Marocco y Aristizábal se ‘agarraron’ por una broma pesada: Andrés contó detalles

El periodista y el exfutbolista han tenido algunos encontronazos por diferencias de pensamiento o conceptos de fútbol - crédito Pantallazo ESPN / Redes sociales

El exfutbolista profesional Víctor Hugo Aristizábal y el periodista Andrés Marocco, ambos colaboradores del Canal ESPN, tuvieron una confrontación que ha salido a la luz recientemente.

Durante una emisión del proyecto digital Los Intocables, liderado por Marocco, junto a Tito Puccetti y Adrián Magnoli, se reveló un desacuerdo entre Aristizábal y Marocco originado por un comentario de un seguidor, que llevó a Aristizábal a calificar a Marocco como ‘hincha tóxico’, un término que el periodista rechazó enfáticamente.

¿Cuál fue el lío entre ambos?

La discusión surgió luego de que Andrés Marocco respondiera a un mensaje de un seguidor durante la transmisión del programa Los Intocables, en el cual se le acusaba de ser un ‘hincha tóxico’.

Aristizábal, tomando partido en la conversación, utilizó el mismo término para referirse a Marocco, lo cual no fue bien recibido por el periodista. Marocco, defendiéndose de la acusación, argumentó que, a diferencia de otros, como Eduardo Luis, a quien le agrada que le llamen ‘Toxirrelator’, él no se considera un hincha tóxico y recalcó que esa clase de comentarios negativos son resultado de la falta de reflexión y la necesidad de los exfutbolistas de cultivar más sus conocimientos.

“Aristizábal el otro día porque yo lo estaba confrontando decidió decirme eso y yo me le calenté porque a Eduardo Luis le gusta que le digan el ‘Toxirrelator’, pero a mí no. Yo no soy un hincha tóxico y se lo dije, eso es lo que le pasa a los exfutbolistas por no coordinar las ideas y por eso hay que leer bastante”, aseguró Andrés.

Esta circunstancia pone de relieve no solo la tensión que puede surgir entre personalidades públicas en el mundo del deporte, sino también cómo la retroalimentación de los seguidores en medios digitales puede alimentar controversias.

Además, resalta la importancia de la discusión y el debate construido con respecto a la percepción pública de los comentaristas deportivos y exdeportistas, especialmente en plataformas con un amplio alcance como los programas de ESPN y proyectos digitales similares a ‘Los Intocables’.