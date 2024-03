Hinchas de Racing no soportan más a uno de los colombianos: “No puede jugar más aquí”

La presencia de los colombianos empieza a generar debate en los hinchas de Racing - crédito Infobae

Debido al pasado de Gustavo Costas en Colombia y la presencia de Juan Fernando Quintero, Johan Carbonero y Roger Martínez en Racing de Avellaneda, los hinchas de La Academia pensaron que el nivel de los colombianos haría que su equipo volviera a estar en los primeros lugares de la Copa de la Liga.

Te puede interesar: Juan Román Riquelme está rendido a los pies de los futbolistas colombianos en Argentina

Sin embargo, el júbilo que trajo el triunfo frente a Independiente en el clásico de Avellaneda ha quedado de lado, ya que desde ese momento el Racing completa tres partidos sin ganar y acumula dos derrotas al hilo, por lo que algunos hinchas están preocupados ante la posibilidad de quedar eliminados antes de lo esperado del torneo argentino.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Periodista argentino explotó en “halagos” para los futbolistas colombianos: “Me encanta la forma de vivir que tienen”

Tras la derrota 4-2 frente a Boca Juniors en La Bombonera, la frustración de algunos hinchas se enfocó en dos de los colombianos. Se trata de Johan Carbonero y Roger Martínez, el primero de ellos porque no ha recuperado el nivel mostrado antes de sufrir una lesión en el inicio de 2023.

La mayoría de las críticas tuvieron a Roger Martínez como protagonista, debido a que su vuelta al Racing generó gran expectativa, pero el delantero colombiano no ha logrado cumplir con lo que se esperaba de él; sumado a esto, estuvo involucrado en el tercer gol de Boca.

Periodistas argentinos señalaron a Roger Martínez como responsable del tercer gol de Boca - crédito ESPN

De acuerdo con algunos de los panelistas de Equipo F, un programa de ESPN en el que analizan lo más destacado de la última fecha de la Copa de la Liga, el colombiano fue responsable del gol de Cavani aunque no estuviera dentro de la cancha.

Te puede interesar: Exjugador de Atlético Nacional “amargó” al Racing de Juan Fernando Quintero

Lo anterior se debe a que, luego de un despeje de un defensor de Racing, fue Martínez el que controló el balón mientras sus compañeros estaban desacomodados, esto hizo que el jugador de Boca pudiera sacar rápido de lateral y así posibilitar la anotación del uruguayo.

Algunos de los periodistas argentinos resaltaron que esto demostraba la falta de actitud que tiene el colombiano, lo que ha hecho que Gustavo Costas lo tenga en el banco de suplentes en los últimos partidos.

Sumado a esto, en redes sociales varios hinchas de Racing pidieron a la dirigencia que no permita que Roger Martínez siga vistiendo la camiseta de La Academia, señalando que el colombiano no está comprometido con el club.

En redes sociales afirman que el colombiano no quiere estar en el club argentino - crédito redes sociales.

El colombiano jugó algunos minutos en la derrota de Racing vs. Boca Juniors - crédito redes sociales.

A pesar de que Roger Martínez jugó pocos minutos frente a Boca, estos fueron suficientes para que parte de la hincha de su equipo reclame por su presencia, ya que además de ser uno de los señalados, es uno de los jugadores con mejor salario en el plantel.

La percepción con Juan Fernando Quintero es diferente

El colombiano Juan Fernando Quintero le marcó a Boca Juniors con Racing - crédito Fotobaires

Aunque Racing perdió el partido, hinchas de La Academia y de Boca resaltaron al mismo jugador como una de las figuras del partido. Se trata del enganche Juan Fernando Quintero, que antes del juego fue señalado por Juan Román Riquelme como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.

Tras el juego, el periodista Gonzalo Cardozo entrevistó a algunos hinchas de Boca y, a pesar de que el colombiano es exjugador de River Plate, no pudieron ocultar la admiración que sienten por el ‘10′.

“El que insulta a Juanfer Quintero no entiende nada, es el único que jugó en Racing. No lo podían parar al muchacho, jugaba solo” o “Racing fue una lágrima, fue Juanfer Quintero y nadie más. Juanfer solo. La pelota cambiaba cuando la tocaba él, cuando no la tocaba, Racing era un equipo más”, fueron algunas de las declaraciones al respecto sobre el nivel del jugador de la selección Colombia.

El próximo partido de Racing será frente a Defensa y Justicia el sábado 16 de marzo en juego programado para iniciar sobre las 5:15 p. m., hora de Colombia.