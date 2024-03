Proyecto Uno recordó el himno que grabó para animar a la selección Colombia en 1994: “No sabíamos lo significativo que era”

Proyecto Uno llevará su 'merenhouse' al Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito @bryantv1/Instagram

Entender los años 90 en Latinoamérica, mucho más cuando se trata de las fiestas de esos días, sería imposible de hacer sin mencionar a Proyecto Uno. Nacido en Nueva York en 1989, se encontró en una situación que le permitió fusionar dos estilos musicales imbatibles en las discotecas: el merengue, que ya estaba plenamente consolidado gracias a Wilfrido Vargas y Cuco Valoy, y el house, que por esos días era un fenómeno internacional.

Nelson Velásquez y Rick Echavarria fueron dando forma al proyecto en una especie de ensayo y error: mientras adoptaban los avances tecnológicos y sonoros que representaba la música house, iban sumando ideas propias de sus raíces dominicanas para componer sus primeros éxitos. En cuanto los sencillos Todo el mundo (Everybody) y Brinca comenzaron a sonar en la Gran Manzana durante 1990, se expandieron por Latinoamérica y ya no pararon más.

A lo largo de los años 90 y todavía a inicios de los 2000, Proyecto Uno coló un éxito tras otro en las rumbas de todo el continente. Está Pegao, El Tiburón, Latinos, El Grillero, 25 Horas, Mueve La Cadera son solo unos cuantos de los hits que lo convirtieron en referente de esta nueva generación del merengue que solo rivalizaba con Sandy y Papo o Ilegales en ese tiempo.

Pese a que su periodo de máximo furor terminó hace 20 años, la agrupación se ha mantenido en pie pese a las entradas y salidas de sus miembros. En 2024 celebran 35 años de carrera con un legado imborrable en la música latina, conectando una de sus manifestaciones más perdurables con una producción y una tecnología de primera línea que no le temía a la novedad para avanzar.

Con esas credenciales, el Festival Estéreo Picnic eligió a la agrupación para ser su apuesta “rumbera” del año, siguiendo los pasos de lo que en su día hicieron en el evento Grupo Niche o El Binomio de Oro de América, con la diferencia de que el punto de nostalgia que transmiten en el público servirá como una cápsula del tiempo durante su hora de presentación. Por lo demás, Proyecto Uno visita habitualmente nuestro país, y de hecho semanas atrás formaron parte del cartel de artistas que se presentaron en el Carnaval de Barranquilla.

Previo a su presentación en Bogotá, Infobae Colombia habló con Nelson Velásquez, cantante, fundador, director musical, y único miembro que se ha mantenido en Proyecto Uno desde sus inicios. Desde Miami, el artista habló del proceso creativo de la agrupación, el show que han desarrollado para el Estéreo Picnic y, por primera vez, la historia detrás del himno que grabaron para animar a la selección Colombia en el Mundial Estados Unidos 1994: una adaptación de Está Pegao rebautizada como Colombia va a ganar.

Proyecto Uno se presentará el viernes 22 de marzo en el tercer escenario del Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito @festereopicnic/X

Infobae Colombia: Proyecto Uno viene relativamente seguido a Colombia. Ha tocado muchas veces solo, ha estado más de una vez en ferias como la de Cali o la de Manizales, en pocos días va a presentarse en el Carnaval de Barranquilla, y en marzo van a estar en el parque Simón Bolívar, en el que quizá sea el festival privado más importante de Colombia hoy por hoy como es el Estéreo Picnic. Para empezar, quisiera saber, ¿cómo es su relación con el país?

Nelson Velásquez: La cercanía llega desde antes de visitarlo. Desde hace mucho tiempo sentí una curiosidad, un cariño por Colombia. Viene de su música, claro. Mi padre también tenía amistades colombianas y yo también, antes de pisar esa bella tierra. Entonces, ahí empezó ese nexo.

Ya cuando llegamos por fin a Colombia para mí fue como un sueño, y eso que eran los tiempos en que decían que “cuidado! Van a Colombia, tienen que cuidarse mucho!” Pero nada, las ganas de ir vencían todo y uno volvía y decía “todo bien, todo chévere por allá”.

