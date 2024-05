Karen Sevillano contó cuál es el regalo más caro que ha dado; se gastó una millonada en una fiesta para su novio

Karen Sevillano ha gastado bastante dinero en regalos para su familia y para su novio - crédito cortesía Canal RCN

A puertas de cumplir tres meses al aire el programa La casa de los famosos Colombia cada vez son más los detalles que se conocen de la vida de los participantes, pues en diferentes oportunidades han revelado historias inéditas en sus conversaciones.

En una de esas charlas se conoció cuáles han sido los regalos más costosos que ha hecho la influenciadora Karen Sevillano y las personas a las que se los ha dado. Además, la concursante del reality explicó las razones por las que lo hizo y lo que decidió incluir en cada uno de ellos.

El tema se conoció en un momento en el que Sevillano hablaba en la cocina con Juan Camilo Pulgarín y el joven aprovechó para preguntarle por su dinero y la forma en que lo gastaba o lo invertía.

De acuerdo con la conversación y el video que está siendo replicado en las redes sociales, Sevillano le ha hecho todo tipo de presentes por decisión propia y por gusto a varias personas de su familia, pero también a su novio, Neider.

A su hermana le regaló una liposucción y un diseño de sonrisa, dos procedimientos estéticos que cuestan varios millones de pesos, pues aunque no explicó cuánto fue el valor exacto que pagó, una cirugía de abdomen tiene un costo aproximado de siete millones de pesos colombianos y el de los dientes puede costar dos millones.

Pero eso no fue lo único que confesó, pues en la misma charla reveló que la casa en donde viven sus papás actualmente se las dio ella e indicó que ese sería el más costoso que ha dado.

Adicionalmente, explicó que su novio, pareja con la que vive, también ha gozado de sus beneficios económicos y de lo amplia que le gusta ser a ella, pues aseguró que para un cumpleaños de él le hizo una fiesta en la se gastó siete millones de pesos.

“Yo a mi novio le he regalado cosas, pero le hice una fiesta de cumpleaños que me gasté como siete millones. Alquilé una finca, alquilé buses para que llevaran a todo mundo hasta el lugar y que nadie tuviera que llegar por su propia cuenta, compré el trago para que todos tuvieran y poder tomar en la finca por tres días y la comida”, contó.

En ese momento Juan Camilo no pudo evitar su sorpresa e indicó que le parecía increíble lo que había hecho, le dejó saber que para él eso es un buen gesto y que si se diera la oportunidad, en futuras fechas él estaría disponible para acompañarla y asistir a esos eventos.

“Yo acepto invitaciones a cualquier finca, si me toca ir a Cali yo me traslado, no hay problema”, fijo el joven que le da vida al personaje de ‘María José'.

Finalmente, los dos creadores de contenido concluyeron en que Karen es un tipo de mujer “extravagante” que le gusta dar de todo y tener bajo control la situación en este tipo de actividades, como lo fue el cumpleaños de su novio.

Además, Sevillano aprovechó para contar que ella es una mujer que si invita a algo o hace algún plan, lo hace con todas las de lay, pues no le gusta pedirle a nada a nadie ni depender de lo que le puedan dar porque no hace parte de su invitación.

“Me gusta que la gente vaya y ya, no me gusta decirle a la gente que ponga para algo. ME da vergüenza. Además, yo siempre he dicho que el que invita paga”, puntualizó.