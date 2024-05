Laura Tobón es criticada por confesar momentos difíciles que pasó como modelo: “Me tocaban y hacían bullying”

Laura Tobón reveló que sufrió de maltrato verbal cuando fue modelo - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón rompió el silencio frente a una dura etapa de su vida, pues confesó haber vivido momentos difíciles en el modelaje, un mundo que según describió no es como lo pintan y en el que incluso fue víctima de bullying.

La presentadora paisa goza de una gran reconocimiento como presentadora y cuenta con una importante presencia en redes sociales en las que aún es imagen de grandes marcas, principalmente de moda. No obstante, su carrera no siempre fue color de rosa. “Nos hacían desnudar, nos tocaban y nos tomaban fotos con malas intenciones”, reveló la también creadora de contenido.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pese a las reveladoras declaraciones que hizo la presentadora Laura Tobón sobre su profesión como modelo, fueron varias las criticas que recibió en redes sociales, pues algunos cibernautas la atacaron por el hecho de no haberse retirado de ese medio.

“Muy mal todo, pero ¿por qué no se apartó de ese mundo?”, fueron parte de los comentarios que recibió la modelo nacida en Medellín Antioquia.

Laura Tobón rompió el silencio sobre dura etapa de su vida cunado fue modelo - crédito @des_coneva/Instagram

Durante su paso por el programa Desnúdate con Eva, de Eva Rey, Tobón recordó que, en una época cuando era modelo de pasarela, las paraban desnudas delante de muchas personas para tomarles las medidas, las cuales debían ser perfectas, y muchas veces aprovechaban para tocarlas de más o de manera indebida, e incluso personas ajenas a las producciones les tomaban fotos y no con buenas intenciones, esto de acuerdo con lo relatado por la expresentadora de La voz kids.

Sin embrago, según mencionó Laura, lo traumático fue sobrevivir al maltrato verbal al que se veía expuesta por cuenta de no encajar el estándares marcados por la industria de la moda. Ella recibía constantemente comentarios negativos sobre su cuerpo y figura como, por ejemplo, que estaba gorda, fea, que no servía bien para determinada pasarela porque sus medidas “no estaban correctas”.

“Y a ellas las llevaron encañonadas”, “uff que bueno que alguien hable de la humillación que hay detrás de un desfiles de modas”, “Dios mío que crueldad pobres chicas”, “el precio a la fama es fuerte alguien que habla la realidad detrás de una sonrisa fingida”, “es una industria despiadada. Vivir de la apariencia no debe ser nada fácil”, fueron parte de los comentarios de algunos de los cibernautas.

Aunque la elección de la presentadora generó división de opiniones, finalmente se decantó por un vestido negro acompañado por una cartera alusiva al disco 'Mañana será bonito' de Karol G - crédito cortesía Cristian Guerrero MALVA

“No soy mantenida”

En la misma conversación, Laura Tobón aprovechó para aclarar un tema del que llegan muchos comentarios y mensajes a sus redes sociales, pero poco a poco fue creciendo al punto de que ya ocupa varios titulares de la prensa, pues se asegura que la presentadora está casada con un millonario empresario que es mayor que ella y al que llaman como su sugar daddy.

Laura Tobón compartió una pool party con sus amigos en medio de su cumpleaños 34 - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura se refirió a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez y que hizo parte del programa Shark Tank como uno de los ‘tiburones’, con quien lleva 7 años casada y tiene un hijo. La presentadora afirmó que si bien le lleva 9 años, no es su “sugar daddy”, pues ella también aporta en el hogar y desde siempre ha sido una mujer muy trabajadora.

“Dios mío, la gente no tiene límites. Álvaro si me lleva diez años, bueno en realidad son nueve, pero a mi no me gusta ser una mantenida, por el contrario a mi me gusta aportar y los gatos los tenemos divididos en casa”, aseguró Laura.

La modelo paisa le confesó a Eva que ella es quien aporta los salarios para las nanas de su hijo Luca, para los viajes y el mercado. Y es que los televidentes son testigos de que Laura siempre ha trabajado, tanto en televisión como en sus redes sociales.