Infobae Colombia: ¿Recuerda cuál fue el primer concierto de Proyecto Uno en Colombia?

Nelson Velásquez: Lo que te puedo decir que es mi primera memoria de colombiano es entrar a un canal de televisión y ver unas estrellas detrás en un programa. Y yo pensaba “caramba, que chévere”. Terminó siendo el show de Jorge Barón (risas).

Antes de hacer cualquier show, entramos ahí y grabamos ese programa icónico del que de vez en cuando circulan los videos.

Infobae Colombia: ¿Para ustedes como agrupación, es distinto preparar un show solos que uno para un evento en el que compartirán cartel con otros artistas? ¿Se mentalizan de forma distinta, cambian algo en su repertorio dependiendo del caso?

Nelson Velásquez: Depende, porque a veces hay un lineup que es muy excitante y uno dice “wow”. Recuerdo que una vez estuvimos en el festival Tecate Pa’l Norte en México. Teníamos que Molotov en frente, que 50 Cent estaba al otro lado, Snoop Dogg (risas). Tocábamos nosotros y seguían Juanes o Moenia…

Pero, ya cuando uno está en el escenario se encarga de derrochar toda esa energía de las canciones, basándonos en lo que ya tenemos en frente. Uno se fija antes y bueno, que Maluma está al lado

Infobae Colombia: Está Pegao fue un hit en toda Latinoamérica, pero en Colombia hay un recuerdo particular de esa canción porque hubo una adaptación alusiva a la selección antes del mundial de fútbol de 1994, con todo ese furor por el 5-0 contra Argentina de por medio. En la letra citaba a las figuras de esa época, tipo Asprilla, el Pibe, Rincón o el Tren Valencia. ¿Es un mito urbano? ¿O ustedes de verdad estuvieron involucrados en esa adaptación? Y si lo estuvieron, ¿cómo se dio ese contacto?

Nelson Velásquez: Eso vino por medio de la disquera. Ellos nos dijeron “miren, en Colombia quieren que hagan esta versión especial”. Pero no sabíamos lo significativo que era, lo grande, lo emotivo. Incluso nosotros de fútbol desconocíamos, pero bastante (risas), porque aquí es más béisbol y basquetbol. Nos pasaron una hoja con los nombres, que Valderrama, que el Pibe… ¡Nosotros ni sabíamos lo que estábamos leyendo! Y es la primera vez que lo admito así, públicamente, porque es la primera vez que nos preguntan (risas).

Íbamos cantando y leyendo. Y chévere, se hizo como una cosa más. Fue con el tiempo que vimos la importancia de lo que habíamos hecho. Representaba un himno de celebración y de triunfo para la gran selección de Colombia. Pero eso fue a los años que nos dimos cuenta, porque en el momento que se hizo era algo que había que hacer. Incluso se buscó el espacio para hacerlo, porque estábamos sin agenda y luego “next”, y fue ya después que nos dimos cuenta del significado.

Infobae Colombia: Cuando Nelson Zapata se mete a un estudio de grabación o se sienta a componer, ¿qué es lo más importante en una canción? ¿Cuál es ese elemento que le permite a una canción formar parte de un disco de Proyecto Uno?

Nelson Velásquez: Primero, tiene que ser algo con lo que uno se sienta cómodo. Cada canción que se hizo fue porque nosotros y yo mismo, en este caso, sentía que me gustaba y me emocionaba, no algo para imitar otra cosa, igualar otro sentido o caerle a cierta tendencia. Era más un reflejo de la música que yo escuchaba desde pequeño, que nunca dejé de escucharla, siempre la mantuve ahí, pero también de la música que estaba viviendo en ese momento.

Entonces, siempre era una mezcla de cosas que sonaban en mi cabeza. Me acuerdo que yo decía “no sé cómo distribuyo la música en inglés y la música en español”. Yo de pequeño escuchaba mucha música disco, funk. Ya viviendo en Estados Unidos me llega el merengue, me va entrando la salsa, el hip hop, la música house… muchas cosas, ¡y todas buenas! Uno va tomando una cosita aquí, una cosita allá, y todos esos elementos son los que voy tomando en cuenta cuando compongo una canción.

