 40 si Dios me da salud, vida, mi cuerpo está estable y mi mente está prepara, a los 40″, añadió Calderón, reiterando la idea de que la preparación de la mujer es el factor decisivo para la maternidad, más allá de las presiones externas o estereotipos de edad.

La creadora de contenido Yina Calderón reveló que tendrá sus hijos cuando se sienta preparada-crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La huilense expresó que ha recibido presiones por parte de su mamá Merly Ome para que tenga hijos: “Yo estoy contenta porque por fin me puede quitar a mi mamá de encima que todos los días me dice el bebé y yo le digo: ‘mami a los 40′. Me responde: ¡Ay! A los cuarenta está muy señora para tener bebé, entonces si ella puede yo también puedo tener bebés a los 40″.

La opinión de Yina Calderón, compartida a través de sus redes sociales, generó un buen recibimiento entre sus seguidores, quienes la felicitaron por brindar un mensaje de empoderamiento y apoyo a todas aquellas mujeres que deciden emprender la maternidad.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, después de 15 años juntos, se convertirán en padres - crédito @analuciado/Instagram

“Primera vez que estoy de acuerdo con el Transformers😂😂😂”; “Estoy de acuerdo 👏❤”; “Primera vez que dice algo bueno”; “Totalmente de acuerdo, sabias palabras 👏”; “A partir de cierta edad ya es un riesgo para la madre como para el bebé, pero cada quien toma su decisión y es respetable”; “Me parece excelente, ella está joven y es una mujer muy hermosa”; “Tiene toda la razón👏👏👏”, son algunos comentarios que se pueden leer en las redes sociales.