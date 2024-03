Nairo Quintana entraría a la política luego de su retiro: “Soy un político multicolor y multipartido”

El corredor colombiano Nairo Quintana no descartó su participación en la política luego de su retiro - crédito @Nairoquinco / Instagram

Nairo Quintana ha dejado una huella imborrable en el mundo del ciclismo, no solo por sus victorias en competencias de renombre, sino también por la imagen de cercanía y afecto que ha generado entre sus seguidores.

Con triunfos en el Giro de Italia y la Vuelta a España, así como su presencia en varios podios en competiciones de tres semanas, incluido el Tour de Francia, Quintana se ha consolidado como uno de los deportistas más destacados en la historia del deporte colombiano y con un renacimiento en la esfera profesional es difícil verlo bajándose de su caballito de acero.

No obstante, así como está sucediendo con Rigoberto Urán, la realidad del retiro poco a poco viene acercándose para Quintana y este, en conversación con el diario AS entregó un pequeño panorama de lo que podría venir para él una vez deje el ciclismo profesional.

Una de las ramas que no descarta ‘Nairoman’ para incursionar es en la política. El boyacense afirmó que desde hace varios años ha venido trabajando con los gobiernos municipales en pro del desarrollo del deporte, por lo que no ve del todo “descabellado” el dedicar su tiempo a esta labor propiamente como político:

“He trabajado con los políticos y si te das cuenta desde Gobiernos estatales y departamentales anteriores, he tenido muy buena comunicación. Soy un político multicolor y multipartido”.

Posteriormente, se refirió sobre su postura política (la cual en años anteriores ha causado alguna que otra discusión) y precisó que no tiene preferencia alguna, solo que empuja hacia el lado que impulse y ayude al desarrollo del deporte.

Nairo Quintana buscaría promover el desarrollo del deporte colombiano desde la política - crédito Movistar Team

“Algunos me dicen derecha, otros izquierda, pero soy de todos los partidos que me ayudan y que ayudan a los jóvenes y a los deportistas. Intento hacer siempre lo mejor, aunque algunas veces no tengamos la misma ideología, intentamos ayudar y aportar para que todos sigamos hacia adelante y hay proyectos bonitos que seguimos trabajando con los gobiernos”.

Dado el caso la visión de Nairo de participar en este mundo termine convirtiéndose en realidad, este se uniría a la exclusiva lista de deportistas que hicieron política dentro de los que se encuentran nombres como los de María Isabel Urrutia, Caterine Ibargüen, Franciso Maturana, Willington Ortiz y demás figuras.

Aun así, otro de los caminos que podría tomar Quintana luego de su retiro es trabajando en sus emprendimientos y proyectos sociales, mismos a los que el ciclista confirmó que les seguirá dedicando tiempo, esto con tal de devolverle un poco a su tierra de tanto que le ha dado:

“Sí, seguiré trabajando sin duda. Seguiré haciendo proyectos para ayudar al deporte de Boyacá y de Colombia. Es un compromiso que creo que también llevo dentro y que tengo que retornar algo a mi tierra y es el propósito que tengo a futuro”.

Nairo ya determinó su calendario previo al Giro de Italia

Nairo Quintana buscará correr el Giro de Italia 2024 - crédito @nairoquincoficial/Instagram

Con la temporada en curso, el boyacense, miembro del Movistar Team, sigue cumpliendo con la estrategia del equipo para este año y poco a poco comienza a colocar su mentalidad en la primera gran vuelta del año, el Giro de Italia 2024.

El pedalista delineó su ruta previa al Giro, marcando su participación en la Vuelta a Cataluña y el País Vasco como fases claves de su preparación. Estas competiciones, por su familiaridad y exigencia, son vistas por Quintana como ideales en su camino hacia el desafío italiano.

En una evaluación posterior al País Vasco, el corredor decidirá si retorna a Colombia para entrenarse en altitudes elevadas o si, por el contrario, opta por concentrarse en Europa con su equipo.