Proyecto Uno se presentó en el pasado Carnaval de Barranquilla. Colombia es un destino habitual para el grupo, habiéndose presentado en toda clase de eventos en 35 años de carrera - crédito @bryantv1/Instagram

Infobae Colombia: Proyecto Uno ha seguido lanzado música incluso cuando el máximo furor del merengue ya pasó, lo popular en la música latina va por otro lado y el house como se entendía en los 90 ya no existe. Hace un par de años lanzaron Aniversario, de hecho. ¿Cómo se encuentra motivación para seguir grabando y tener ideas para poner a prueba en un estudio de grabación o en un escenario en vivo?

Nelson Velásquez: Es difícil, si te soy totalmente sincero. Uno dice, cada vez que nos llaman para tocar, vamos a interpretar todos los grandes éxitos. Y muchas veces de verdad que no cabe un tema nuevo, y uno no va a sacrificar un éxito por un tema que vas a lanzar. Si hay tiempo claro, uno viene, lo incorpora, lo toca. Entonces hay veces que, “nah” (risas). No siendo conformista, sino que uno dice “voy a lanzar un sencillo o un álbum”, pero los clásicos son los que van a tener que predominar en esa presentación. Y entre más corta, menos probabilidades de escuchar un tema nuevo.

Pero de resto, te digo que he aprendido a seguir la música que a mí me gusta y no la que me esté forzando la sociedad. Eso a veces sí me motiva a seguir haciendo música, pero de la manera que a mí me convence emocionalmente. Eso es lo que planeamos en las próximas grabaciones. Tengo dentro de mí mucha cosa adentro que es en realidad lo que quiero hacer y no por complacer por aquí y por allá. De eso se trataron las primeras grabaciones de Proyecto Uno, y eso es lo que planeo hacer ahora.

Infobae Colombia: Dentro de todos los éxitos que tuvo Proyecto Uno, quizá uno de los más llamativos de su carrera es Latinos. Tiene una especie de vínculo con el eurodance en el ritmo, y en ese rapeo citando los nombres de los países latinoamericanos, pero aun tiene esa calentura propia del merengue hiphop que les ha caracterizado. ¿Cómo surgió esa canción?

Nelson Velásquez: Esa canción pudimos hacerla con el gran Erick Morillo. En ese momento todavía estaba con Reel 2 Real y fue la segunda colaboración que hicimos con él. La primera fue cuando grabamos Mueve La Cadera para el álbum de ellos. El acuerdo que teníamos era que hacíamos una canción para el álbum de Reel 2 Real, que era Mueve La Cadera, y luego ellos hacían una para el álbum nuestro.

Entonces ahí vino la idea de hacer Latinos. Yo envié un instrumental de otra canción, pero no nos convenció mucho. Luego si mandé el que se usó en Latinos, que ya tenía todos los elementos con los que podíamos trabajar

Infobae Colombia: ¿Qué pueden esperar los colombianos, y sobre todo los más jóvenes, de Proyecto Uno en el Estéreo Picnic?

Nelson Velásquez: Van a ver un formato mucho más completo que el que teníamos en los 90. Vamos con una banda completamente en vivo, seremos ocho músicos en escena. Los metales también van a ir en vivo, que son una belleza. Escuchar eso, las guitarras en vivo, wow, la percusión… va a estar bien energético. Vamos a hacer lo mejor de nuestro repertorio con mucha energía, preservar la cordura para no volvernos demasiado locos (risas) con lo que habrá en el Estéreo.

Yo les he estado hablando a los chicos de que mantengamos un balance entre los pies sobre la tierra y no dejarnos absorber por todo eso. Pero pueden esperar un show muy bonito, vamos a revivir muchos tiempos bonitos juntos, esos himnos musicales que ustedes mismos han hecho posible. Estamos trabajando en elementos visuales que serán una sorpresa para todos.